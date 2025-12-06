Полина Лурье не виновата, а последние деньги украл Том Холланд? О чем говорила Лариса Долина в большом интервью

На фоне «отмены» в социальных сетях и разгорающегося скандала на рынке недвижимости 70-летняя Лариса Долина выступила с объяснениями. В эфире программы «Пусть говорят» народная артистка поведала, как мошенникам удалось ее обмануть и что будет с деньгами и квартирой, из-за которых она больше года судится с 35-летней москвичкой Полиной Лурье.
MSK1.RU собрал всё самое важное из заявлений певицы.
«Это был весомый повод, и Полина мне поверила»
В апреле 2024 года с Ларисой Долиной связались мошенники. Представившись ректором Кемеровского государственного института искусств и культуры Екатериной Кудриной, они сообщили народной артистке о «серьезных материальных проблемах», с которыми исполнительница может столкнуться. По словам Долиной, голос ректора подделали с помощью нейросети, и четыре месяца певица не подозревала об обмане.
«Настолько сильное было давление. Я верила безоговорочно каждому слову на той стороне провода», — призналась она.
Долину убедили, что на нее оформляют кредиты, и нужно срочно переводить деньги на «безопасные счета».
«Когда подозрения возникли у службы безопасности банка, и они спросили: „Вы знаете, кому вы переводите деньги?“ Я ответила: „Конечно, эти люди помогают мне организовать юбилейный гастрольный тур“, — рассказала исполнительница.
Мошенники убедили певицу ничего не говорить родным, ее постоянно контролировали. Несмотря на стресс, артистка продолжала работать. Близких она уверяла, что у нее «всё хорошо».
«[Сказать дочери] — категорически нет, [якобы] это статья. И я пошла на это, я доверилась. Это было сильнейшее давление, как гипноз, я ничего не могла поделать», — рассказала она.
После злоумышленники убедили Долину продать 5-комнатную квартиру в Хамовниках. Они уверяли, что если этого не сделать, элитную недвижимость заберут. Мошенники даже связали артистку с риелторской компанией. По словам Долиной, приходившие на осмотр квартиры покупатели не подозревали о том, что стоит за срочной продажей. Так в истории появилась 35-летняя москвичка Полина Лурье. Она приобрела квартиру за 112 миллионов — это в два раза рыночной стоимости.
«Она задала вопрос [почему цена такая низкая]. Я сказала, что мне уже здесь тесновато, и я хочу соединиться со своими детьми и поискать квартиру побольше. Это был весомый повод, и Полина мне поверила», — объяснила Лариса Долина.
Мошенники уверяли, что деньги от сделки ей вернут и что договор фиктивный. После злоумышленники решили прибрать к рукам деньги от продажи загородной дачи артистки.
«Я стала искать инвесторов под залог дачи. Слава Богу, они отказались давать деньги. Иначе я сейчас бы осталась и без дачи», — вспоминает исполнительница.
При этом злоумышленники следили даже за семьей певицы.
«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, и мне звонит Князев (лжесотрудник ФСБ. — Прим. ред.) и говорит: „Ваши девочки сейчас на даче? Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними“», — в тот момент Долина еще верила мошенникам.
Все средства Долина передавала наличными курьеру — 53-летней Анжеле Цырульниковой. После задержания женщина утверждала, что сама стала жертвой мошенников. В ноябре 2025 года она и другие участники схемы получили тюремные сроки. Цырульникову отправили в колонию на 7 лет, также ее обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.
«Князев [якобы сотрудник Росфинмониторинга] представил ее как сотрудника. Она несколько раз приезжала за деньгами. Я присылала кодовое слово, которое она должна назвать, когда приезжала. Я фотографировала ее паспорт и отдавала этот мешок с деньгами», — рассказала о схеме Долина.
Паспорт демонстрировал и мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Правда на фото был изображен голливудский актер Том Холланд.
«Полина не виновата, что меня обманули мошенники»
Лишь в начале августа 2024 года артистка поняла, что столкнулась с преступниками. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, далее последовала череда судебных разбирательств.
«Я поняла, что у меня ничего нет, что я осталась без всего. В глубине души я верю, что их [организаторов преступления] найдут. Это большая беда. Я, правда, из последних сил об этом рассказываю. Почему я об этом рассказываю? Сначала я была в шоке, не знала, как мне жить дальше. Потом — в интересах следствия, я дала расписку о неразглашении», — рассказала Долина.
Опомнившись, артистка обратилась в суд, чтобы признать сделку о продаже квартиры недействительной. Суд встал на сторону Долиной — ей вернули недвижимость, а покупательница оказалась за бортом: без элитной квартиры и денег. Суд указал, что Лурье может требовать возмещения ущерба с осужденных мошенников в рамках уголовного дела. Это породило судебный прецедент, который, по оценкам экспертов, может перевернуть весь рынок вторичной недвижимости.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подала жалобу в Верховный суд и планирует продолжить борьбу за элитное жилье клиентки. В эфире программы Долина заявила, что готова вернуть 112 миллионов от сделки, но квартиру не отдаст.
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала Долина.
За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня.
При этом артистка не уточнила, на каких условиях вернет Лурье деньги. Ранее адвокат пострадавшей покупательницы рассказала, что певица предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет, причем без учета инфляции.
