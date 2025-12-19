Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. Мероприятие уже в третий раз объединяет в себе два формата: прямую линию и большую пресс-конференцию. На «Итогах года» президент отвечает на вопросы журналистов и россиян. Жители страны задавали их две недели, а теперь могут услышать ответы от Путина в прямом эфире. Следить за ходом выступления можно в видеотрансляции или текстовом формате.
С какими проблемами россияне пришли к Путину и что он на это отвечает — видеотрансляция прямой линии
О чем говорит президент России в прямом эфире
