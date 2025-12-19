«Перекрыли, чтоб не давился народ». Стоит ли встречать Новый год на Красной площади: реальные истории

Россияне рассказали честные истории празднования Нового года в центре Москвы. Стоит ли туда ехать? Источник: Александр Филиппов / MSK1.RU

Для многих туристов празднование Нового года на Красной площади остается мечтой, а для коренных жителей — теплым воспоминанием юности. Бой курантов, сверкающие карусели и салюты в самом центре Москвы… Картинка из новогодних фильмов уже давно расходится с реальностью.

Из-за наплыва гостей у Кремля в праздники с каждым годом становится все теснее и теснее, а последние разы Красную площадь и вовсе закрывали уже 31 декабря, уповая на меры безопасности.

MSK1.RU собрал истории людей, которым удалось, несмотря на все ограничения, хотя бы раз в жизни отметить Новый год в самом центре столицы. Разбираемся, сложно ли пробраться к Красной площади в главный праздник страны и стоит ли оно того.

В метро без салютов и курантов

Ирина родом из небольшого города, в 54 года она переехала в Москву, поближе к сыну. Поскольку знакомых и близких у женщины в столице было немного, она решила встретить 2025 год в атмосфере народных гуляний.

«Ко мне приехала тогда подруга, она из другого города. И мы очень хотели отпраздновать на улице среди людей, — поделилась с MSK1.RU женщина. — Были объявления, что будут праздники возле елок. Вначале мы отправились в Измайловский парк — ближайшее место. Но никаких гуляний и концертов там не нашли. Мы не расстроились и решили ехать в центр, подумали, что уж на Красной площади точно будет Новый год».

«Даже на платформе на „Площади Революции“ толпа была просто неподражаемая! Когда мы все выходили и это просто была „людская река“, — объяснила она. — И вот мы „доплыли“ до заборов, там нам сказали, что никаких салютов и праздника не будет, и мы всей этой огромной толпой „потекли“ обратно к метро».

По словам Ирины, заборы и ограничения людей не расстроили, люди оставались на позитиве и поздравляли друг друга с наступающим. В конце концов они, как многие в ту ночь, встретили Новый год в метро.

«Транспорт ходил: и метро и автобусы. Кто-то нам сказал, что в подземке включают поздравления президента. Но его не было. Мы тоже не расстроились. Главное — позитивный настрой. В ту ночь я никого не встретила пьяных, — отметила женщина. — Видимо, в Москву приезжает в основном народ, который мечтает встретить Новый год в атмосфере центра столицы: с гирляндами и елками. И уже от увиденного, видимо, они кайфуют».

Позже во время экскурсий в новогодние каникулы, подруги узнали, что большая часть людей, которых не пустили на Красную площадь, отправилась в сторону Зарядья и сама устроила себе праздник с песнями и шампанским.

«Опыт бы этот, даже со встречей в метро, я бы повторила, — призналась Ирина. — Меня не раздражает масса людей, наоборот, наполняет энергией радости. Это незабываемые эмоции!»

По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, в прошлом сезоне на новогодние праздники Москву посетили 7 миллионов человек. ВЦИОМ утверждает, что туристы традиционно выбирают собираются в знаковых местах в центре города: на Красной площади, в ГУМе, на Манежной площади, Никольской улице, Арбате и ВДНХ.

«Всё равно что встречать под забором»

Такое позитивное отношение к массовым собраниям разделяют не все. Наши читатели довольно критически относятся к толпам туристов во время праздников.

«Красная площадь в нынешнее время не самое приятное место для встречи Нового года. С таким же успехом можно его встречать под забором. Ее ж закрывают каждый год. Если уж очень хочется, лучше рвануть куда-нибудь в парк. Там как-то поприятнее», — уверен один из наших подписчиков.

Другая читательница MSK1.RU рассказала, что в прошлом году решила с подругой повторить опыт молодости и отметить Новый год в центре. Но увиденное совсем не было похоже на зимнюю сказку.

«В этот раз пошли на Красную площадь после 24 часов. И думаю, что ограждать и запрещать людям гулять где-либо, особенно в праздник, — это очень плохо, — считает пенсионерка. — Зачем, к чему все это — непонятно. Настроение было испорчено. Помню в детстве и молодости, ходили и гуляли там запросто».

