Зачем нужен Max и почему запрещают мессенджеры: Путин ответил на вопрос известного блогера Wylsacom

Известный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) пришел на прямую линию с президентом и спросил о том, насколько необходимо создание Max и сможет ли мессенджер конкурировать с иностранными аналогами.

«Конкуренция всегда нужна. И я уверен, что конкуренция будет», — заявил Путин.

Он ответил и на вопрос, почему зарубежные мессенджеры в России блокируются.

«Проблема только в одном — в соблюдении российских законов», — отметил президент.

Владимир Путин отметил, что власти иностранных государств не давали возможности мессенджерам соблюдать законы РФ и потому последовали ограничения. Президент также заявил, что Россия стала одной из трех стран, которая добилась цифрового суверенитета.

В настоящее время почти все сферы переходят в мессенджер. Туда уже переводят электронные билеты, зачетки студентов, а также планируют приравнять возможность предъявления водительских прав через мессенджер Max к бумажным документам.

Кроме того, Max заменит россиянам паспорт. Теперь при покупке алкоголя, энергетиков и никотиносодержащей продукции подтвердить свой возраст можно через мессенджер. Законопроект об этом приняла Госдума на пленарном заседании накануне.

Напомним, Telegram попал под частичные ограничения. В первую волну блокировки в мессенджерах ограничили видео- и голосовые звонки. Однако окончательного решения по отключению Роскомнадзор пока не принял.

Кроме того, с недавних пор РКН ограничивает работу WhatsApp*. Блокировка мессенджера происходит поэтапно, но она неизбежна из-за сбоев и нарушений законодательства. В Госдуме отметили, что мессенджер могут полностью отключить в России в ближайшие 4–6 месяцев.