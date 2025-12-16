«Ребенок заступался за мать». Как живет деревня, где почти век назад убили пионера-героя Павлика Морозова

В 1932 году в деревне убили двух братьев — Павлика и Федю Морозовых Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

— Несколько лет назад приехал журналист из Москвы. Мы пошли в лес на место гибели мальчиков. По дороге он начал меня снимать. Попросил во время съемок рассказывать, а я иду и плачу…

Нина Ивановна — директор музея в деревне Герасимовка в Тавдинском районе, в 400 километрах от Екатеринбурга. 93 года назад, 3 сентября 1932 года, здесь убили двоих детей: 13-летнего Павлика и его девятилетнего брата Федю. Фамилия у них была Морозовы. Так о Герасимовке узнала вся страна. Сюда приезжали с экскурсиями даже иностранцы — и едут до сих пор. О том, как сейчас живет деревня, почему здесь все эти годы берегут память о Павлике и чего добивается директор музея имени Павлика Морозова — в репортаже журналиста Е1.RU Елены Панкратьевой.

Кто такой Павлик Морозов Павлик Морозов (Павел Трофимович Морозов) — советский школьник, получивший известность как пионер-герой. Родился 14 ноября 1918 года в селе Герасимовка Туринского уезда Тобольской губернии. Если верить принятой в советское время версии, Павлик был одним из организаторов первого пионерского отряда в деревне. В 1931 году, в разгар борьбы с кулачеством, 13-летний Павел свидетельствовал в суде против своего отца, Трофима Морозова, который, будучи председателем сельсовета, сотрудничал с кулаками, помогал им уходить от налогообложения, а также прятал хлеб, подлежащий сдаче государству. Якобы на основании этих показаний Трофим Морозов был осужден на десять лет. 3 сентября 1932 года Павлик Морозов был убит вместе с младшим братом Федей. Виновными в преступлении признали членов семьи его отца. В 90-е годы, когда рушили и обличали всё советское, Павлика записали в предатели. Многие стали использовать это имя как нарицательное: доносчик, у которого нет ничего святого.

Центр жизни

Дорога от Тавды до Герасимовки хорошая, ухоженная: 39 километров ровного асфальта. Но ездят по нему не очень часто. Мы не встретили ни одной машины, кроме снегоуборочных. В деревне пусто. Два школьника с ранцами идут по обочине — видимо, возвращаются домой после уроков. Центральная улица здесь носит имя Павлика Морозова. В самом ее начале — детская могила. Когда-то давно останки убитых братьев перенесли с кладбища и торжественно похоронили в центре деревни и поставили памятник старшему, Павлику.

В центре деревни — детская могила с памятником Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Напротив памятника и могилы на другой стороне дороги — школа. На школьном дворе наряжают елку. Мужчина в синей рабочей спецовке на стремянке развешивает украшения. Это генеральный директор герасимовской сельской администрации (так правильно называется его должность) Андрей Николаевич Фокин.

Рабочее место Андрея Фокина расположено в здании школы. Тут же при учебном заведении — дом культуры и деревенская библиотека.

Большое кирпичное здание ДК напротив школы сейчас заброшено, точнее, законсервировано. Беленый домик рядом с бывшим ДК — здание администрации — тоже пустует. Содержать «лишние» здания дорого и нерентабельно, поэтому оптимизировались, ужались и переехали в школу.

— ДК открывали в 1984 году, на 50-летие колхоза. Для деревни это было шикарно, — рассказывает Андрей Фокин. — В районе это было самое современное здание, в Тавде такого не было.

Заброшенное здание ДК. Когда-то оно было лучшим во всём Тавдинском районе Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Все советские годы деревня процветала благодаря памяти о Павлике Морозове, которого считали героем. В Герасимовку массово приезжали экскурсии в музей его имени. Возили даже иностранцев. Населенный пункт был образцово-показательным.

