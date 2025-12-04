Роскомнадзор заблокировал Roblox. Почему и в чем претензии чиновников

Вечером 3 декабря Роскомнадзор распространил сообщение о фактической блокировке популярной компьютерной игры Roblox. «Фонтанка» в конце прошлой недели предупреждала, что этим все закончится, если американские владельцы продолжат игнорировать требования российских властей.
Конечно, российская молодежь не зря славится достижениями в программировании и прочих IT-дисциплинах. На профильных форумах как от похмелья страдающие без своего Roblox мальчики и девочки (а больше половины 18 млн российских пользователей Roblox — младше 14 лет) довольно быстро нашли эффективные способы обхода блокировки. Обычными VPN-сервисами проблема на этот раз не решается, там надо помучиться.
При этом российские родители получили четкий сигнал, что государство выступает против игр в Roblox и сделало для их закрытия все что могло. Теперь только от их настойчивости и принципиальности зависит, будут ли их дети продолжать играть на заблокированных платформах. Ведь в конечном итоге именно родители несут основную ответственность за безопасность своих детей, а не Роскомнадзор, чиновники или депутаты. Подробности — в материале «Фонтанки».
Почему запретили «Роблокс»
Уже утром в среду пользователи в России стали жаловаться на трудности с заходом в игру. Некоторым из них все же удавалось пробиться на серверы Roblox, но оказалось, что там резко сократилось число посетителей популярных в России игр. Например, в «Найти Брейнрота» в моменте наблюдалось всего 200 тыс. игроков против 1,4 млн, которые там одновременно находились еще вчера. К вечеру все стало понятно: российские власти исполнили угрозу, и теперь по их требованию отечественные провайдеры перестали пускать пользователей в Roblox.
«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (признано экстремистским и запрещено в России. — Прим. ред.)», — говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.
В перечислении претензий к игровой площадке чиновники перечислили и другое. «Дети подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. … Случаи подобного противоправного поведения уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России», — отмечают в Роскомнадзоре. Ранее ведомство подчеркивало, что не единожды требовало от руководства Roblox Corporation удалить запрещенные материалы, «негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей». Однако администрация игры продемонстрировала неспособность внутренней системы модерации добиться безопасности игры.
После трагедии
Претензии к Roblox действительно возникали неоднократно. И худо-бедно при посредничестве российских отраслевых объединений от американцев удавалось добиваться исполнения российских законов. Так, в январе Роскомнадзор отчитался о том, что по его требованию Roblox удалил с серверов контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*.
Новая волна критики Roblox пошла после трагедии в Петербурге, где 13-летняя девочка зарезала мать и подожгла квартиру. На фоне этого случая депутат Госдумы Олег Матвейчев резко высказался о платформе («Если окажется, что все проблемы ребёнка — исключительно в игре, это повод к запрету Roblox в России»), а Роскомнадзор вспомнил о своих прежних попытках ограничить доступ к нежелательному контенту. История сразу стала поводом для обсуждений: стоит ли родителям бояться Roblox и запрещать детям играть.
Журналисты, исследуя страницу девочки, обнаружили старые видео из Roblox, снятые четыре года назад, когда ей было девять лет. В одном из роликов её персонаж танцевал посреди горящего дома, в другом — нес на руках раненого персонажа. Материал выглядел невинно и вполне привычно для детской игры, но часть медиа поспешили связать виртуальные действия с реальным преступлением, строя сенсационную версию о том, что убийство «отрабатывалось» заранее в виртуальном мире.
Следствие, как обычно, разбирается во множестве версий, включая психологическое состояние ребёнка и семейные обстоятельства. Вероятность того, что оно будет действовать по предложению депутата, крайне мала. Но сама атмосфера вокруг Roblox вызывала тревогу не только у политиков и журналистов. В частных разговорах полицейские признаются, что своим детям играть в платформу запрещают. Они подчеркивают, что игромания — проблема реальная, и некоторые игры действительно могут воздействовать на неокрепшую психику.
Реальны и опасности: педофилы действительно используют Roblox для знакомства с детьми. Подобный случай произошел, например, в Екатеринбурге.
Что такое «Роблокс»
Roblox — это огромная индустрия с миллиардными оборотами, причем основной доход компания получает с детской аудитории. В день на платформу заходят более 150 миллионов человек, из которых большинство — дети до 16 лет. Российские бренды тоже активно используют Roblox, создавая свои виртуальные миры с миллионами участников, включая «Ашан», «Дикси», «Пятерочку», «Сбер» и даже «Роскосмос».
На фоне этого компания постоянно сталкивается с критикой. Так, в США прокуратура трех штатов обвинила Roblox в том, что она якобы вводит родителей в заблуждение о безопасности детей. Речь шла о психологическом насилии и домогательствах через онлайн-общение. Roblox пытается решить проблему, ограничивая функции общения для детей и вводя обязательную проверку возраста через искусственный интеллект. Общий чат автоматически фильтрует ругательства, но полностью исключить риски невозможно: контролировать 150 миллионов пользователей — задача, с которой не справляются даже государственные органы, и не только в России, но и в США и по всему миру.
Надо понимать, что Roblox — это не обычная игра, а платформа для создания игр. Пользователи создают собственные миры: кто-то делает рыбалку, кто-то — симулятор садоводства, кто-то — динамичные битвы. Большинство игр простые, условно безопасные, с рейтингом «5+» и «мягким насилием». Но есть и проекты с драками или стрельбой, где персонажи бьют друг друга, и все выглядит мультяшно и безопасно.
Конечно, в Roblox встречаются игры с жесткостью и даже контентом взрослого характера, но администрация платформы строго фильтрует их. Настоящая угроза детям зависит от того, что им уже заложили взрослые воспитание, личные границы, опыт общения. Игровой код сам по себе не является инструкцией к действиям в реальном мире.
Мошенничество — отдельная тема. Roblox заработал почти два миллиарда долларов за квартал, продавая внутриигровую валюту — робаксы. Дети иногда сталкиваются с жуликами, предлагающими «сделку», но вероятность попасться на неё мала. Проблемы могут возникнуть и при оплате в России: официальные карты не работают, приходится покупать коды, что открывает путь для недобросовестных продавцов.
Дети сами смотрят на Roblox проще, чем взрослые. Девочки и мальчики 9–16 лет говорят, что игра — это просто код, не более опасный, чем карандаш или бумага. Если кто-то склонен к жестокости, запрет Roblox не остановит этот процесс.
Решение проблемы лежит на родителях. Встроенные функции контроля позволяют блокировать игры с насилием или «страшные» игры, ограничивать общение и время игры. Если ребенок хочет играть — сначала попросите показать, как он это делает. Вы увидите игру глазами ребенка, сможете поговорить и провести 20 минут вместе. Для младших школьников полезно играть вместе первые минуты, чтобы научить безопасности.
Главный урок: дети быстро улавливают, где есть правила и кто их контролирует. Взрослые должны быть рядом, объяснять и показывать границы. Roblox сам по себе не делает ребенка жестоким, но родители обязаны быть проводниками безопасности в виртуальном мире.
Разрешить играть своим детям в Roblox, несмотря на блокировку, — личное решение каждого из родителей. Оно должно зависеть в первую очередь от их внимания, участия и понимания реальных рисков, а не от сенсационных новостей или политических заявлений.
* Признано экстремистским и запрещено в России.