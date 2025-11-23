Спала в юрте и ела мясо марала. Блогер-экстремал из Питера доехала на мотоцикле до Алтая — как это было

В своем путешествии героиня проехала 31 город Источник: Ксения Чекменёва

32-летняя Ксения Чекменёва совершила большое и рискованное путешествие: на мотоцикле добралась от Санкт-Петербурга до Тывы, а потом развернулась обратно на запад и доехала до Москвы. Во время своей поездки блогер проехала более 20 тысяч км. Почему девушка решилась на такую затею и как прошла поездка — читайте в интервью NGS22.RU. Из туризма в экстрим Жизнь Ксении всегда была связана с путешествиями. Она работала менеджером по туризму и успела побывать в 20 странах, а в некоторых даже пожить. — Несколько лет я провела в Таиланде, где начала ездить на мопеде, потому что в Азии это довольно удобный транспорт, и уже начала задумываться и засматриваться на мотоциклы, но для меня тогда это что-то было довольно большое и страшное, — улыбается она. Однако после пандемии коронавируса Ксения решила сменить сферу деятельности и связать свою жизнь с телерадиожурналистикой. Вскоре ей предложили пройти кастинг на ведущую экстремального шоу. Продюсеры искали девушку, которая будет пробовать на себе опасные профессии и экстремальные виды спорта: нырять в полынью, купаться в ледяной воде, прыгать с тарзанки и другое. — В качестве теста меня закинули в лес в ноябре, и я должна была там 24 часа выживать, — рассказала героиня. После этого на протяжении полутора лет съемок шоу Ксения каждые две недели делала что-то экстремальное: заходила с пожарными в горящую квартиру, летала на истребителе, стреляла из разного вида оружия.

— В какой-то момент мы поехали снимать про эндуро-мотоциклы. Я никогда до этого не управляла мотоциклом с механической коробкой передач. Директор базы подарил мне курс на 10 занятий, а я тогда как раз уже училась на категорию А, — поделилась девушка. Вскоре после этого Ксения отправилась в свое первое путешествие на мотоцикле в Крым. — 2000 км было в одну сторону. Было страшно, потому что мотоцикл был довольно большой и тяжелый, а я училась на более легкой технике. Всю свою поездку я засняла, но навыки тогда были минимальные, поэтому я не стала это потом публиковать, — говорит блогер. Сейчас ролики Ксении посвящены российскому мотомиру. В общей сложности у нее более 10 тысяч подписчиков на разных платформах. Сломала пять зубов на мотокроссе с коляской Идея проекта «Экстремальная Россия» зародилась у Ксении еще пару лет назад. Героиня задумала снимать ролики, в которых будет в каждом городе России показывать всё, что связано с экстримом.

— Хотелось показать именно активную экстремальную жизнь, может быть, даже какие-то экстремальные направления вида спорта, которые развиты в регионе. Конечно, это очень дорого. Сначала я не думала, что буду переезжать между городами на мотоцикле, — рассказала Ксения. Героиня нашла спонсоров, которые поддержали молодого блогера, предоставили ей мотоциклы, — за поездку она сменила их семь, а также полностью обеспечили логистику. Так блогер поехала по городам, и в каждом рассказывала про мотосообщества, мотогостиницы или мотоспортивные мероприятия. — Я выехала из Питера, а конечной точкой моего маршрута был Кызыл в Республике Тыва. Потом я доехала до Красноярска, проехала по Саянскому кольцу, вернулась обратно через Кемерово в Новосибирск и так далее, — объяснила блогер.

Отправляясь в такое путешествие, особого страха девушка не испытывала. Сказывался опыт одиночных путешествий в Крым, Белоруссию, по Кавказу. — Меня часто спрашивают об этом, и могу сказать, что, скорее всего, я просто не сталкивалась с патовыми ситуациями. Я никогда не ездила в ночное время по улицам какого-либо города одна. Хотя всё равно во время путешествий случались довольно неприятные ситуации, — поделилась она. Так, в горах у Ксении упал мотоцикл, который весит более 200 кг. Героиня не могла его поднять в одиночку и стала дожидаться, когда кто-то проедет.

— Там нет постоянного потока автомобилей, поэтому ожидание затянулось. Потом в Каменске-Уральском я сломала пять зубов на мотокроссе с коляской. Это была просто трагедия, я ведь веду прямые эфиры чемпионатов России по мотокроссу и суперкроссу, снимаю блог, — вспоминает горожанка. Ксения поехала в лучшую стоматологическую клинику в городе и умоляла принять ее без записи. Там пошли ей навстречу, и врач за три часа собрала ей три зуба. Благодаря этому в тот же день Ксения смогла провести съемку, а потом проехать еще 150 км до Кыштыма и доснять выпуск. Самая безопасная дорога в России На Алтае, который в числе других регионов стал частью большого мотопутешествия, блогер побывала не в первый раз. — Я родилась в Новосибирске, поэтому на Алтае была, но впервые доехала так далеко, почти до Ташанты. К сожалению, эту часть поездки омрачило то, что я заболела, однако у меня всё равно осталось много приятных впечатлений, — поделилась она.

В Горном Алтае Ксения встретилась с энтузиастами, которые развивают в Манжероке мотоэндуро, а также проехалась по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых дорог России. — Чуйский тракт — это величественные горы. Я встретила одного из райдеров, сибиряка, и спросила, куда стоит поехать на Алтае, и он ответил, что проехать туда-обратно по Чуйскому тракту будет достаточно. И это правда так. Ты доедешь до Ташанты, кинешь камушек через границу, поедешь обратно, и у тебя будет совершенно другое впечатление о дороге, — призналась блогер. Кроме того, как райдер, героиня подчеркнула, что это самый длинный участок дороги такого качества в России. Всё ровно, гладко, без выбоин, вероятно, это самая безопасная бесплатная дорога страны для мотоциклистов.

Больше всего за поездку Ксении понравилась пристепная база, где стоят юрты. В одной из них блогер даже заночевала. — Это очень аутентично. У них, в принципе, там своя атмосфера. Состав сотрудников какой-то уникальный. Один вместе с Гариком Сукачёвым снимал фильм про Алтай и мотоциклы, другой прямо в степи пишет музыку, — рассказала уроженка Новосибирска. На Алтае героиня пробовала местную кухню. Особенно ей запомнилось мясо марала. «Хочу вернуться на Алтай» Всего Ксения пробыла на Алтае четыре дня, за которые проехала его с севера на юг. — Несмотря на такой короткий промежуток времени, у меня осталось очень много впечатлений. Я хочу вернуться на Алтай, потому что там есть что посмотреть. Действительно много стоящих локаций, — отметила она. Всего же в обе стороны блогер проехала более 20 тысяч км.

— После этой цифры я перестала считать, потому что мы в рекламе написали, что я проеду 20 тысяч км. Это первая причина, почему я не стала следить за километражом дальше. А еще одна причина — я на пути встречала столько людей, и девушек в том числе, которые тоже проезжают такое расстояние, но они просто это не снимают. В какой-то момент всё это перестало для меня быть достижением, — заявила героиня. Однако блогер отмечает, что, в отличие от обычных путешественников, она ездила в строгом графике. — В некоторых городах из-за усталости или других причин я нанимала операторов. Были договоренности, что в конкретное время я должна быть в конкретном городе. Конечно, усталость — неотъемлемая часть любых путешествий. Но, как я всегда говорю, вы никогда не забудете, что в пять утра поднимались на вулкан, чтобы встретить самый красивый в жизни рассвет, даже если очень хотелось спать и не было сил, — воодушевленно рассказывает мотоциклистка.