Пробраться на закрытую Красную площадь

Мила переехала в Москву в 2023 году, и 2024-й она встречала без друзей и близких. Но именно тогда, в одиночестве, ей удалось попасть за заборы — на опустевшую и закрытую Красную площадь. Такая возможность у нее появилась благодаря работе в газете: она получила аккредитацию как журналист. Девушка поделилась впечатлениями от необычного опыта с MSK1.RU.

«У меня всегда была мечта отметить Новый год на Красной площади, загадать заветное желание под бой курантов, — призналась Мила. — В Москве я особо никого не знала. Сначала встретила Новый 2024 год по видеосвязи с родными из разных городов. А в 11 вечера поехала в центр».

Девушка поехала на метро, и людей там было мало. Основное скопление началось уже на Охотном ряду. При этом, по ее словам, пройти на Манежную площадь можно было свободно.

«Там, да, везде народ, но никаких препятствий не было, — объяснила она. — Тем более службы распределяли потоки и перекрывали дороги для машин, поэтому именно как пешеходу мне было хорошо, а водителям, наверно, не очень».

Пока шла, встретила много веселых людей. Но я в тот момент никого не замечала, я шла к цели — попасть на Красную площадь. В итоге в 23:55 я оказалась там. Мила журналистка, работала на пустой Красной площади в Новый год

«Я никогда не видела площадь такой пустой. От нее шла какая-то особенная энергетика, — вспоминает журналистка. — Я не слышала напутствия президента. Только минуты и бой курантов. Это было неописуемо. Последние секунды и все. Бой. И ты в 2024 году. На пустой, но прекрасной Красной площади».

Затем девушка отправилась в толпу, где царила атмосфера праздника. Иностранцы пели «Катюшу», народ веселился и гулял, не замечая холода.

«Я пробыла в этой атмосфере до двух часов ночи, — рассказала она, — в тот момент это был какой-то мир другой. Все были едины, хоть и разговаривали на разных языках. Глаза горели у каждого».

На пустую Красную площадь Мила больше не собирается, хотя атмосфера в толпе ей очень понравилась, несмотря на рамки и заборы.

«Конечно, советую хоть раз, но встретить Новый год именно в центре и на Красной площади. Кстати, желание, которое я загадывала под бой курантов, у меня сбылось, поэтому подумаю, может быть, и повторю этот опыт»

Новый год в «дособянинские времена»

По словам Анны, которая отмечала 2009 год в центре Москвы, пробраться на Красную площадь во время зимних праздников было сложно и в «дособянинские времена». Вместе с мужем они встретили Новый год недалеко от Манежки.

«Перекрытий не было тогда особых, но там была несусветная толпень. Очень много народу — разного, кто-то веселый, кто-то навеселе. Полиция тогда тоже была — и много. Я на это посмотрела и мужу сказала, что не хочу лезть в толпу, — объяснила туристка. — Мы много гуляли вокруг, пили шампанское».

В те годы Анна много путешествовала и несколько лет подряд встречала Новый год в разных городах России: в Туле, Петербурге, Челябинске и других. Тогда даже в сравнении с северной столицей атмосфера в центре Москвы ее поразила.

«Все было в огоньках, переливалось, сверкало. Куранты! Только ради этого звука и стоило поехать на Красную площадь. Тогда для нас после региональных елок центр Москвы выглядел просто „вау“. Интересно было бы приехать и посмотреть сейчас: что изменилось, неужели еще больше похорошела Москва?»

Опыт повторить, конечно, хотелось бы. Вернуться к тем чувствам молодости, окрыленности, свободы, когда еще вся жизнь впереди, но пока Дед Мороз не подарил машину времени. Анна Мальцева

Коренные жители Москвы подтверждают: толпы были в центре города в праздники в 2000-х. Наша читательница рассказала, что даже тогда вход на Красную площадь перед полуночью закрывали, боясь давки.

«Мы встречали 2000 год, толпа была плотная, я с сыновьями 18 и 12 лет. Шампусик со старшим распили, малому газировка… Весело было: куранты вживую слушать, народ кричал, пел, все радовались, — рассказала москвичка. — Мы пораньше пришли, часов в 11 вечера, а потом перекрыли вход, чтоб не подавился народ. Далеко не пошли, заходили от Исторического музея и возле Мавзолея. Стояли на каком-то приступке, повыше основной толпы. Незабываемо! Но долго выйти не могли. Больше не ходили. Впечатления — на всю оставшуюся жизнь».