НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 755мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Крушение самолета в Ивановской области
«Умные решения»
Кому ждать повестки на военные сборы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Страна и мир Фоторепортаж «В той схеме участвовало 17 объектов недвижимости!» Гуляем по престижному району столицы, где находится та самая квартира Долиной

«В той схеме участвовало 17 объектов недвижимости!» Гуляем по престижному району столицы, где находится та самая квартира Долиной

Фоторепортаж и рассказ местной жительницы о том, на что шли люди, чтобы получить жилье в центре Москвы

301
Хамовники&nbsp;— один из самых дорогих районов Москвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUХамовники&nbsp;— один из самых дорогих районов Москвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Хамовники — один из самых дорогих районов Москвы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Район Хамовники — одно из самых дорогих и респектабельных мест в Москве. Когда-то здесь, по старинным, уютным улицам прогуливался писатель Лев Николаевич Толстой, а его усадьба стоит до сих пор. Знаменитости здесь жили всегда. Недвижимость в Хамовниках хотели бы заполучить многие! Именно здесь находится квартира Ларисы Долиной, продажу которой сейчас обсуждает вся страна.

Наши коллеги из MSK1.RU отправились в Хамовники, чтобы посмотреть на них свежим взглядом и поговорить с местными жителями о жизни в центре.

Смотрим на Хамовники свежим взглядом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСмотрим на Хамовники свежим взглядом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Смотрим на Хамовники свежим взглядом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Хамовниках ярко даже серой зимой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Хамовниках ярко даже серой зимой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Хамовниках ярко даже серой зимой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Район Хамовники огибает Москва-река, делая из него полуостров. Он находится в западной части города и поэтому здесь, несмотря на осеннюю хмарь, нет-нет, да можно застать живописный закат.

Район находится в Западной части и поэтому здесь можно застать живописный закат | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРайон находится в Западной части и поэтому здесь можно застать живописный закат | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Район находится в Западной части и поэтому здесь можно застать живописный закат

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Хамовнические улицы полны исторических и очень уютных мест. Деревянная усадьба Льва Николаевича Толстого и сквер Девичьего поля с огромным памятником великому писателю. Недалеко палаты Хамовного двора, где трудились ткачи, которых когда-то прозвали хамовниками — так получил название и сам район.

Ближе к Фрунзенской набережной небольшой, размером с обычный двор сад Травникова. Жаль только, что он несколько лет закрыт на реконструкцию и в глубине висят одинокие лейки, из которых давно ничего не поливали!

В этой усадьбе жил писатель Лев Толстой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ этой усадьбе жил писатель Лев Толстой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этой усадьбе жил писатель Лев Толстой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Всё, что осталось от палат Хамовного двора, где трудились ткачи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВсё, что осталось от палат Хамовного двора, где трудились ткачи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Всё, что осталось от палат Хамовного двора, где трудились ткачи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Закрытый на реконструкцию сад имени Травникова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗакрытый на реконструкцию сад имени Травникова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Закрытый на реконструкцию сад имени Травникова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отдельный интерес в Хамовниках представляют необычные дворы. Об одном из них, что находится через дорогу от стен Кремля, мы уже рассказывали. А еще детская площадка примыкает к забору сада усадьбы Льва Толстого.

За этой стеной, к которой примыкает обычная детская площадка, находится парк усадьбы Льва Толстого | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗа этой стеной, к которой примыкает обычная детская площадка, находится парк усадьбы Льва Толстого | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За этой стеной, к которой примыкает обычная детская площадка, находится парк усадьбы Льва Толстого

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

И, наконец, в Хамовниках есть еще один представляющий интерес двор, а точнее закрытая забором территория дома с квартирой Ларисы Долиной. Певица продала ее за 112 миллионов рублей Полине Лурье, после чего артистка заявила, что находилась под воздействием мошенников, подала в суд и вернула недвижимость назад. При этом деньги покупательнице возвращены не были, поскольку Долина перечислила их телефонным мошенникам.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

За пересмотр дела Долиной уже взялся Верховный суд России. А между тем, в интернете завирусился ролик, где рассказывается, что, якобы у дома певицы появилась стена, куда люди приносят домашние тапочки, свечи, записки и просят, чтобы их покупка квартиры прошла без последствий. На деле у «стены Долиной» никаких подношений уже не было. Остались лишь дверные номерки, которые фигурировали в видеоролике.

От так называемой стены Долиной остались лишь дверные номерки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОт так называемой стены Долиной остались лишь дверные номерки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

От так называемой стены Долиной остались лишь дверные номерки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла, живущая в соседнем доме, сказала, что никакой стены Долиной она не видела.

«Что вы хотите! В этом доме непростые люди живут и он у нас единственный в округе, где есть видеонаблюдение. Конечно, все давно уже убрали, — говорит Алла, — и коммунальные службы у нас работают очень хорошо!»

Алла также поделилась впечатлениями о жизни в Хамовниках.

«Я здесь уже 40 лет. Когда-то мы с мужем, в 80-е, обменивали жилье, чтобы заехать в этот дом, построенный сто лет назад. Дело в том, что раньше, в Советском Союзе невозможно было купить квартиру, можно было только поменять. И в той схеме участвовало 17 объектов недвижимости! Представляете, как нужно было исхитриться! Это был очень сложный обмен! — рассказывает Алла. — Но мы нисколько не пожалели. Хоть этот дом старый, с деревянными перекрытиями, жить до сих пор здесь очень удобно! Метро — 600 метров по прямой. До Кремля можно за 20 минут дойти. Парк Горького через Крымский мост. Здесь выросли дети и сейчас живут недалеко. Наша семья счастлива!»

Когда-то, чтобы получить жилье в Хамовниках в таком доме, люди шли на многоступенчатые схемы обмена, потому что купить жилье за деньги было невозможно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКогда-то, чтобы получить жилье в Хамовниках в таком доме, люди шли на многоступенчатые схемы обмена, потому что купить жилье за деньги было невозможно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Когда-то, чтобы получить жилье в Хамовниках в таком доме, люди шли на многоступенчатые схемы обмена, потому что купить жилье за деньги было невозможно

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

А еще совсем недалеко от дома Ларисы Долиной есть магазинчик, где можно купить живую змею.

Бродя по дворикам в глуби Хамовников можно наткнуться на магазин с рептилиями. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБродя по дворикам в глуби Хамовников можно наткнуться на магазин с рептилиями. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бродя по дворикам в глуби Хамовников можно наткнуться на магазин с рептилиями.

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

ПО ТЕМЕ
Артем УстюжанинАртем Устюжанин
Артем Устюжанин
Фотокорреспондент MSK1.RU
Хамовники Лариса Долина Недвижимость Лев Толстой Кремль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Нам на такие квартиры за 1000 жизней не заработать
Гость
1 час
на последнем фото не столетний дом
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление