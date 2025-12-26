Ловись, рыбка: наглые москвичи обокрали уральского спортсмена. Вы не поверите, что они устроили

Павел — кандидат в мастера спорта по спортивной рыбалке, организатор рыбацких соревнований и фестивалей. Ни в какой рекламе приманок он не участвует Источник: Павел Левкович

У рыбака-спортсмена из Екатеринбурга Павла Левковича украли то, о чем он даже подумать не мог, — не деньги, не имущество, не профессиональные удочки, а его честное имя и репутацию.

Узнал Павел обо всём случайно, друзья-спортсмены скинули ему ссылку на некий сайт, якобы посвященный рыбалке. От его имени вели «блог заядлого рыбака» с рекламой какого-то активатора лова — непонятной химической приманки для рыб, их сейчас много на рынке.

Павел увидел свои фотографии, свой рассказ о рыбалке и о том, как он отпустил весь улов, всё это он когда-то публиковал на нашем портале E1.RU. Теперь читайте, как нечистые на руку торговцы химикатами использовали Павла, а также чем еще они промышляют.

Это фото Павел публиковал на портале E1.RU, но никаких добавок не рекламировал Источник: читатель E1.RU

Павел Левкович — кандидат в мастера спорта по спортивной рыбалке, организатор рыбацких соревнований и фестивалей. Наши коллеги из Е1.RU тоже сотрудничают с ним, с его помощью составляют карты зимней и летней рыбалки, он рассказывает, где хороший клев, какая рыба водится.

Спортсмен не раз писал авторские колонки, в которых призывал рыбаков-любителей бережно относиться к природе, к населению водоемов — не ловить мальков, не вылавливать больше, чем нужно. «Стоят с удочками и ловят этих 20-сантиметровых рыбешек. Там же есть нечего в этой рыбе! Костлявые, невкусные. А самое главное — рыбаки сами себе делают хуже, губят свой же водоем. Вам же самим здесь еще рыбачить!» — писал он.

Никакой химической приманки Павел никогда не рекламировал, его использовали втемную Источник: читатель E1.RU

Павел говорил о главном принципе спортивной рыбалки: всегда выпускать улов в водоем: «Из каждой рыбы потом вылупится миллион икринок». И вот теперь его использовали втемную, украв с портала Е1.RU фотографии и колонку, вставив туда слова, которых он не говорил, — со своей рекламой. Да еще и сео-заголовком для рекомендательных систем, что браконьеры выловили на запрещенную химическую приманку больше двухсот килограммов рыбы. Видимо, чтобы лучше «зашло».

Сайт странный: кроме украденного текста Павла, там ничего нет, никакие ссылки не работают. Бот предлагает оставить свой номер телефона и оформить заказ — но нам так никто и не перезвонил. Комментарии с фотографиями выловленного улова тут же явно от своих. Эта самая баночка приманки также продается на маркетплейсах с теми же фотографиями, что в комментариях.

За уральского рыбака придумали речь: оказывается, средство, которое рекламировали от его имени, внесено в черный список в европейских странах Источник: читатель E1.RU

Павел направил на указанный на сайте юридический адрес досудебную претензию, требуя всё удалить, но никакого ответа не получил.

«Для меня это такой удар по репутации, и я не знаю, что делать с этим! Обратился в полицию, они не стали возбуждать уголовное дело, бесполезно, говорят. Как защитить себя, не знаю. Подать в суд? Это большие траты на юриста, и неизвестно, получится ли что-то с них взыскать: они в Москве, я здесь. Получается, никто не защищен», — переживает рыбак.

Чужими фото рекламируют крема и средства для потенции

На сайте, который украл фото уральского рыбака, указано юридическое лицо с ИНН — некая московская компания ООО «Торг Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Торг-Сити» зарегистрирована в 2016 году. Специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах. Всего указано 17 видов деятельности: оптовая торговля одеждой и продуктами, торговля мебелью и компьютерами, деятельность фитнес-клубов и розничная торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах. На конец 2024 года выручка фирмы составила 0 рублей, убыток — 867 тысяч. За предыдущий период отчетности выручка составила 9,7 млн. Компания выступала в суде истцом на сумму 493 тысячи рублей, а также ответчиком на 5,1 млн рублей. Это дела по экономическим спорам, договорам по имущественным правам и оказанию услуг. Один из исков — о защите авторских прав.

