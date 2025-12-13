Собираемся в отпуск: россиян начнут пускать без визы еще в одну страну — на каких условиях

Иордания — популярный курорт у россиян Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Между Россией и Иорданией с 13 декабря отменяются взаимные визовые требования. Для граждан обеих стран облегчатся условия въезда.

Межправительственное соглашение об этом подписали главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади в Москве 20 августа, напомнило РИА Новости.

Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) — арабское государство на Ближнем Востоке. Известно древним городом Петрой, пустыней Вади Рам, горячими источниками Маин, курортами на Красном и Мертвом морях.

Соглашение предусматривает, что россияне смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако это возможно только при условии, что они не собираются работать, учиться и постоянно проживать в Иордании.

При этом за календарный год гражданам России нельзя находиться на территории Иордании суммарно больше 90 дней.

Такие же права предоставляются и гражданам Иордании при посещении России.

