Собираемся в отпуск: россиян начнут пускать без визы еще в одну страну — на каких условиях

Между Россией и Иорданией с 13 декабря отменяются взаимные визовые требования. Для граждан обеих стран облегчатся условия въезда.
Межправительственное соглашение об этом подписали главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади в Москве 20 августа, напомнило РИА Новости.
Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) — арабское государство на Ближнем Востоке. Известно древним городом Петрой, пустыней Вади Рам, горячими источниками Маин, курортами на Красном и Мертвом морях.
Соглашение предусматривает, что россияне смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако это возможно только при условии, что они не собираются работать, учиться и постоянно проживать в Иордании.
При этом за календарный год гражданам России нельзя находиться на территории Иордании суммарно больше 90 дней.
Такие же права предоставляются и гражданам Иордании при посещении России.
Кроме того, в 2025 году для россиян стали доступны еще четыре страны, куда больше не нужна виза.
