Страна и мир Спала в юрте и ела мясо марала. Блогер-экстремал из Питера доехала на мотоцикле до Алтая — как это было

Спала в юрте и ела мясо марала. Блогер-экстремал из Питера доехала на мотоцикле до Алтая — как это было

Путешественница одолела больше 20 тысяч километров

В своем путешествии героиня проехала 31 город | Источник: Ксения Чекменёва

В своем путешествии героиня проехала 31 город

Источник:

Ксения Чекменёва

32-летняя Ксения Чекменёва совершила большое и рискованное путешествие: на мотоцикле добралась от Санкт-Петербурга до Тывы, а потом развернулась обратно на запад и доехала до Москвы. Во время своей поездки блогер проехала более 20 тысяч км. Почему девушка решилась на такую затею и как прошла поездка — читайте в интервью NGS22.RU.

Из туризма в экстрим

Жизнь Ксении всегда была связана с путешествиями. Она работала менеджером по туризму и успела побывать в 20 странах, а в некоторых даже пожить.

— Несколько лет я провела в Таиланде, где начала ездить на мопеде, потому что в Азии это довольно удобный транспорт, и уже начала задумываться и засматриваться на мотоциклы, но для меня тогда это что-то было довольно большое и страшное, — улыбается она.

Однако после пандемии коронавируса Ксения решила сменить сферу деятельности и связать свою жизнь с телерадиожурналистикой. Вскоре ей предложили пройти кастинг на ведущую экстремального шоу. Продюсеры искали девушку, которая будет пробовать на себе опасные профессии и экстремальные виды спорта: нырять в полынью, купаться в ледяной воде, прыгать с тарзанки и другое.

— В качестве теста меня закинули в лес в ноябре, и я должна была там 24 часа выживать, — рассказала героиня.

После этого на протяжении полутора лет съемок шоу Ксения каждые две недели делала что-то экстремальное: заходила с пожарными в горящую квартиру, летала на истребителе, стреляла из разного вида оружия.

За время мотопробега героиня сменила семь мотоциклов | Источник: Ксения Чекменёва

За время мотопробега героиня сменила семь мотоциклов

Источник:

Ксения Чекменёва

— В какой-то момент мы поехали снимать про эндуро-мотоциклы. Я никогда до этого не управляла мотоциклом с механической коробкой передач. Директор базы подарил мне курс на 10 занятий, а я тогда как раз уже училась на категорию А, — поделилась девушка.

Вскоре после этого Ксения отправилась в свое первое путешествие на мотоцикле в Крым.

— 2000 км было в одну сторону. Было страшно, потому что мотоцикл был довольно большой и тяжелый, а я училась на более легкой технике. Всю свою поездку я засняла, но навыки тогда были минимальные, поэтому я не стала это потом публиковать, — говорит блогер.

Сейчас ролики Ксении посвящены российскому мотомиру. В общей сложности у нее более 10 тысяч подписчиков на разных платформах.

Сломала пять зубов на мотокроссе с коляской

Идея проекта «Экстремальная Россия» зародилась у Ксении еще пару лет назад. Героиня задумала снимать ролики, в которых будет в каждом городе России показывать всё, что связано с экстримом.

Езда на мотоцикле всегда связана с риском | Источник: Ксения Чекменёва

Езда на мотоцикле всегда связана с риском

Источник:

Ксения Чекменёва

— Хотелось показать именно активную экстремальную жизнь, может быть, даже какие-то экстремальные направления вида спорта, которые развиты в регионе. Конечно, это очень дорого. Сначала я не думала, что буду переезжать между городами на мотоцикле, — рассказала Ксения.

Героиня нашла спонсоров, которые поддержали молодого блогера, предоставили ей мотоциклы, — за поездку она сменила их семь, а также полностью обеспечили логистику. Так блогер поехала по городам, и в каждом рассказывала про мотосообщества, мотогостиницы или мотоспортивные мероприятия.

— Я выехала из Питера, а конечной точкой моего маршрута был Кызыл в Республике Тыва. Потом я доехала до Красноярска, проехала по Саянскому кольцу, вернулась обратно через Кемерово в Новосибирск и так далее, — объяснила блогер.

В каждом городе блогер рассказывала о мероприятиях или направлениях из мира мотоциклов | Источник: Ксения Чекменёва

В каждом городе блогер рассказывала о мероприятиях или направлениях из мира мотоциклов

Источник:

Ксения Чекменёва

Отправляясь в такое путешествие, особого страха девушка не испытывала. Сказывался опыт одиночных путешествий в Крым, Белоруссию, по Кавказу.

— Меня часто спрашивают об этом, и могу сказать, что, скорее всего, я просто не сталкивалась с патовыми ситуациями. Я никогда не ездила в ночное время по улицам какого-либо города одна. Хотя всё равно во время путешествий случались довольно неприятные ситуации, — поделилась она.

Так, в горах у Ксении упал мотоцикл, который весит более 200 кг. Героиня не могла его поднять в одиночку и стала дожидаться, когда кто-то проедет.

