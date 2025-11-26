«В 4-звездочном отеле — атмосфера советского ДК»: туристка потратила 400 тысяч на отпуск в Японии — ее впечатления

В поездке Полина искала не небоскребы и модные тусовочные места, а уютные традиционные деревеньки и красивую природу. Из путешествия девушка вернулась абсолютно счастливой Источник: Полина Захарова

Восточные направления для путешествий становятся все популярнее у россиян. Но пока одни путешественники наслаждаются китайским безвизом или покупают горящие путевки в пляжные Таиланд и Вьетнам, другие предпочитают менее привычную соотечественникам страну. Жительница Новосибирска Полина Захарова провела свой отпуск в Японии, путешествуя по префектуре Кансай и предпочитая небольшие городки и деревеньки. О том, во сколько им с молодым человеком обошлось путешествие, к чему нужно быть готовым, отправляясь в Японию, и почему с татуировками могут не пустить на горячие источники, она рассказала NGS.RU. «Есть шанс оказаться в прокуренном „шкафу“ »

Японская погода в ноябре похожа на Новосибирский август: днем тепло, вечером может быть прохладно Источник: Полина Захарова

Планировать поездку Полина с молодым человеком и друзьями начали заранее: больше, чем за полгода девушка уже мониторила распродажи авиабилетов. Самым простым способом добраться до Японии оказалось сначала улететь из Новосибирска в Пекин, а уже оттуда — в Токио или Осаку. Но если в России авиабилеты для ноябрьского путешествия можно купить в марте, китайцы открыли продажи только в августе. После этого туристы перешли к подготовке документов для визы, которая заняла еще несколько дней: японское консульство хотело увидеть план поездки и список мест посещения. Остальной список документов оказался стандартным: авиабилеты, брони отелей, банковские документы. «Сама виза бесплатна. Единственное, что волнует славных японских консулов, — это откуда у тебя деньги и хватит ли тебе их на путешествие. Обязательно должны быть банковские документы, причем онлайн-банк все равно должен прислать тебе справку с синей печатью: японцам нужен оригинал, все бюрократические штучки они любят и ценят, — рассказала сибирячка. — При этом сумма, которую у тебя хотят видеть — не астрономическая: 100 долларов на день поездки при неоплаченных бронях отелей».

С непривычки японские традиции русского туриста удивят. Например, просто купить билет на поезд недостаточно, нужно еще выбрать и оплатить место. Иначе несколько часов в поезде дальнего следования придется ехать стоя (что будет, если сесть на свободное место, путешественники не проверяли) Источник: Полина Захарова

Подать документы на визу можно только в Москве. Принести папки может любой человек: хоть московский знакомый, хоть наемный курьер за плату. В отличие от стран Шенгена, турист, планирующий поездку в Японию, узнает, стоит ли ему надеяться на положительное решение консула, сразу же. «Если твои документы взяли, то визу тебе дадут. Японцы могут отказаться принять пакет документов, попросить что-то донести или сразу сказать, что с вашим пакетом документов визу вам не дадут», — рассказала путешественница.

Ноябрь в Японии — время не туристическое, но этим соображением девушка и руководствовалась, выбирая даты поездки: Полина не любитель смотреть на красоты природы и архитектуры из-за чужих спин Источник: Полина Захарова

Самым дорогим пунктом в списке отпускных трат Полины оказались отели. При этом вместе с молодым человеком они сразу решили, что хотят посмотреть на небольшие города и курортные морские деревеньки, и отпуск предполагал разъездной характер «Если у отеля хорошее местоположение, то формат он может иметь любой: это может быть бизнес-отель, который выглядит примерно как шкаф, но зато со своей ванной и туалетом. А еще в нем может не быть опции „ выбрать номер для некурящих», и тогда есть риск оказаться в прокуренном шкафу. Бюджет же будет выше среднего», — предостерегла новосибирцев девушка.

