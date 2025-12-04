Роскомнадзор заблокировал Roblox. Почему и в чем претензии чиновников

Вечером 3 декабря Роскомнадзор распространил сообщение о фактической блокировке популярной компьютерной игры Roblox. «Фонтанка» в конце прошлой недели предупреждала, что этим все закончится, если американские владельцы продолжат игнорировать требования российских властей.

Конечно, российская молодежь не зря славится достижениями в программировании и прочих IT-дисциплинах. На профильных форумах как от похмелья страдающие без своего Roblox мальчики и девочки (а больше половины 18 млн российских пользователей Roblox — младше 14 лет) довольно быстро нашли эффективные способы обхода блокировки. Обычными VPN-сервисами проблема на этот раз не решается, там надо помучиться.

При этом российские родители получили четкий сигнал, что государство выступает против игр в Roblox и сделало для их закрытия все что могло. Теперь только от их настойчивости и принципиальности зависит, будут ли их дети продолжать играть на заблокированных платформах. Ведь в конечном итоге именно родители несут основную ответственность за безопасность своих детей, а не Роскомнадзор, чиновники или депутаты. Подробности — в материале «Фонтанки».

Почему запретили «Роблокс»

Уже утром в среду пользователи в России стали жаловаться на трудности с заходом в игру. Некоторым из них все же удавалось пробиться на серверы Roblox, но оказалось, что там резко сократилось число посетителей популярных в России игр. Например, в «Найти Брейнрота» в моменте наблюдалось всего 200 тыс. игроков против 1,4 млн, которые там одновременно находились еще вчера. К вечеру все стало понятно: российские власти исполнили угрозу, и теперь по их требованию отечественные провайдеры перестали пускать пользователей в Roblox.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (признано экстремистским и запрещено в России. — Прим. ред.)», — говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

В перечислении претензий к игровой площадке чиновники перечислили и другое. «Дети подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. … Случаи подобного противоправного поведения уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России», — отмечают в Роскомнадзоре. Ранее ведомство подчеркивало, что не единожды требовало от руководства Roblox Corporation удалить запрещенные материалы, «негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей». Однако администрация игры продемонстрировала неспособность внутренней системы модерации добиться безопасности игры.

После трагедии

Претензии к Roblox действительно возникали неоднократно. И худо-бедно при посредничестве российских отраслевых объединений от американцев удавалось добиваться исполнения российских законов. Так, в январе Роскомнадзор отчитался о том, что по его требованию Roblox удалил с серверов контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*.

Новая волна критики Roblox пошла после трагедии в Петербурге, где 13-летняя девочка зарезала мать и подожгла квартиру. На фоне этого случая депутат Госдумы Олег Матвейчев резко высказался о платформе («Если окажется, что все проблемы ребёнка — исключительно в игре, это повод к запрету Roblox в России»), а Роскомнадзор вспомнил о своих прежних попытках ограничить доступ к нежелательному контенту. История сразу стала поводом для обсуждений: стоит ли родителям бояться Roblox и запрещать детям играть.

Журналисты, исследуя страницу девочки, обнаружили старые видео из Roblox, снятые четыре года назад, когда ей было девять лет. В одном из роликов её персонаж танцевал посреди горящего дома, в другом — нес на руках раненого персонажа. Материал выглядел невинно и вполне привычно для детской игры, но часть медиа поспешили связать виртуальные действия с реальным преступлением, строя сенсационную версию о том, что убийство «отрабатывалось» заранее в виртуальном мире.

Следствие, как обычно, разбирается во множестве версий, включая психологическое состояние ребёнка и семейные обстоятельства. Вероятность того, что оно будет действовать по предложению депутата, крайне мала. Но сама атмосфера вокруг Roblox вызывала тревогу не только у политиков и журналистов. В частных разговорах полицейские признаются, что своим детям играть в платформу запрещают. Они подчеркивают, что игромания — проблема реальная, и некоторые игры действительно могут воздействовать на неокрепшую психику.

Реальны и опасности: педофилы действительно используют Roblox для знакомства с детьми. Подобный случай произошел, например, в Екатеринбурге.

Что такое «Роблокс»

Roblox — это огромная индустрия с миллиардными оборотами, причем основной доход компания получает с детской аудитории. В день на платформу заходят более 150 миллионов человек, из которых большинство — дети до 16 лет. Российские бренды тоже активно используют Roblox, создавая свои виртуальные миры с миллионами участников, включая «Ашан», «Дикси», «Пятерочку», «Сбер» и даже «Роскосмос».