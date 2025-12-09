На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Заявление властей

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рекомендует Михаил Евраев.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении.