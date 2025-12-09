НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Заявление властей

К жителям обратился губернатор

1 250
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Вечером 9 декабря на территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Заявление появилось в соцсетях губернатора.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рекомендует Михаил Евраев.

По словам главы региона, все учреждения работают в штатном режиме.

«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — предупредил губернаторю.

Ярославцев также предупредили об опасности фрагментов БПЛА.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Беспилотная опасность БПЛА Михаил Евраев
holdfast
35 минут
да я третьим глазом вижу, что губернатор сам у себя ничего не зашторил. вижу его отношение ко всему происходящему.
Гость
38 минут
Опять 25, как же вы надоели интернет отрубать
