WhatsApp полностью заблокируют в России: когда это случится

WhatsApp полностью заблокируют в России: когда это случится

При каких условиях РКН готов вернуть мессенджер россиянам

Введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено

Роскомнадзор продолжает вводить в отношении WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) ограничительные меры, так как сервис не выполняет требования российского законодательства. Подробнее о том, при каких условиях снимут все ограничения с мессенджера, рассказали в ведомстве.

«Введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, а если WhatsApp* так и не выполнит требования российского законодательства, он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении РКН.

Сегодня вновь пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса. По информации ведущих мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, неполадки наблюдаются сразу в нескольких регионах, а за сутки зафиксировали более 1,9 тысячи жалоб.

Кроме того, россияне сталкиваются с ограничениями уже продолжительное время. У некоторых сервис уже совсем не работает. Эксперты советуют готовиться к блокировке заранее. Как это сделать правильно, рассказали в отдельном материале.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Рекомендуем