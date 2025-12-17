НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Полина Лурье сделала первое заявление: что она сделает с квартирой Долиной

Полина Лурье сделала первое заявление: что она сделает с квартирой Долиной

Москвичка выступила в шоу «Пусть говорят» на Первом канале

242
Полина Лурье в эфире программы «Пусть говорят»

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Полина Лурье в эфире программы «Пусть говорят»

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

17 декабря в программе «Пусть говорят» покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, как празднует победу в суде и что планирует сделать с недвижимостью. Она надеется, что сможет заселиться в скором времени. И даже пригласила телевизионщиков на новоселье.

«Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — поделилась Лурье в эфире программы.

Также она рассказала, что встречалась с певицей лично при покупке квартиры. Более того, Долина лично провела экскурсию и рассказала о районе.

«Первый просмотр был без нее. А на втором просмотре мы смотрели вместе. Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома и про район», — поделилась Полина Лурье в эфире программы.

Также Полина Лурье заявила, что выбирала жилье в Хамовниках, и это принципиальное решение. Так как там удобно добираться до школы, работы, а рядом есть парк.

«Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку, — добавила Лурье. — Смогу въехать, как только появится возможность. Надеюсь, скоро».

Представитель защиты Ларисы Долиной

Источник: «Пусть говорят» / Первый канал

Представитель защиты Ларисы Долиной

Источник:

«Пусть говорят» / Первый канал

Как сообщал MSK1.RU, 16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье на решение Хамовнического районного суда, который вернул роскошную пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей Ларисе Долиной, признав ее жертвой мошенничества. ВС РФ решил, что дело надо отправить на повторное рассмотрение, а решение Хамовнического суда отменить.

При этом право собственности на квартиру при будущих разбирательствах остается за Полиной Лурье.

Сейчас покупательница квартиры празднует это решение с детьми.

«Я сейчас со своими детьми и семьей. Мы очень рады и отмечаем важный для нас день, победу», — добавила Полина Лурье.

Также мы рассказали, что известно о судье, которая вынесла резонансное решение в Хамовниках. Спойлер: она ранее уже попадала в скандалы.

Дмитрий Бондарев

Корреспондент MSK1.RU
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Полина Лурье Лариса Долина Пусть говорят