По Чуйскому тракту блогер проехала весь Алтай | Источник: Ксения Чекменёва

По Чуйскому тракту блогер проехала весь Алтай

Источник:

Ксения Чекменёва

— Там нет постоянного потока автомобилей, поэтому ожидание затянулось. Потом в Каменске-Уральском я сломала пять зубов на мотокроссе с коляской. Это была просто трагедия, я ведь веду прямые эфиры чемпионатов России по мотокроссу и суперкроссу, снимаю блог, — вспоминает горожанка.

Ксения поехала в лучшую стоматологическую клинику в городе и умоляла принять ее без записи. Там пошли ей навстречу, и врач за три часа собрала ей три зуба. Благодаря этому в тот же день Ксения смогла провести съемку, а потом проехать еще 150 км до Кыштыма и доснять выпуск.

Самая безопасная дорога в России

На Алтае, который в числе других регионов стал частью большого мотопутешествия, блогер побывала не в первый раз.

— Я родилась в Новосибирске, поэтому на Алтае была, но впервые доехала так далеко, почти до Ташанты. К сожалению, эту часть поездки омрачило то, что я заболела, однако у меня всё равно осталось много приятных впечатлений, — поделилась она.

Особенно сильно Ксению впечатлила база, где стояли юрты | Источник: Ксения Чекменёва

Особенно сильно Ксению впечатлила база, где стояли юрты

Источник:

Ксения Чекменёва

В Горном Алтае Ксения встретилась с энтузиастами, которые развивают в Манжероке мотоэндуро, а также проехалась по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых дорог России.

— Чуйский тракт — это величественные горы. Я встретила одного из райдеров, сибиряка, и спросила, куда стоит поехать на Алтае, и он ответил, что проехать туда-обратно по Чуйскому тракту будет достаточно. И это правда так. Ты доедешь до Ташанты, кинешь камушек через границу, поедешь обратно, и у тебя будет совершенно другое впечатление о дороге, — призналась блогер.

Кроме того, как райдер, героиня подчеркнула, что это самый длинный участок дороги такого качества в России. Всё ровно, гладко, без выбоин, вероятно, это самая безопасная бесплатная дорога страны для мотоциклистов.

Всего девушка провела на Алтае четыре дня | Источник: Ксения Чекменёва

Всего девушка провела на Алтае четыре дня

Источник:

Ксения Чекменёва

Больше всего за поездку Ксении понравилась пристепная база, где стоят юрты. В одной из них блогер даже заночевала.

— Это очень аутентично. У них, в принципе, там своя атмосфера. Состав сотрудников какой-то уникальный. Один вместе с Гариком Сукачёвым снимал фильм про Алтай и мотоциклы, другой прямо в степи пишет музыку, — рассказала уроженка Новосибирска.

На Алтае героиня пробовала местную кухню. Особенно ей запомнилось мясо марала.

«Хочу вернуться на Алтай»

Всего Ксения пробыла на Алтае четыре дня, за которые проехала его с севера на юг.

— Несмотря на такой короткий промежуток времени, у меня осталось очень много впечатлений. Я хочу вернуться на Алтай, потому что там есть что посмотреть. Действительно много стоящих локаций, — отметила она.

Всего же в обе стороны блогер проехала более 20 тысяч км.

Сейчас в планах у Ксении еще одно большое путешествие на мотоцикле | Источник: Ксения Чекменёва

Сейчас в планах у Ксении еще одно большое путешествие на мотоцикле

Источник:

Ксения Чекменёва

— После этой цифры я перестала считать, потому что мы в рекламе написали, что я проеду 20 тысяч км. Это первая причина, почему я не стала следить за километражом дальше. А еще одна причина — я на пути встречала столько людей, и девушек в том числе, которые тоже проезжают такое расстояние, но они просто это не снимают. В какой-то момент всё это перестало для меня быть достижением, — заявила героиня.

Однако блогер отмечает, что, в отличие от обычных путешественников, она ездила в строгом графике.

— В некоторых городах из-за усталости или других причин я нанимала операторов. Были договоренности, что в конкретное время я должна быть в конкретном городе. Конечно, усталость — неотъемлемая часть любых путешествий. Но, как я всегда говорю, вы никогда не забудете, что в пять утра поднимались на вулкан, чтобы встретить самый красивый в жизни рассвет, даже если очень хотелось спать и не было сил, — воодушевленно рассказывает мотоциклистка.

Когда-нибудь девушка мечтает поехать в кругосветку | Источник: Ксения Чекменёва

Когда-нибудь девушка мечтает поехать в кругосветку

Источник:

Ксения Чекменёва

Сейчас в планах у Ксении продолжить снимать видео по мотонаправлениям и мотопутешествиям, например, рассказать своим подписчикам про московские мотомузеи и отправиться еще в один грандиозный пробег. Кроме того, давняя мечта героини — это участие в шоссейно-кольцевом соревновании на мотоцикле.

— Это очень дорогой спорт. За сезон спортсмены тратят от полутора до десяти миллионов. Не знаю, получится ли, но хотелось бы поучаствовать в следующем году. И, конечно, есть идеи для новых масштабных путешествий. Когда-нибудь я сто процентов проеду кругосветку. Хотелось бы также проехать через Грузию в Турцию, а потом по Африке, — поделилась блогер.

Ирина Господаренко
Ирина Господаренко
корреспондент
Путешествие Мотоцикл Блогер Мотопробег Экстрим