На море Полина полюбовалась и на севере, и на юге Источник: Полина Захарова

При этом, заметила Полина, в отеле будет чисто: чистота — в буквальном смысле часть национальной культуры. Но одновременно с этим за сверкающей новизной японцы не гонятся: если какая-то вещь постарела, но не сломалась, ее все равно будут использовать, пока она не выйдет из строя. «В чистом отеле может быть старый, убитый ковролин, в купе класса „гринкар“, такой суперэлит в поезде — велюровые кресла, на которых велюру уже лет 10. В номере 4-звездочного отеля была натуральная атмосфера советского ДК: протертый ковролин, фанерная мебель — крепкая, хорошая, но все же из фанеры, диван, где местами протерся поролон, — смеясь, рассказала путешественница. — Но там же был вид на невероятно красивое море и горы, Тихий океан, рассвет. В этом месте мы много денег заплатили именно за вид». За авиабилеты и отели Полина с молодым человеком заплатили 200 тысяч рублей на двоих — и это была почти половина бюджета всей поездки.

Отдельный рассказ можно посвятить японской кухне. Обилие свежайшей сырой и маринованной рыбы Полину невероятно порадовало, а вот фрукты и овощи в Японии оказались очень дорогими и продавались поштучно. В стране восходящего солнца проще найти помидор, жаренный в темпуре (кстати, по местным меркам помидор — это фрукт), чем овощной салатик Источник: Полина Захарова

Недешевым оказался и общественный транспорт, зато за него было удобно расплачиваться: Полина с молодым человеком оформили карточки прямо в аэропорту, и прикладывали их к турникетам на входе и выходе из автобуса или подземки, чтобы плата списывалась автоматически. Без такого полезного девайса разобраться в расчетах было бы непросто: например, поезда метрополитена принадлежат нескольким частным компаниям, и тарифы на одинаковые по длительности поездки у них могут отличаться. Но в целом страна показалась сибирячке комфортной для туристов и очень гостеприимной. «В принципе, в Японии можно объясниться, не зная не только японского, но и английского, — жестами. Но в целом почти все способны объясниться на английском, — рассказала Полина. — Конечно, могут быть какие-то неожиданные ситуации, потому что многие английские слова были заимствованы из английского очень давно, и их произношение изменилось до неузнаваемости. Но люди здесь необыкновенно доброжелательные и с большим уважением относятся к гостям. Японский сервис везде славится не просто так». Красота момента Полина с молодым человеком прилетели в Осаку, а оттуда отправились в путь по небольшим городкам и курортным деревенькам Японии. Вторым мегаполисом, где они побывали, стал Киото — старая, теперь культурная столица Японии. Представить атмосферу этого города, говорит Полина, россиянину очень легко: богатый, деловой, застроенный небоскребами Токио и меньше пострадавший во вторую мировую войну исторический Киото конкурируют и косо поглядывают друг на друга, совсем как Москва и Санкт-Петербург. «Все жители Токио считают всех за пределами префектуры Токио варварами и деревенщинами, а все жители Киото считают других необразованными, некультурными торгашами и далекими от высокого людьми, — описала отношения столиц сибирячка. — В Киото огромное, просто бесконечное количество памятников культурного наследия и прочих невероятных красот, их просто невозможно все пересмотреть».

В онсенный храм (на фото — его ворота в курортной деревне) заходят, чтобы очистить душу перед тем, как мыть тело. Впрочем, уточнила Полина, в этот конкретный онсен пускали даже татуированных иностранок Источник: Полина Захарова

Выделить наиболее впечатлившие ее достопримечательности или открыточные виды новосибирская путешественница не смогла: она мечтала побывать в Японии с детства и представляла себе, что хочет посмотреть. Зато общее впечатление от стремления японцев вписать в свою потрясающую природу рукотворную красоту и любовь к месту, где они живут, привыкшую к новосибирским реалиям девушку невероятно поразило. «Японская природа невероятно впечатляет, и во многих местах просто приятно сесть, посмотреть на бегущий водопад, красиво выращенный рядом с ним бонсай и насладиться моментом. Но японцы ценят красоту момента, красоту деталей, и стараются, чтобы красота присутствовала во всем. Даже на обычном пешеходном мосту над проезжей частью есть вставки из прорезиненного материала, чтобы не поскользнуться в дождь. Сделаны они не в форме квадратиков или кружочков, а в форме цветочков сакуры», — рассказала Полина.

