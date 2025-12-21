Детское питание запретят? В Госдуме обсуждают новые ограничения. Новости 21 декабря

Детское питание должен назначать врач, сказала Татьяна Буцкая Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 декабря.

Для многодетных планируют поднять выплаты по ипотеке

В Госдуму готовятся внести законопроект, меняющий порядок господдержки многодетных семей при погашении ипотечных кредитов. С инициативой выступил депутат нижней палаты Дмитрий Гусев.

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — цитирует ТАСС слова Гусева.

Вместо фиксированной суммы 450 тысяч рублей предлагается установить выплату в размере до 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей. Такая мера должна учитывать рост стоимости жилья и долговую нагрузку семей.

Рабочий день для родителей предложили сократить

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий обратился к Роструду с просьбой поддержать инициативу о сокращенной продолжительности рабочего дня или недели для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Соответствующее обращение он направил главе ведомства Михаилу Иванкову.

Данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми, передает пресс-служба ЛДПР.

Кто может отдохнуть в санатории бесплатно

Льготные категории граждан России могут получить путевки на бесплатное лечение в санаторий. Об этом напомнила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

К льготным категориям граждан относятся:

дети-инвалиды;

инвалиды по заболеванию;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов;

блокадники;

участники и ветераны боевых действий;

жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС;

жертвы ядерных испытаний в Семипалатинске.

При этом каждый регион вправе самостоятельно дополнять этот список. Отметим, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.

Когда ждать пика заболеваемости гонконгским гриппом

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Таким прогнозом поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов.

Это обусловлено тем, что в период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми. Однако после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает, отметил вирусолог в беседе с ТАСС.

Эксперт объяснил, почему H3N2 стал опаснее. Гонконгский грипп являлся доминирующим вариантом вируса гриппа и в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов. Но сейчас он неожиданно эволюционировал по двум основным направлениям, а вакцину сделали только против одного субварианта. По словам Нетесова, это повлияло на эффективность вакцинации против него.

Банки стали интересоваться, кому вы переводите деньги

При переводе крупных сумм банки начали запрашивать информацию у клиентов и о родственной связи с получателем денег. Такие меры связаны с участившимися атаками мошенников.

При попытке перечислить большую сумму денег операцию блокируют. Позже сотрудник банка связывается с клиентом и задает ему ряд вопросов, пишет РИА Новости.

Представитель кредитной организации спрашивает полные данные получателя и узнает о родственной связи с отправителем. Помимо этого, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент переводит.

В США произошел масштабный блэкаут

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Сан-Франциско (США), без света остались около 130 тысяч домов и предприятий, почти треть всего города, сообщили 21 декабря в издании Daily Mail.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщил о «серьезных перебоях в работе транспорта» по всему городу. Власти призвали граждан отказаться от необязательных поездок, а неработающие светофоры воспринимать как перекрестки с четырехсторонним движением.

Как уточнили энергетики, причиной части отключений стал пожар на подстанции компании Pacific Gas and Electric. По оценке компании, перебои затронули примерно треть ее абонентов в пределах города.

Россияне смогут посетить Диснейленд без визы

В Узбекистане может появиться собственный Диснейленд, куда россияне смогут приезжать без визы, в отличие от Соединенных Штатов Америки (США). Об этом стало известно после встречи главы администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с вице-президентом The Walt Disney, семикратным лауреатом премии «Эмми» Хаймой Вашингтоном.

«Наша цель — превратить столицу Узбекистана в региональный хаб по производству детского контента. Совместно с голливудскими специалистами планируем подготовить новое поколение аниматоров, режиссеров и сценаристов. Господин Вашингтон проявил интерес к реформам в стране и готовность поддержать наши инициативы», — написала Мирзиеева в своем Telegram-канале.

На переговорах обсуждались будущие крупные проекты, ключевыми из которых стали создание креативного парка Cinema Park с преференциями для международных компаний и долгосрочная идея строительства собственного «Диснейленда».

Для граждан России виза в Узбекистан не нужна, въезд осуществляется по загранпаспорту, но требуется регистрация по месту пребывания (в гостинице или «паспортном столе»).

Россиянам напомнили, как оплачивается работа в новогодние праздники

Работодатели обязаны удваивать оплату труда своих подчиненных, если они выходят на работу в выходные или новогодние праздники. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты», — сказал Машаров в беседе с ТАСС.

При этом вместо двойной оплаты сотрудник может взять отгул. В этом случае отработанный выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере.

В Госдуме предложили продавать детские смеси по рецепту

Детские смеси нужно продавать по рецепту, считает депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она отметила, что это «инородный» предмет.

«Рецептурные у нас только лекарства. Поэтому смеси продаются без рецепта. Но поскольку каждая молочная смесь имеет свои показания и противопоказания, то безопаснее для здоровья ребенка была бы покупка родителями смеси по рекомендации врача», — сказала Буцкая в беседе с «Говорит Москва».

По ее словам, в рамках работы над ГОСТом на молочные пункты такие предложения уже обсуждаются.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события за неделю. О происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди, можно узнать в этом материале.