«Это сложная история»: Путин — о том, почему государство не регулирует цены на продукты

«Это сложная история»: Путин — о том, почему государство не регулирует цены на продукты

Президент отметил, что это сложная и опасная история

191
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы жителей и журналистов. В ходе мероприятия он рассказал, к чему приведет регулирование цен на рынке.

«Регулирование цен на рынке — сложная и опасная история. Как только ставим планку, сразу пропадает товар. Есть сферы, где регулирование необходимо, — по лекарствам. По обычным товарам — это сложная история», — отметил президент.

Еще он заявил, что на столах жителей страны не хватает рыбы. Для этого нужно улучшить логистику, чтобы рыбная продукция из ДФО могла попадать на столы всех россиян, а также создать условия для строительства рыболовных судов.

Недавно президент напомнил правительству страны о том, что россиянам следует есть больше рыбы. Он заявил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом РФ.

О том, почему с этим возникла проблема, которая заключается не только в заоблачных ценах на морепродукты, мы рассказали здесь.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным
Гость
1 час
зато хорошо регулирует налого, сборы, штрафы, пошлины и стоимость услуг ЖКХ они ПОСТОЯННО растут
Гость
42 минуты
Просим регулировать цены на необходимо значимые продукты питания для жителей России)))) особенно это важно социальных групп граждан, инвалидов и пенсионеров которые живут за чертой бедности)))
