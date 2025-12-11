НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Обзор Как попасть на Кремлевскую елку 2025–2026: подробная инструкция по главному детскому празднику страны

Как попасть на Кремлевскую елку 2025–2026: подробная инструкция по главному детскому празднику страны

Рассказываем, о чем будет представление и сколько стоят билеты

Рассказываем, как попасть на Кремлевскую елку&nbsp;(0+)&nbsp;— бесплатно или по билету | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРассказываем, как попасть на Кремлевскую елку&nbsp;(0+)&nbsp;— бесплатно или по билету | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рассказываем, как попасть на Кремлевскую елку (0+) — бесплатно или по билету

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ажиотаж на новогодние утренники и спектакли для детей не меньше, чем на «Щелкунчик» в Большом театре, особенно если речь идет о легендарной Кремлевской елке (0+). Если раньше попасть туда можно было только по специальным приглашениям, то сейчас билеты доступны всем желающим.

MSK1.RU разобрался, какую программу организаторы подготовили в этом году и сколько стоят билеты.

Кремлевская елка — это ежегодное новогоднее представление для детей в Государственном Кремлевском дворце. Впервые главное детское шоу страны состоялось 1 января 1937 года в Московском Доме Союзов и проходило в формате бала-карнавала для школьников, учащихся на отлично. С 1954 года елочные представления стали проводить в здании Кремлевского дворца. Каждый год спектакли посещают более 200 тысяч зрителей.

В этом году зрителей ждет совершенно новый спектакль «Заветные Куранты» — добрая сказка о мечтах, дружбе и преодолении препятствий. Постановка создана под руководством главного режиссера Сергея Цветкова, с авторской музыкой Ефрема Подгайца на стихи Андрея Усачева, красочными декорациями и костюмами.

Кремлевская елка состоит из трех частей: развлекательная программа, мультфильм и главный спектакль.

Интерактивно-развлекательная программа проходит в фойе за час до начала спектакля. Гостей ждут три тематические зоны:

  • В Зеркальном зале — «Богатырская застава» с мастер-классами и встречами со сказочными персонажами;

  • в Гербовом фойе — сказочная гавань «Лукоморье», где Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на главной ёлке;

  • в Паркетном фойе — карнавальная площадка с выступлениями артистов, фокусниками и фольклорными коллективами.

Перед представлением детей будут развлекать&nbsp;— не пропустите эту часть, приходите заранее | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПеред представлением детей будут развлекать&nbsp;— не пропустите эту часть, приходите заранее | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Перед представлением детей будут развлекать — не пропустите эту часть, приходите заранее

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Также для гостей работают фотозоны, пресс-служба Деда Мороза и «Книга новогодних пожеланий».

За 15 минут до представления на главной сцене показывают мультфильмы, а после начинается сам спектакль «Заветные Куранты», который длится около часа.

Когда будет проходить елка: даты и время проведения

В сезоне 2025–2026 Кремлевская елка будет проходить ежедневно с 25 декабря по 8 января. 1 января спектаклей не будет — это выходной.

Каждый день предлагается три времени: 10:30, 14:00 и 18:00. Приходить нужно заранее.

Обратите внимание, что вход на территорию Кремлевского дворца начинают за 1 час 45 минут до начала спектакля: то есть если вы купили билет на 10:30, подходить можно к 08:45, чтобы успеть на развлекательную программу с аниматорами и сделать снимки у елки. Электронные билеты можно не распечатывать — достаточно показать билетеру фото билета или QR-код. Фото- и видеосъемка на непрофессиональные устройства разрешена.

Важные исключения по расписанию:

  • 25 декабря, в первый день показов, пройдет только сеанс в 18:00;

  • 31 декабря — сеансы в 10:30 и 14:00, вечернего показа не будет;

  • 1 января — выходной день, представлений нет.

  • 8 января, в последний день представления, состоится особая Патриаршая елка — будет только один сеанс на 18:00.

Кроме того, в последний день представления, 8 января, состоится особая Патриаршая елка: перед спектаклем пройдет рождественское представление с поздравлением от Патриарха Кирилла. Билет на нее стоит дороже.

И еще будут специальные сеансы:

  • 26 декабря — телесъёмка для канала «Карусель» на сеансах в 10:30 и 14:00;

  • 29 декабря в 14:00 — сеанс для слабослышащих детей с сурдопереводом.

Как попасть на Кремлевскую елку

Есть два способа попасть на Кремлевскую елку — по льготе (бесплатно) и купив стандартный билет.

Как купить билеты и сколько это стоит

Стоимость билетов на Кремлевскую елку зависит от выбранных в зале мест. Дешевле всего обойдется место на балконе — цены начинаются от 2800 рублей. Видимость на этих местах хуже, поэтому, чтобы маленькие зрители смогли рассмотреть всех сказочных героев на сцене, нужно взять с собой бинокль (или оплатить его аренду в гардеробе дворца).

