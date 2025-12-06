Полина Лурье не виновата, а последние деньги украл Том Холланд? О чем говорила Лариса Долина в большом интервью

Рассказываем, о чем Лариса Долина говорила в эфире Первого канала Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На фоне «отмены» в социальных сетях и разгорающегося скандала на рынке недвижимости 70-летняя Лариса Долина выступила с объяснениями. В эфире программы «Пусть говорят» народная артистка поведала, как мошенникам удалось ее обмануть и что будет с деньгами и квартирой, из-за которых она больше года судится с 35-летней москвичкой Полиной Лурье.

MSK1.RU собрал всё самое важное из заявлений певицы.

«Это был весомый повод, и Полина мне поверила»

В апреле 2024 года с Ларисой Долиной связались мошенники. Представившись ректором Кемеровского государственного института искусств и культуры Екатериной Кудриной, они сообщили народной артистке о «серьезных материальных проблемах», с которыми исполнительница может столкнуться. По словам Долиной, голос ректора подделали с помощью нейросети, и четыре месяца певица не подозревала об обмане.

«Настолько сильное было давление. Я верила безоговорочно каждому слову на той стороне провода», — призналась она.

Долину убедили, что на нее оформляют кредиты, и нужно срочно переводить деньги на «безопасные счета».

«Когда подозрения возникли у службы безопасности банка, и они спросили: „Вы знаете, кому вы переводите деньги?“ Я ответила: „Конечно, эти люди помогают мне организовать юбилейный гастрольный тур“, — рассказала исполнительница.

Чтобы снять деньги для мошенников, Долиной и самой приходилось врать Источник: кадр из эфира программы «Пусть говорят» от 05.12.2025

Мошенники убедили певицу ничего не говорить родным, ее постоянно контролировали. Несмотря на стресс, артистка продолжала работать. Близких она уверяла, что у нее «всё хорошо».

«[Сказать дочери] — категорически нет, [якобы] это статья. И я пошла на это, я доверилась. Это было сильнейшее давление, как гипноз, я ничего не могла поделать», — рассказала она.

После злоумышленники убедили Долину продать 5-комнатную квартиру в Хамовниках. Они уверяли, что если этого не сделать, элитную недвижимость заберут. Мошенники даже связали артистку с риелторской компанией. По словам Долиной, приходившие на осмотр квартиры покупатели не подозревали о том, что стоит за срочной продажей. Так в истории появилась 35-летняя москвичка Полина Лурье. Она приобрела квартиру за 112 миллионов — это в два раза рыночной стоимости.

«Она задала вопрос [почему цена такая низкая]. Я сказала, что мне уже здесь тесновато, и я хочу соединиться со своими детьми и поискать квартиру побольше. Это был весомый повод, и Полина мне поверила», — объяснила Лариса Долина.

5-комнатная квартира, которую Лариса Долина продала Полине Лурье, находится в столичном районе Хамовники Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Мошенники уверяли, что деньги от сделки ей вернут и что договор фиктивный. После злоумышленники решили прибрать к рукам деньги от продажи загородной дачи артистки.

«Я стала искать инвесторов под залог дачи. Слава Богу, они отказались давать деньги. Иначе я сейчас бы осталась и без дачи», — вспоминает исполнительница.

При этом злоумышленники следили даже за семьей певицы.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, и мне звонит Князев (лжесотрудник ФСБ. — Прим. ред.) и говорит: „Ваши девочки сейчас на даче? Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними“», — в тот момент Долина еще верила мошенникам.

По словам Долиной, лишь отказ инвесторов остановил ее от продажи загородной дачи Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Все средства Долина передавала наличными курьеру — 53-летней Анжеле Цырульниковой. После задержания женщина утверждала, что сама стала жертвой мошенников. В ноябре 2025 года она и другие участники схемы получили тюремные сроки. Цырульникову отправили в колонию на 7 лет, также ее обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

«Князев [якобы сотрудник Росфинмониторинга] представил ее как сотрудника. Она несколько раз приезжала за деньгами. Я присылала кодовое слово, которое она должна назвать, когда приезжала. Я фотографировала ее паспорт и отдавала этот мешок с деньгами», — рассказала о схеме Долина.

Паспорт демонстрировал и мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Правда на фото был изображен голливудский актер Том Холланд.

Источник: кадр из эфира программы «Пусть говорят» от 05.12.2025

«Полина не виновата, что меня обманули мошенники»

Лишь в начале августа 2024 года артистка поняла, что столкнулась с преступниками. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, далее последовала череда судебных разбирательств.

«Я поняла, что у меня ничего нет, что я осталась без всего. В глубине души я верю, что их [организаторов преступления] найдут. Это большая беда. Я, правда, из последних сил об этом рассказываю. Почему я об этом рассказываю? Сначала я была в шоке, не знала, как мне жить дальше. Потом — в интересах следствия, я дала расписку о неразглашении», — рассказала Долина.

Опомнившись, артистка обратилась в суд, чтобы признать сделку о продаже квартиры недействительной. Суд встал на сторону Долиной — ей вернули недвижимость, а покупательница оказалась за бортом: без элитной квартиры и денег. Суд указал, что Лурье может требовать возмещения ущерба с осужденных мошенников в рамках уголовного дела. Это породило судебный прецедент, который, по оценкам экспертов, может перевернуть весь рынок вторичной недвижимости.

Полина Лурье лишилась и квартиры, и денег. В Сети это прозвали «эффектом Долиной» Источник: соцсети Полины Лурье

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подала жалобу в Верховный суд и планирует продолжить борьбу за элитное жилье клиентки. В эфире программы Долина заявила, что готова вернуть 112 миллионов от сделки, но квартиру не отдаст.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала Долина.

За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. Лариса Долина