Судебный случай с нарушением авторских прав — один в один как с уральским рыбаком, только сайт с другим адресом, рекламировали через него какой-то омолаживающий крем и также втемную использовали чьи-то фотографии (на этот раз — юрлица ООО «Фортуна Технолоджис»). Название компании и ИНН указывают все на ту же фирму, только адрес другой. Тем не менее в иске было отказано. Суд установил, что юридическому лицу ООО «Торг-сити» этот сайт (домен) не принадлежит, данные совпадают не полностью.

Директор компании Вячеслав Бугримов объяснил суду, что никакого отношения к ресурсу не имеет. Его компания на рынке давно, у нее нормальная репутация. Также он заявил, что обращался и в прокуратуру, и в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайт, который незаконно использует реквизиты его фирмы и компрометирует ее. Суд в итоге встал на его сторону и ничего не стал взыскивать.

Также было установлено, что администратором домена и владельцем сайта на самом деле является некий Мартынов Евгений Алексеевич. Что это за человек, нам выяснить не удалось. Стал ли истец предъявлять претензии настоящему владельцу, неизвестно. Также неизвестно, сделал ли что-нибудь Вячеслав Бугримов, подал ли иск к Мартынову, ведь получается, тот использует реквизиты его компании и вредит репутации.

А вот еще сайт, «подписанный» московской компанией, он рекламирует средство для мужской потенции. Тут же рекламщики используют название известного обувного магазина, но вряд ли там знают о такой славе Источник: читатель E1.RU

Но сам сайт никто так и не заблокировал. Прокуратура ответила бизнесмену, что переслала жалобу в другое свое подразделение. Роскомнадзор сообщил, что по закону не может ничего блокировать без решения суда. На самом же сайте, указанном в решении суда, уже рекламируют «лучшие возбудители в мире» — так описывают добавки для мужской потенции. Тут же отзывы довольных покупателей, уже испробовавших волшебное зелье, с фотографиями их и их жен.

Люди, возможно, даже не знают, что их фото (мы проверили через поиск, фото взяты со страниц в соцсетях) используют для рекламы «лучшего возбудителя в мире». Указаны частичные реквизиты все той же компании — ООО «Торг-Сити».

В поисках виноватого

Мы связались с генеральным директором московской компании, под именем которой, похоже, создали целую сеть сомнительных сайтов. Отреагировал Вячеслав Бугримов очень буйно. В ответ на вопрос, как украденные фото уральского рыбака и текст оказались на сайте, «подписанном» его компанией, он начал кричать и материться, что ему все надоели (цензурный вариант) со звонками о каких-то фотографиях, что мы мошенники, которые хотят получить с него денег, а сайты не его.

Фотографию «Михаила» из рекламы средства для потенции мы проверили через открытый поиск. Снимок есть на его личной странице в соцсети, но зовут этого человека по-другому и возраст указан другой. Знает ли он, какие препараты «принимает» и рекламирует? Источник: читатель E1.RU

Мы попросили прокомментировать этот случай екатеринбургского адвоката Ирину Абрамову. Она объяснила, что можно спокойно установить истинного владельца сайта через суд. Изначальный ответчик в иске — компания, чьи реквизиты указаны.

«Когда суд установит истинного собственника, следует заявить ходатайство о замене ненадлежащего ответчика, чьи реквизиты указаны на сайте, на надлежащего ответчика, кому действительно принадлежит домен. Пострадавшие также могут сами обжаловать бездействие Роскомнадзора. Если гендиректор компании, чьи реквизиты (частично) указаны на сайте, объясняет, что жаловался в Роскомнадзор с заявлением о блокировке, то нужно потребовать от него копию жалобы в ведомство. Если он, конечно, действительно туда обращался. Представителей ведомства тогда вызовут как соответчиков, и они вынуждены будут дать объяснение бездействию».

Этот товарищ бизнесмен точно так же может подать жалобу на бездействие Роскомнадзора, ведь это наносит урон его репутации. По идее, он должен быть заинтересован всё это прекратить Ирина Абрамова адвокат

Судя по всему, сайты с реквизитами фирмы Вячеслава Бугримова, где незаконно используют фотографии граждан, — не единичный случай. Люди, которые стоят за всем этим, рассчитывают на то, что простым людям будет тяжело отстаивать свои права, что ведомства будет отвечать отписками, ссылаясь на разные нормативы, вот и чувствуют свою безнаказанность.

P.S. Через несколько минут после нашего звонка возмущенному московскому бизнесмену Вячеславу Бугримову украденные фотографии уральского рыбака и текст были удалены. Теперь на том рыболовном сайте красуется реклама японских биноклей.