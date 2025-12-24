«Зависит от Дурова». Заблокируют ли Telegram вслед за WhatsApp в России — отвечают эксперты

Разбираемся, заблокируют ли Telegram Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне в очередной раз массово пожаловались на сбои в работе WhatsApp, а Роскомнадзор допустил его полную блокировку в России. По информации источника РБК на телеком-рынке, с 22 декабря скорость работы мессенджера сократили на 70–80%, но делают это не операторы связи.

MSK1.RU обсудил с экспертами, что нас ждет дальше, заблокируют ли Telegram и где вообще мы будем переписываться.

Всё зависит от Дурова

Политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что судьбу Telegram определит позиция его основателя Павла Дурова. Если предприниматель пойдет на контакт с российскими властями, мессенджеру позволят работать дальше.

«Я думаю, это зависит от Дурова, насколько он готов сотрудничать с властями, а он, по-моему, готов . Дуров, я думаю, — вполне понятный для наших вершителей человек, наверняка готовый сотрудничать по любым вопросам. Но, с другой стороны, Telegram действительно мешает развитию MAX», — сказал собеседник.

Просто «прикончить» Telegram ради внедрения национального мессенджера — решение непростое, считает политолог. По его словам, в таком случае пострадают лояльные властям граждане, ведь в мессенджере ведут каналы те же военкоры.

Если говорить про борьбу за умы и сердца, то борьбу за Telegram власть выиграла. Самые большие Telegram-каналы — лоялистские, они давно развились, укрепились и играют большую роль. Константин Калачев политолог, глава Политической экспертной группы

Эксперт надеется, что «здравый смысл возобладает» и Telegram останется доступен, но сам он уже ничему не удивится. Калачев считает, что россияне смирятся с любым решением.

«Вспомните эксперимент „лягушка в кипятке“. Можно до бесконечности испытывать терпение людей, но они ко всему привыкают. Самое главное, не отнимать всё сразу, — сказал Калачев. — Ну MAX, так MAX, будем как-то… А если убедить Дурова сделать опцию, чтобы всех подписчиков Telegram перевести в MAX, вообще недовольных не будет».

Что еще за лягушка? Узнать В 19-м веке ученые пришли к выводу, что, если варить лягушек заживо, плавно повышая температуру, они не чувствуют опасности и не пытаются спастись. Современные ученые оспорили выводы коллег из прошлого, но эксперимент теперь упоминают, говоря о социальных явлениях. Именно это имеет в виду Калачев: если людей лишать мессенджеров и соцсетей постепенно, это не вызовет резкой реакции.

Два варианта для россиян

Консультант по кибербезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий в беседе с MSK1.RU спрогнозировал два сценария. По первому с вероятностью в 80% к выборам в сентябре 2026 года нас ждет «полная монополия MAX»:

блокировка WhatsApp;

жесткие ограничения или фактическая блокировка Telegram;

MAX становится единственным каналом для «Госуслуг», банковских уведомлений, средством официальной идентификации, платформой для электронного голосования;

возможны отключения мобильного интернета с сохранением доступа к MAX.

Вероятность второго варианта , как предполагает Лукацкий, — 50%. Это «управляемое сосуществование»:

Telegram работает, но без звонков, с деградацией качества связи, с периодическими сбоями;

WhatsApp исчезает «как класс»;

MAX обязателен для всего официального;

альтернативы существуют, «но маргинализированы и неудобны».

Сам Павел Дуров считает, что Telegram действительно может быть заблокирован в России. Об этом он сообщил на интервью подкастеру Лексу Фридману. «Такое вполне возможно… Будет крайне печально, если Россия возобновит свои попытки заблокировать его», — сказал Дуров.

Что говорят власти

12 декабря в Роскомнадзоре заявили, что не применяют новых ограничений к Telegram, в нем заблокированы лишь звонки. В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский предрек Telegram судьбу WhatsApp, если мессенджер не встроят в правовую систему РФ.

При этом его заместитель Андрей Свинцов успокоил россиян, что блокировка популярному приложению пока не грозит.

«Я думаю, что Telegram пока блокировать не будут, потому что руководство компании Telegram взаимодействует с нашими правоохранительными органами, с Роскомнадзором. И здесь, я думаю, что мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — сказал он в беседе с «Осторожно Media».

К концу года Роскомнадзор вводит ограничения всё активнее. За декабрь РКН уже заблокировал мессенджер SnapChat, игровую платформу Roblox и сервис для звонков FaceTime от Apple.