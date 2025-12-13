НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -10

6 м/c,

с-з.

 747мм 68%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Страна и мир Собираемся в отпуск: россиян начнут пускать без визы еще в одну страну — на каких условиях

Собираемся в отпуск: россиян начнут пускать без визы еще в одну страну — на каких условиях

Новый режим начнет действовать с 13 декабря

98
Иордания&nbsp;— популярный курорт у россиян | Источник: Ирина Шарова / 72.RUИордания&nbsp;— популярный курорт у россиян | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Иордания — популярный курорт у россиян

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Между Россией и Иорданией с 13 декабря отменяются взаимные визовые требования. Для граждан обеих стран облегчатся условия въезда.

Межправительственное соглашение об этом подписали главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади в Москве 20 августа, напомнило РИА Новости.

Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) — арабское государство на Ближнем Востоке. Известно древним городом Петрой, пустыней Вади Рам, горячими источниками Маин, курортами на Красном и Мертвом морях.

Соглашение предусматривает, что россияне смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако это возможно только при условии, что они не собираются работать, учиться и постоянно проживать в Иордании.

При этом за календарный год гражданам России нельзя находиться на территории Иордании суммарно больше 90 дней.

Такие же права предоставляются и гражданам Иордании при посещении России.

Кроме того, в 2025 году для россиян стали доступны еще четыре страны, куда больше не нужна виза.

Полный список направлений, куда можно отправиться из России без оформления визы, собрали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Иордания Курорт Виза Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление