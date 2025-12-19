«Это сложная история»: Путин — о том, почему государство не регулирует цены на продукты

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы жителей и журналистов. В ходе мероприятия он рассказал, к чему приведет регулирование цен на рынке.

«Регулирование цен на рынке — сложная и опасная история. Как только ставим планку, сразу пропадает товар. Есть сферы, где регулирование необходимо, — по лекарствам. По обычным товарам — это сложная история», — отметил президент.

Еще он заявил, что на столах жителей страны не хватает рыбы. Для этого нужно улучшить логистику, чтобы рыбная продукция из ДФО могла попадать на столы всех россиян, а также создать условия для строительства рыболовных судов.

Недавно президент напомнил правительству страны о том, что россиянам следует есть больше рыбы. Он заявил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом РФ.

