Жила в нищете и страдала от алкоголизма. Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

Жила в нищете и страдала от алкоголизма. Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

Актрисе было 54 года

280
Скончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова | Источник: кадр из фильма «Тот, кто нежнее», реж. Абай Карпыков, 1996 годСкончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова | Источник: кадр из фильма «Тот, кто нежнее», реж. Абай Карпыков, 1996 год

Скончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова

Источник:

кадр из фильма «Тот, кто нежнее», реж. Абай Карпыков, 1996 год

На 55-м году жизни скончалась советская и российская актриса Ксения Качалина. Трагические вести сообщил режиссер Алексей Агранович.

«Мы недолго учились вместе, дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Она была умнее и слабее времени одновременно», — написал Агранович в социальных сетях.

Ксения была четвертой женой актера Михаила Ефремова. В браке у них родилась дочь Анна-Мария, впоследствии ее воспитанием занимался отец.

«Они познакомились на съемках. Ксения ему понравилась, и всё закрутилось. Расписались, начали жить вместе. Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работает, но нет же! Он деньги приносил, а может, и наркотики. И вот что стало», — вспоминала мать Качалиной.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что после смертельного ДТП, участником которого стал Ефремов, женщина сильно сдала. Журналисты, приезжавшие снимать Качалину, отмечали, в каких сложных условиях она живет: квартира была завалена мусором, повсюду бутылки и окурки. Долгое время Ксению обеспечивал бывший муж, но помощь прекратилась после того, как актера посадили на семь с половиной лет в тюрьму. Артистка жаловалась, что у нее не осталось денег.

Ксения Качалина (имя при рождении — Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Дебютной ее ролью в кино стала работа в картине Валерия Рубинчика «Нелюбовь» (1991). За нее актриса получила премию кинофестиваля «Кинотавр».

Также она снималась в фильмах «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (золотой приз на кинофестивале в Таормине), «Три сестры» Сергея Соловьева, «Тот, кто нежнее» Абая Карпыкова, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко, «Романовы: Венценосная семья» Глеба Панфилова и так далее. Всего в фильмографии актрисы 19 киноработ, последняя из которых — 2007 года.