— Первую в районе асфальтовую дорогу проложили до нашей деревни. Работал детский комбинат. На въезде цветники, всё ухоженное. Красивое лицо было у деревни, — вспоминает Андрей Николаевич.

Колхоза в Герасимовке давно нет. Детский сад — двухэтажное большое здание — уже разобрали. Столовая (ее видно из школьного двора) полуразрушена. Школу каждый год тоже грозятся закрыть. Тут учатся с первого по четвертый класс. Это филиал, главное здание в селе Городище, в 18 километрах отсюда.

Елку для детей наряжает лично глава администрации Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Год назад школу в Герасимовке пытались сократить окончательно из-за того, что мало учеников — всего девять-десять человек. Детей хотели перевести в Городище, но местные жители написали уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Она помогла отстоять учебное заведение.

Как оказалось, очень вовремя. В школе Городища в летние каникулы ураганом снесло крышу. На время ремонта всех младшеклассников перевели в Герасимовку, а старших детей стали возить за 40 километров в Тавду.

Сейчас в герасимовской школе 28 учеников из четырех ближайших деревень, их привозит на уроки школьный автобус. Учителей двое: завуч преподает английский, а остальные предметы — директор филиала Наталья Васильевна Фокина, жена главы.

— Школа на селе — это центр жизни. Школы не будет — не будет села, — говорит нам Наталья Васильевна. — Каждый год есть кто-то из первоклассников. Мы верим, что наша школа будет жить, тогда будет жизнь и в Герасимовке.

Школа рассчитана на 190 мест, строили с перспективой, что село будет расти. Сейчас там учатся 28 детей из четырех деревень, и только младшие классы Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В лучшие времена, в 70–80-е годы, в Герасимовке жили примерно 800 жителей, а сейчас — около 200. Деревня тает. Обычная история любого населенного пункта, где нет работы и производства.

В последние годы сюда всё-таки пробивается небольшой ручеек из приезжих. Семьи с детьми, в том числе многодетные, покупают квартиры в Герасимовке. Можно уложиться в маткапитал и купить жилье в двухквартирном доме площадью в 70–80 квадратных метров со всеми удобствами.

Мужья уезжают на север на вахту, а жены с детьми живут здесь. Большие надежды у людей на новый проект: скоро здесь начнут строить трассу на север, в ХМАО.

Как объяснили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, новая трасса пройдет по территории Тавдинского городского округа. Она начнется от деревни Владимировки, на 48-м километре существующей дороги Тавда — Герасимовка — Владимировка. Далее транспортная артерия пройдет на северо-восток в обход поселка Карабашка до границы Свердловской области. Новая дорога потянет за собой экономику Тавдинского округа, где благодаря транспортному транзиту увеличится лесозаготовка и добыча торфа — а это дополнительные рабочие места. Плюс появится инфраструктура: гостиницы, придорожные кафе, заправки. Трасса, построенная усилиями двух регионов, сократит путь из Югры до Екатеринбурга на 300–400 километров. Строительные работы начнутся после 2025 года.

— Тогда село оживет, — уверен Андрей Фокин.

Бывшее здание администрации, теперь пустующее Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Андрей Николаевич — коренной житель Герасимовки, потомок самых первых переселенцев из Белоруссии, которые добрались до Урала во времена столыпинских реформ, чтобы обжить эти заросшие тайгой места. Его бабушка по отцу, Агафья Александровна Книга (фамилия до замужества) — двоюродная сестра матери Павлика Татьяны Семеновны, родная тетя Павлика Морозова. Андрей Николаевич вспоминает:

— Бабушка много не рассказывала. Говорила, что Павлик обычный был парнишка, сорванец. Жили все бедно, отец у них ушел в другую семью, оставил детей с матерью. Об этом вся деревня знала… Еще бабушка говорила, что у осужденных за убийство родственников якобы нашли за божницей окровавленный нож, одежду. Так ли это на самом деле, не знаем, тогда все верили в официальную версию. Понятно, никаких экспертиз никто не проводил. А Нина Ивановна, директор музея, молодец. Она очень много знает, очень интересно рассказывает.