Единственное место, где новосибирцы увидели уличное освещение, кроме больших городов, — специальный фестиваль подсветки в парке при храме Источник: Полина Захарова

Невероятно красивыми показались Полине и японские деревни. Правда, тут оказалось, что ко многим реалиям путешественники были не готовы. Например, мало было заранее найти информацию в интернете о том, что Япония живет по тому же времени, что и Иркутск, хотя находится восточнее Владивостока. Нужно еще и понимать, что на практике это означает глухую ночную темноту в пять часов вечера, а уличного освещения (как, впрочем, и тротуаров) в деревнях нет. «Мы не рассчитали и поехали в парк Нара (один из старейших общественных парков в Японии. — Прим. ред.) в пять часов вечера. Из освещения там было некоторое количество фонарей, но исторические памятники, пагоды и храмы были без подсветки, поэтому мы их не разглядели, — посмеялась сибирячка. — Еще этот парк известен своими оленями, и олени явно видели нас лучше, чем мы их».

Так выглядит японский общественный парк в 5 часов вечера. Видите оленей? А они есть! Источник: Полина Захарова

Поначалу путешественников из Новосибирска удивило, что в японских отелях они постоянно видели ручные фонарики, но потом они поняли, что это забота о непривыкших к темноте западных варварах. Местные фонариками, заметила Полина, не пользовались. Учитывать другие японские традиции оказалось менее травмоопасно, но тоже непросто. Например оказалось, что в онсены, общественные бани, организованные вокруг природных горячих источников, туриста могут просто так и не пустить. Особенно если это турист-модник, отдавший немало денег за красивые высокохудожественные татуировки, покрывающие его тело. «Очень во многие онсены не пускают даже с маленькими татуировками. Где-то разрешается заклеить ее специальным стикером, а где-то не пустят даже с ним. Исторически татуировки в Японии делали только якудза, [и в приличных местах им не место]. Конечно, думать, что барышня-иностранка в татуировках — член якудза, немного странно. Но все же у них своя страна и свои правила — могут делать то, что хотят, — признала девушка. — В этом случае можно просто не пойти в публичный онсен и забронировать что-то в семейном формате, где ты будешь отмокать вместе с родным человеком. Тогда никаких вопросов задавать не будут».

В японских заведениях в маленьких городах обычно или едят, или пьют. В первом случае заведение будет специализироваться на каком-то одном блюде (например в раменной будут готовить разнообразные рамены, но и только), во втором на закуску к разнообразному алкоголю предложат разве что чипсы из батата. Здесь новосибирские туристы попробовали окономияки — капустные блинчики с разнообразными начинками Источник: Полина Захарова

А еще туриста из России, твердо уверенного, что любование прекрасным — интимный процесс, может смутить японский подход к наслаждению видами и достопримечтальностями. Туристы, обратила внимание Полина, предпочитают определенные туристические маршруты, и чем больше человек идет к одному и тому же храму или пагоде одной и той же дорогой, тем достопримечательность ценнее. «Японское прилагательное „нигиякана“ — „популярный“ — дословно переводится как „много людей“ и имеет позитивную коннотацию. В японском понимании, когда народу много, это популярно — значит, надо идти. И, в принципе, если ты видишь очередь в какое-то заведение, это хорошее заведение. Японцы любят стоять в очередях, это считается классно, — подметила сибирячка. — То же и с туристическими маршрутами. Смотришь: а по улице течет человеческая река — незабвенное впечатление, совсем как в метро в час пик. При этом параллельная улица может быть совершенно пустой».

Любой случайный кадр в маленьком городке может показаться кадром из анимэ Источник: Полина Захарова У Полины действительно сложилось ощущение, будто она побывала в одном из мультфильмов Миядзаки Источник: Полина Захарова