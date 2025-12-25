НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Путин посвятил 2026 год единству народов России

Президент сделал важное объявление о 2026 годе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал Путин.

С предложением о том, чтобы объявить следующий год Годом единства народов России, выступил участник совета по межнациональным отношениям атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов 5 ноября. Путин сразу поддержал идею и поручил подготовить проекты соответствующих решений вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Цель данного события заключается в укреплении дружеских связей и взаимопонимания между различными этносами, живущими на территории России. Проведение Года единства народов должно способствовать миру и согласию между всеми гражданами.

На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Самые многочисленные: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы и армяне. Вместе с этим, кроме русского языка, в стране еще есть более 150 живых языков.

2025 год был объявлен президентом Годом защитника Отечества, а предыдущий 2024-й был Годом семьи.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Единство народов и братскую любовь мы видим постоянно
представители какой религии поднимают пальцы вверх ?☝️