Градообразующий музей

История страны — в одном доме. Изба раньше принадлежала местному крестьянину, его раскулачили, дом забрали под школу, а сейчас здесь музей Павлика Морозова Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Бывшее здание музея — дом, где жил Павлик с матерью и братьями — давно сгорел при пожаре. Сегодня музей Морозова располагается в двухэтажной избе. Здесь была школа, где учился Павлик, его брат Федя и двоюродный брат Данил. Его казнили по обвинению в убийстве ребят. Дом нуждается в реставрации, протекает крыша.

Нина Купрацевич руководит музеем с 2004 года. Она — почетный житель Тавдинского городского округа. Живет в Тавде, создавала там городской музей. На встречу с нами ее привезла на машине дочь. Семья Нины Ивановны, дети, внучка, зятья — все прониклись трагической историей братьев Морозовых. Сейчас они главные помощники директора — возят ее на работу, когда музей посещают гости и экскурсии. Приезжают сюда часто, потому и дорога ухоженная.

Фрагмент фотографии учеников деревенской школы. В центре в картузе — Павлик, с левого края — двоюродный брат Данил, казненный по обвинению в убийстве Павлика и Феди Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— Когда в 90-е начались нападки на Павлика и из героя сделали предателя, решалась судьба музея. Экспозицию свернули. Всё погибало, — вспоминает Нина Ивановна начало своей работы. — Мы взяли под защиту и Павлика, и Федю, его младшего брата. Как невинно убиенных детей. Одни взрослые люди их убили, другие оклеветали…

В двухтысячных годах уральскому музею неожиданно выделил деньги фонд Сороса (признан в РФ нежелательной организацией). Семь тысяч долларов — 200 тысяч рублей по тогдашнему курсу. В фонд американского миллиардера обратились из екатеринбургского «Мемориала» (по решению Минюста РФ организация признана иностранным агентом и ликвидирована в 2021 году).

Фонд Сороса — международная сеть благотворительных организаций, основанная миллиардером Джорджем Соросом. Оказывает поддержку проектам в области образования, здравоохранения, прав человека, демократии и гражданского общества. В России прекратил деятельность в 2003 году. В 2015 году по решению Генпрокуратуры Фонд Сороса был признан в РФ нежелательной организацией.

— Председатель была настроена против Павлика, поддерживая версию, что он — предатель, что разрушается миф героя, надо законсервировать эту разруху, показывающую нелюбовь людей к Павлику. Мы спорили. Ее идея была создать тут музей раскулачивания и коллективизации, а имя Павлика убрать из названия. Я была против, — вспоминает те времена Нина Ивановна.

На деньги иностранного фонда сделали макет будущей экспозиции музея Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Нина Ивановна всегда была вне политики. Павлик для нее — лишь убитый ребенок.

В итоге на деньги иностранного фонда сделали макет будущей экспозиции музея раскулачивания и коллективизации, но в итоге он сохранил имя погибшего школьника.

А Нина Ивановна все эти годы собирала экспозицию. В ней — не только документы и фотографии про трагическую историю, но и целая коллекция разных старинных вещей из крестьянского быта. Угольные утюги, корыта, берестяные корзины, детская зыбка — часть подарили местные жители, с которыми она подружилась за годы работы.

Нина Ивановна уже 21 год руководит музеем Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Искала Нина Купрацевич и родственников семей, участников этой трагедии, собирала воспоминания всех жителей Герасимовки и ближайших деревень.

— Думала: [пройдут] два, три, пять лет — и всем докажу, расскажу правду, но до сих пор бьемся. Мы хотим разрушить стереотипы. Стереотип Павлика-героя и стереотип предателя. Героем он не был и отца не предавал. Всё было совсем не так.

А как было на самом деле?

