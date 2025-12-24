От штрафа до ареста: в России ужесточат наказание за сталкинг. Новости 24 декабря

По мнению авторов проекта, преследование ведет к насилию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 декабря.

Россию накрывают настоящие морозы

Сразу несколько российских регионов ожидают лютые морозы. Столбики термометров будут опускаться до минус 55 градусов. О том, где ждать настоящих новогодних холодов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холоднее всего, по словам метеоролога на Дальнем Востоке, в частности в Якутии.

«Там ближайшие два дня минус 55 градусов. Не отстает Хабаровский край, там в течение всей недели минус 41 — минус 46. В Забайкалье такая же температура: минус 40 — минус 44, в Бурятии минус 40 — минус 42. Очень холодно в Амурской области — до минус 38 — минус 44 градуса, в Магаданской области до минус 46 — минус 48 градусов», — сказал Вильфанд.

Также холодная погода прогнозируется на Сахалине. Несмотря на то, что там должно быть тепло из-за особенностей географии, он окружен морем. Там ожидается на 5-7 градусов ниже нормы и температура до минус 25 — минус 26. О погоде на другой территории России можно почитать в нашем материале.

Врач назвала первый тревожный признак туберкулеза

Длительный сухой кашель является основным признаком туберкулеза. При этом на первой стадии болезнь может никак себя не проявлять, рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

«Туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику… До этого он практически протекает бессимптомно. Что должно насторожить прежде всего и заставить человека пойти к врачу? Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно была ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это абсолютный повод для обращения к врачу», — сказала Пятибратова.

Все другие признаки являются для туберкулеза неспецифичными, то есть могут присутствовать у одного человека, но никак не проявляться у другого. Среди таких симптомов можно назвать слабость, быструю утомляемость, потерю веса, длительное небольшое повышение температуры, чаще к вечеру. Также возможна потливость, которая чаще проявляется ночью, отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

О способах диагностики и статистике заболеваемости мы рассказали в отдельном материале.

В Госдуме хотят смягчить условия семейной ипотеки

Программу семейной ипотеки предложили распространить на весь вторичный рынок жилья, а не только на отдельные населенные пункты. Сейчас их 900 по всей стране.

Такое обращение председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина адресовала премьер-министру Михаилу Мишустину.

Помимо этого предлагается увеличить порог дохода для получения единого пособия на детей. Это поможет тысячам российских семей, чей доход сейчас немного превышает прожиточный минимум.

В Москве во время взрыва погибли двое полицейских

В Москве двое сотрудников дорожно-патрульной службы заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда полицейские подошли для задержания, прогремел взрыв. Погибли два сотрудника ДПС и сам подрывник.

Погибшие оказались молодыми лейтенантами — Максиму Горбунову было 25 лет, Илье Климанову — 24. У первого остались супруга и девятимесячная дочь.

Видео с места ЧП Источник: MSK.RU / Telegram

По предварительным данным, подрывник действовал под воздействием мошенников. Аферисты действовали по отработанной схеме. Они запугали жертву якобы взломом аккаунта на портале «Госуслуги», убедили мужчину срочно приехать из Ивановской области в Москву и заставили заложить взрывное устройство под служебную машину.

Для поступления в ВУЗ появится новый экзамен

С 2027 года для абитуриентов педагогических вузов хотят ввести профильное вступительное испытание. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда», — процитировали Кравцова в пресс-службе министерства.

Уже сейчас для получения реального опыта со второго курса студенты проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах.

В Турции разбился самолет

В Турции разбился частный самолет, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии, генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Бизнес-джет направлялся из аэропорта Эсенбога в столицу Ливии Триполи.

Источник: TRHaber / X

Вскоре после вылета он пропал с радаров. Турецкий портал TRHaber опубликовал видео, на котором видно вспышку, предположительно, от взрыва самолета. Также появились кадры с места крушения с обломками. Все, кто был на борту погибли.

Власти определили размер прожиточного минимума на 2026 год

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1200 рублей. После повышения он достигнет почти 19 000 рублей.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы, прожиточный минимум:

на душу населения в следующем году составит 18 939 рублей.

для работающих граждан эта сумма достигнет 20 644 рублей.

для детей — 18 371 рубль.

для пенсионеров — 16 288 рублей.

У россиян вырастут долги

Долги россиян и бизнеса по налогам вырастут еще на 20% в 2026 году. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Увеличение объема долгов населения и бизнеса по налогам на 20% и более выглядит реалистичным. Среди ключевых причин — высокая стоимость заемных средств на фоне жесткой денежно-кредитной политики, рост налоговой нагрузки», — сказал Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

Также это связано с тем, что россияне уже успел накопить долги и по ним начисляются пени и проценты. При отсутствии ускорения экономического роста налоговая задолженность может оставаться одним из устойчивых факторов давления на финансовое положение бизнеса и граждан, уверен эксперт.

Британец лишился ноги из-за мозоли

Житель Великобритании Майк Джонс обратился к врачу из-за мозоли на пальце ноги, и менее чем через сутки ему ампутировали ногу. Об этом пишете издание The Mirror.

После прогулки у мужчины на пальце долго не заживал волдырь. Обследование показало, что инфекция распространилась на кость. Заражение было настолько серьезным, что через несколько часов ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

В Челябинской области поймали педофила

Серийного педофила задержали в Челябинской области. 42-летний житель Магнитогорска с 2012 года караулил маленьких девочек возле школ. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

12 лет назад некий мужчина подъехал к школе и наблюдал за детьми из своего автомобиля. Пострадавшие запомнили номер машины, который затем сообщили полиции.

Преступника долго не могли поймать. Новый импульс расследованию дало обращение в правоохранительные органы в октябре прошлого года.

«Неизвестный в мессенджере вступил в переписку с 13-летней девочкой, оказывая на нее психологическое давление. В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудники полиции установили номер телефона и личность подозреваемого, — передает Telegram-канал ведомства.

В прошлом году, проверяя обращение о переписке в мессенджере, оперативники установили, что именно этот мужчина являлся владельцем авто.

За сталкинг хотят ввести наказание

В России предложили ввести ответственность за сталкинг и навязчивое поведение. Соответствующую инициативу представили депутаты Госдумы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Это форма домогательства и запугивания, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.

«Сегодня преследование фактически остаётся в серой зоне. Пока нет более тяжкого преступления, государство не вмешивается. А сталкинг почти всегда — это именно стадия „до“. До физического насилия, до трагедии, до точки невозврата», — написала Горячева в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе предусматривается:

штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или административный арест сроком до семи суток.

за неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предусмотрен более крупный штраф — от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 10 суток.

за преследование детей в Сети предлагают 50 часов обязательных работ или арест до 15 суток.