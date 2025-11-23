НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Для каждого свой прием: какие схемы используют мошенники в зависимости от возраста жертвы

Мошенники подстраивают свои схемы под каждого конкретного человека. В том числе немалую роль играет возраст того, кого хотят развести. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Базовые приемы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека», — говорится в сообщении. 

В МВД квалифицировали самые характерные сценарии:

  • 9–17 лет: схемы связаны с соцсетями и онлайн-играми. Мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из SMS или доступ к телефону. Детей запугивают, придумывают «уголовные дела» или «угрозы семье». Также злоумышленники предлагают «подработку», которая часто оказывается вовлечением в незаконные операции.

  • 18–25 лет: людей этой возрастной категории пытаются подловить с помощью вакансий и инвестиции. Требуют «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». Нередко применяются схемы про «взлом Госуслуг» и «оформление кредита». Также их разводят с помощью сайтов знакомств, выманивая деньги просьбами оплатить билеты, подарки или доставку.

  • 26–40 лет: для этой категории также характерны схемы с заработком. Им предлагают «инвестиции с гарантией», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Часто делают звонки якобы от Центробанка или Росфинмониторинга: сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счет». Много обманов связано с маркетплейсами и опасными ссылками под видом доставки или акций.

  • 45–60 лет: для этого возраста мошенник чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и добиваются переводов или передачи средств курьерам. В то же время звонки от «ЖКХ», «налоговой» или «оператора» используют для получения кодов и доступа к аккаунтам.

  • 61 и старше: здесь используют многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком различных госструктур. По-прежнему актуальна приманка «родственник в беде». Пожилых граждан также пытаются обмануть липовыми визитами сотрудников ЖЭКа или почты, чтобы получить доступ в квартиру. Их также нередко вовлекают в роли курьеров.

Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее о этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