Трофим Морозов, отец Павлика, был одним из немногих в деревне, кто умел читать и писать, поэтому его и назначили председателем сельсовета. Его обвинили в том, что он торговал бланками справок ссыльным переселенцам. В те годы в уральскую глухомань на лесоповал свозили раскулаченных крестьян со всей страны. Люди пытались бежать, знакомились с председателями, правдами и неправдами доставали справки — удостоверения личности (паспортов у крестьян тогда не было). Нескольких таких беглецов поймали, а при них были справки с подписью Морозова. Это и легло в основу обвинения.

— Никаких заявлений на отца Павлик не писал, — говорит Нина Ивановна.

Трофима привезли на суд в Герасимовку. По воспоминаниям местных жителей, на процесс пришла жена арестованного Татьяна Семеновна, взяв с собой старшего 13-летнего сына Павлика. По факту — жена бывшая, Трофим ушел из семьи к молодой соседке, оставив жену с четырьмя детьми. Павлу, как старшему, пришлось тяжело: вся домашняя работа с 12 лет была на нем.

Этот бюст Павлика и все другие его изображения создавали по школьной фотографии Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

У Татьяны не было никакого резона выгораживать мужа. По словам опять же местных, еще когда Морозовы жили вместе, муж избивал ее на глазах у детей, да и детям доставалось.

Татьяна дала свидетельские показания — говоря официальным языком, на стороне обвинения. Сын подтвердил слова матери: мол, видел, когда жили вместе, как к отцу приходили незнакомцы… Спустя много лет был снят документальный фильм про те давние события, с детективным названием «Ищите женщину». В его основе — воспоминания местных жителей, очевидцев, которых сейчас уже нет в живых. Режиссер нашел сотрудницу суда, которая была на том процессе. Та рассказала на камеру, как мать подсказывала сыну, что говорить.

Позже советская художественная литература припишет мальчику гладкую, политически правильную пафосную речь: что отец творил явную контрреволюцию, предал идеалы Октября и прочее.

Мама Павлика Татьяна Семеновна (слева) с другой матерью, потерявшей дочь, — мамой Зои Космодемьянской Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— Павлик от природы заикался и таких громких заявлений он не делал, не смог бы, — уверена Нина Ивановна. — Всем, кто обвинял, я всегда говорила: ребенок заступался за мать, вы примерьте ситуацию на себя, будьте милосерднее.

Обвинения в терроризме

Нина Ивановна защищает не только память о Павлике и Феде, но и тех людей, которых в 1932 году обвинили в убийстве мальчиков. Нина Ивановна уверена, что они непричастны к преступлению.

Павлик и Федя пропали 3 сентября, пошли в лес за клюквой. Мать в тот день уехала в Тавду продавать теленка. Вернулась утром — детей нет, подняла шум, начались поиски.

Изрезанные тела мальчиков нашли через трое суток недалеко от деревни. Сосед Дмитрий Шатраков вышел на поиски с собакой, та и наткнулась на детей. Парень, который нашел убитых, стал первым подозреваемым: у них накануне был конфликт с семьей Морозовых. Его с семьей арестовали. Но у Дмитрия оказалось твердое алиби, потому что он был в эти дни на военных сборах перед призывом в армию.

Тут же стали отрабатывать версию семейного конфликта. В деревне знали, что бабушка и дед, родители осужденного Трофима, не любили невестку, мать Павлика. Арестовали пятерых — деда Сергея, бабушку Ксению, их внука Данила и двух дядей убитых детей, Арсения Кулуканова и Арсения Силина. Следствие длилось около двух месяцев.

Протокол поднятия трупов. Павел не дожил полтора месяца до 14-летия Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В музее есть копия телеграммы главного прокурора СССР Андрея Вышинского с указанием срочно расследовать, найти и наказать убийц.

