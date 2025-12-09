«В той схеме участвовало 17 объектов недвижимости!» Гуляем по престижному району столицы, где находится та самая квартира Долиной

Хамовники — один из самых дорогих районов Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Район Хамовники — одно из самых дорогих и респектабельных мест в Москве. Когда-то здесь, по старинным, уютным улицам прогуливался писатель Лев Николаевич Толстой, а его усадьба стоит до сих пор. Знаменитости здесь жили всегда. Недвижимость в Хамовниках хотели бы заполучить многие! Именно здесь находится квартира Ларисы Долиной, продажу которой сейчас обсуждает вся страна.

Наши коллеги из MSK1.RU отправились в Хамовники, чтобы посмотреть на них свежим взглядом и поговорить с местными жителями о жизни в центре.

Смотрим на Хамовники свежим взглядом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Хамовниках ярко даже серой зимой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Район Хамовники огибает Москва-река, делая из него полуостров. Он находится в западной части города и поэтому здесь, несмотря на осеннюю хмарь, нет-нет, да можно застать живописный закат.

Район находится в Западной части и поэтому здесь можно застать живописный закат Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Хамовнические улицы полны исторических и очень уютных мест. Деревянная усадьба Льва Николаевича Толстого и сквер Девичьего поля с огромным памятником великому писателю. Недалеко палаты Хамовного двора, где трудились ткачи, которых когда-то прозвали хамовниками — так получил название и сам район.

Ближе к Фрунзенской набережной небольшой, размером с обычный двор сад Травникова. Жаль только, что он несколько лет закрыт на реконструкцию и в глубине висят одинокие лейки, из которых давно ничего не поливали!

В этой усадьбе жил писатель Лев Толстой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Всё, что осталось от палат Хамовного двора, где трудились ткачи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Закрытый на реконструкцию сад имени Травникова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отдельный интерес в Хамовниках представляют необычные дворы. Об одном из них, что находится через дорогу от стен Кремля, мы уже рассказывали. А еще детская площадка примыкает к забору сада усадьбы Льва Толстого.

За этой стеной, к которой примыкает обычная детская площадка, находится парк усадьбы Льва Толстого Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И, наконец, в Хамовниках есть еще один представляющий интерес двор, а точнее закрытая забором территория дома с квартирой Ларисы Долиной. Певица продала ее за 112 миллионов рублей Полине Лурье, после чего артистка заявила, что находилась под воздействием мошенников, подала в суд и вернула недвижимость назад. При этом деньги покупательнице возвращены не были, поскольку Долина перечислила их телефонным мошенникам.

За пересмотр дела Долиной уже взялся Верховный суд России. А между тем, в интернете завирусился ролик, где рассказывается, что, якобы у дома певицы появилась стена, куда люди приносят домашние тапочки, свечи, записки и просят, чтобы их покупка квартиры прошла без последствий. На деле у «стены Долиной» никаких подношений уже не было. Остались лишь дверные номерки, которые фигурировали в видеоролике.

От так называемой стены Долиной остались лишь дверные номерки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла, живущая в соседнем доме, сказала, что никакой стены Долиной она не видела.

«Что вы хотите! В этом доме непростые люди живут и он у нас единственный в округе, где есть видеонаблюдение. Конечно, все давно уже убрали, — говорит Алла, — и коммунальные службы у нас работают очень хорошо!»

Алла также поделилась впечатлениями о жизни в Хамовниках.

«Я здесь уже 40 лет. Когда-то мы с мужем, в 80-е, обменивали жилье, чтобы заехать в этот дом, построенный сто лет назад. Дело в том, что раньше, в Советском Союзе невозможно было купить квартиру, можно было только поменять. И в той схеме участвовало 17 объектов недвижимости! Представляете, как нужно было исхитриться! Это был очень сложный обмен! — рассказывает Алла. — Но мы нисколько не пожалели. Хоть этот дом старый, с деревянными перекрытиями, жить до сих пор здесь очень удобно! Метро — 600 метров по прямой. До Кремля можно за 20 минут дойти. Парк Горького через Крымский мост. Здесь выросли дети и сейчас живут недалеко. Наша семья счастлива!»

Когда-то, чтобы получить жилье в Хамовниках в таком доме, люди шли на многоступенчатые схемы обмена, потому что купить жилье за деньги было невозможно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А еще совсем недалеко от дома Ларисы Долиной есть магазинчик, где можно купить живую змею.