С какими проблемами россияне пришли к Путину и что он на это отвечает — видеотрансляция прямой линии

О чем говорит президент России в прямом эфире

305
Мероприятие проводится в Москве в Гостином дворе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМероприятие проводится в Москве в Гостином дворе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мероприятие проводится в Москве в Гостином дворе

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. Мероприятие уже в третий раз объединяет в себе два формата: прямую линию и большую пресс-конференцию. На «Итогах года» президент отвечает на вопросы журналистов и россиян. Жители страны задавали их две недели, а теперь могут услышать ответы от Путина в прямом эфире. Следить за ходом выступления можно в видеотрансляции или текстовом формате.

Ведущими прямой линии стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская

Источник:

Ruptly / VK

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года с Владимиром Путиным Трансляция
Комментарии
11
Гость
48 минут
Навешивание лапши на уши.
Гость
46 минут
"Национальная безопасность" - это безопасность буржуев, властителей, их придворных подхалимов, ну, и их потомства.