— Представляете: Вышинский — и наше захолустье! И вот в короткие сроки следствие закончили. Ни отпечатков пальцев, ни исследований — в этой глуши ничего не проводилось, — говорит директор. — Слова об окровавленной одежде и ноже якобы за иконой — это всё из художественной литературы и деревенские пересуды. Всё обвинение — лишь на признательных показаниях, — говорит Нина Ивановна.

— В какой момент бытовые мотивы стали политическими?

— Возможно, что сразу всё дошло до обкома комсомола. Коллективизация тормозила…

Родственникам предъявили обвинение в терроризме.

По версии следствия, убийство было совершено на фоне классовой вражды: богатые кулаки, затаившие зло на советскую власть, саботировавшие коллективизацию, убили пионера. Вспомнили суд над отцом, показания подростка.

— Знаете, слово «кулак» я вообще не приемлю. Именно кулаков здесь не было. Кто-то крепко жил, если была большая семья и старшие дети — работники. Семьи поменьше жили победнее — меньше работников. Тут жили трудяги, и жили очень тяжело. У нас есть опись изъятого имущества арестованного дедушки: чашка, ухват, брюки. Ну какое это богатство? — рассуждает руководитель музея.

Уже через две недели после убийства провели собрание с политическим обвинением Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В итоге суд оправдал Арсения Силина. Остальных приговорили к смертной казни. 80-летняя Ксения и 81-летний Сергей Морозовы умерли в тюрьме, не дожив до расстрела.

Материалы уголовного дела хранятся в архивах ФСБ, но некоторые исследователи получали к ним доступ и публиковали свои работы.

У всех своя беда была

Татьяна Морозова, похоронив детей, уехала из деревни с двумя сыновьями — Алексеем и Романом. Потом лично Надежда Крупская (вдова Ленина, идеолог советского образования. — Прим. ред.) помогла ей переехать в Крым. В советские годы она ездила по всей стране, выступала перед школьниками, приезжала и на Урал.

Нина Купрацевич была на ее выступлении, разговаривала с ней — но все слышали от нее лишь официальную версию. Младший брат Павлика умер молодым от болезни. Еще один брат, Алексей, отсидел срок в лагерях по доносу, был реабилитирован. Умер в 90-е годы. Есть мнение, что на фоне «разоблачений» брата у него случилось два инфаркта.

Отец семейства Трофим Морозов отбыл срок и дожил до преклонных лет в Тюменской области. Нина Ивановна общалась с его родней, а несколько лет назад познакомилась с праправнучкой той самой «разлучницы» Нины Амосовой, к которой Морозов-старший ушел из семьи. Та передала семейную легенду, как 17-летнюю Нину насильно сосватали за Трофима родители, чтобы выжить, потому что тяжело было прокормить всех детей.

На фотографии в центре — младший брат Павла Алексей. Он приезжал в Герасимовку спустя годы Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— У всех своя беда была. Правнучка тоже переживает из-за этой истории. Время ушло, но всё равно…

Как-то Нина Ивановна прочитала очередной репортаж из Герасимовки. Журналисты тогда дошли до места гибели детей. Там поставлена ограда со столбиками.

— Открыли крышку столбика — а там записки Павлику, люди оставляли их с разными просьбами. Есть от детей: «помоги сдать экзамены» или «кто-то в семье болеет, помоги выздороветь». Было какое-то время паломничество. Журналисты увезли записки с собой, хотя не им они были предназначены. Сейчас не пишут, не оставляют, но каждый год 3 сентября я еду к памятнику Павлику. Там мы встречаемся с герасимовцами, люди несут цветы.

На доске за спиной у Нины Ивановны дата гибели братьев — 3 сентября 1932 года Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Последние годы она писала письма в епархию с просьбой, чтобы в поминальных молитвах вспоминали имена двух убитых братьев. Недавно хранительнице музея пришел положительный ответ.

Дорога из Екатеринбурга до музея неблизкая, но побывать тут стоит Источник: Елена Панкратьева / E1.RU