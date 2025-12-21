Новый год, который всегда с тобой. Можно ли запускать фейерверки и как защитить балкон от чужой ракеты

Запускать фейерверки можно только на специальных площадках Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Власти многих городов страны, в том числе Москвы, перестали запускать новогодние салюты с 2022 года. По всей видимости, их не будет и в этом, так что горожане примутся создавать себе праздничное настроение пиротехникой самостоятельно. И если для одних это обязательный новогодний ритуал, то другие переживают за домашних животных и жилье. Их страх понятен: порой ракеты залетают прямо в окна и поджигают квартиры.

Запускать фейерверки разрешают только на специальных площадках, но, как и раньше, наверняка найдутся те, кто проигнорирует правила безопасности. Рассказываем, как предотвратить трагедию и что делать, если петардой подожгут балкон.

Салютов в Москве нет с 2022 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Москвичка Елена рассказала MSK1.RU, как в прошлом декабре в четыре утра проснулась в ужасе от грохота за окном и подумала, что город атакуют дроны. Когда стало ясно, что причина взрывов — пиротехника, появилось новое опасение: ракета залетит в окно.

«После этого мои соседи вызвали полицию. Выяснилось, что это вытворили больные квартиранты, которые снимают жилье в ЖК. Нарушителей оштрафовали. Но у соседей были разные мысли — от желания запенить им двери до нагадить под дверь», — высказалась собеседница.

Как объяснил MSK1.RU юрист Константин Крохин, единственное верное решение — вызвать наряд, пока весельчаки ничего не подожгли. За использование пиротехники не в отведенных для того местах грозит наказание по административной статье, и для этого личности нарушителей должны установить сотрудники органов.

«Если вы просто запишете видео, никто его смотреть не будет, если не было уголовного преступления. Никто, кроме полиции, не может установить личность, остальными людям человек представляться не обязан», — сказал Крохин.

За фейерверки во дворе грозят штрафы по двум статьям: «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ), «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ).

В случае когда шальная ракета уже подожгла квартиру и повреждено имущество или пострадали люди, возбудят уголовное дело — преступника будут искать.

«Если ущерб превышает минимальный размер, то начнется расследование, могут провести экспертизу, откуда летело», — сообщил юрист.

За фейерверки во дворе грозят штрафы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В прошлом году звезда программы «Городок» Юрий Стоянов осудил тех, кто запускает фейерверки. По его мнению, россияне должны понимать, «в какое время мы живем».

«Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье, у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это всё равно взрыв, люди начинают волноваться», — высказался актер в интервью РИА Новости.

Член Комитета Госдумы по защите семьи Евгений Марченко предложил вовсе запретить продажу пиротехники перед праздником. По его словам, фейерверки часто наносят травмы людям и становятся причиной пожаров.

«Абсолютно не нужно всё это. Я бы прекратил бы это (продажу. — Прим. ред.). В моем детстве ничего такого не было и прекрасно было», — заявил парламентарий «Абзацу».