В новогодних представлениях всегда в конце выходит Дед Мороз | Источник: Елена Елисеева / E1.RUВ новогодних представлениях всегда в конце выходит Дед Мороз | Источник: Елена Елисеева / E1.RU

В новогодних представлениях всегда в конце выходит Дед Мороз

Источник:
Елена Елисеева / E1.RU

Самые дорогие билеты — ближе к сцене — стоят 6000 рублей. Поскольку детей до 14 лет пускают на праздник только в сопровождении взрослых (которым нужен отдельный билет), стоимость можно умножать минимум на два.

В цену не включен подарок (сладкий набор в тематической жестяной коробке), его нужно оплачивать отдельно — он стоит 900 рублей.

Билеты на шоу «Заветные Куранты» еще есть в наличии. Их можно приобрести в кассе дворца, на официальном сайте или на сайте агрегатора театральных билетов.

Так выглядят подарки | Источник: Кремлевская Елка / Vk.comТак выглядят подарки | Источник: Кремлевская Елка / Vk.com

Так выглядят подарки

Источник:

Кремлевская Елка / Vk.com

Кто может попасть бесплатно

Некоторые категории граждан имеют возможность получить билеты бесплатно:

  • школьники-отличники и победители олимпиад;

  • дети из многодетных семей и другие льготные категории — нужно уточнять в органах социальной защиты;

  • члены профсоюзов. Если вы состоите в профсоюзе, уточните у своей организации, можно ли получить бесплатные билеты для ребенка.

Развлечения перед представлением нравится детям не меньше, чем спектакль | Источник: Кремлевская Елка / Vk.comРазвлечения перед представлением нравится детям не меньше, чем спектакль | Источник: Кремлевская Елка / Vk.com

Развлечения перед представлением нравится детям не меньше, чем спектакль

Источник:

Кремлевская Елка / Vk.com

После представления детям по специальному купону раздают сладкие подарки. Напомним: купон на подарок не входит в билет, его нужно докупить за 900 рублей. Наборы со сладостями оформляют в металлических коробках в виде одной из башен Кремля.

Как добраться

Ближайшие станции метро к Кремлевскому дворцу — «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая». Зайти на территорию Кремля можно через Троицкие ворота в Кутафьей башне, в Кремлевский дворец — через главный подъезд. Показываем на интерактивной карте:

Электронный билет распечатывать не обязательно, сканнеры считают его и с телефона. Главное, чтобы фотография была хорошего качества, не размыта. Необходимо предусмотреть, чтобы телефон был заряжен.

Корреспондент MSK1.RU в детстве побывала на Кремлевской елке — она попала на нее по льготе. Вот ее рассказ:

«Меня в детстве часто отправляли на всякие новогодние елки от школы за отличную успеваемость — каждый год вплоть до 6-го класса я куда-нибудь ходила. На Кремлевской я тоже побывала, и, честно говоря, я не помню разительных отличий от других представлений. Если это ваша семейная традиция, то тогда, конечно, стоит задуматься о посещении, чтобы показывать потом фотографии: смотри, ребенок, вот я на елке, а вот через 30 лет ты. У меня в семье такой традиции не было — я первая, кто ходил на все елки. Побывала на Кремлевской — и ладно, но своих будущих детей я вряд ли туда поведу. Есть и более доступные альтернативы».

«Кремлевская елка 2.0» (0+)

Уже несколько лет параллельно с традиционными новогодними представлениями в Кремлевском дворце проводится альтернативное мероприятие — Кремлевская елка 2.0. Это спектакли, рассчитанные на меньшую аудиторию. Они проводятся в Малом зале дворца, в котором 1200 мест (для сравнения, в Большом зале — 6000 мест).

В этом сезоне Кремлевская елка 2.0 называется «Щелкунчик. Новогодняя сказка для всей семьи» (0+) по мотивам произведения Гофмана на музыку композитора Петра Чайковского. Спектакль будет длиться 1 час 10 минут, а до его начала дети смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах.

Кремлевская елка 2.0 будет проходить ежедневно с 23 декабря по 9 января с двумя сеансами — в 12:00 и 16:00. Исключение составит представление 1 января — в этот день начало в 14:00 и 18:00. Стоимость билетов варьировалась от 1000 до 6500 рублей. На последний день, 9 января, все билеты уже раскуплены.

Ранее MSK1.RU побывал на торжественных открытиях катков в Коломенском, парке Горького, на ВДНХ и на Красной площади. Подробнее о ценах на билеты на главные московские катки можно почитать здесь.

Почитайте также, как наш журналист попытался купить билеты на «Щелкунчика» в Большом театре и что из этого вышло.

