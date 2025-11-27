«В целом, мы согласны»: Путин оценил мирный план Трампа и сказал, когда закончатся боевые действия на Украине

Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

После переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части, подчеркнул президент. Однако каждое слово в нем нужно сесть и серьезно обсуждать. Текст проекта нужно положить «на дипломатический язык», сейчас некоторые пункты звучат смешно.

«В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, но было бы с моей стороны мне невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет. Некоторые вещи, они носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски», — отметил президент РФ.

Он отметил, что США в целом учитывают позицию России касательно украинского вопроса. Президент заявил, что Москва ждет американскую делегацию в первой половине следующей недели и готова к обсуждению. Одним из ключевых моментов в переговорах с США, по его словам, считается признание суверенитета России над Крымом и Донбассом.

Переговорщиками по Украине со стороны России, когда страны начнут серьезно обсуждать условия станут помощник президента России Владимир Мединский и представители МИД, сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Боевые же действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций, уточнил Путин. Иного варианта он не назвал. В противном случае конфликт придется закончить военным путем.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия, а не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — заявил Путин.

Президент сообщил, что Украина на фронте в октябре потеряла 47,5 тысяч человек. По его словам, для войск РФ сохраняется позитивная динамика по всем направлениям. В частности Красноармейск и Димитров полностью окружён. Волчанск также почти освобожден.

«70% территории Красноармейска находится в руках российских Вооружённых сил», — добавил Путин.

Президент уверен, что сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, подчеркнул Путин. Там украинские военнослужащие находятся в окружении. По его словам, возможен о вал фронта и на Запорожской направлении.

Несмотря на это Россия хочет договориться с Украиной, но пока это юридически невозможно, отметил Путин. Главное, чтобы все решения были признан международно, заявил он. В свою очередь, Украина допустила стратегическую ошибку, когда не провела президентские выборы. Как напомнил Путин, только Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а не президент. Теперь подписывать с ними какие-либо документы бессмысленно.

Президент прокомментировал и санкции против России. Владимир Путин заявил, что не ожидал новых ограничений США против нефтяных компаний РФ, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было.

Президент США Дональд Трамп предложил план по урегулированию конфликта на Украине. Он содержал 28 пунктов. В нем предлагалось признать суверенитет России над Крымом, Донбассом. Херсон и Запорожье должны были получить «замороженный» статус вдоль линии соприкосновения, а часть территорий стать демилитаризованной буферной зоной под контролем России. Взамен Киеву предлагали дать американские и европейские гарантии безопасности. НАТО же не будет размещать войска на Украине, но разместит истребители в Польше.

Однако затем условия начали постепенно менять. Какие варианты предлагали страны, рассказали в отдельном материале.

Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Другой посланник будет контактировать с украинской стороной. Если детали мирного плана согласуют, американский лидер рассчитывает на скорую встречу с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.