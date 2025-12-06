31 декабря хотят навсегда сделать выходным днем. Но есть нюанс

В этом году мы не работает 31 декабря благодаря переносу выходного Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Последний день года должен стать выходным, так как полноценной работы в него все равно не бывает. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в этом году один выходных перенесли на 31 декабря, но в Трудовом кодексе эта дата остается рабочим днем.

«Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день. Когда 31 декабря выпадало на будний день, нормальной работы не происходило: люди отпрашивались, либо договаривались, либо брали за свой счет или в счет отпуска», — отметил Нилов в разговоре в ТАСС.

При этом, подчеркнул депутат, баланс рабочих и праздничных дней нужно сохранить. Для этого он предложил или сделать 31 декабря нерабочим вместо 8 января, или прописать перенос на 31 декабря одного из нерабочих дней года.