Россияне начали подавать в суд на мобильных операторов из-за проблем с интернетом, чтобы получить компенсацию

Первое, что можно сделать перед тем, как писать иск, — попытаться решить вопрос миром : через службу поддержки или досудебную претензию. Как ранее рассказывали мобильные операторы, требования компенсаций они рассматривают в индивидуальном порядке, а судя по историям некоторых абонентов, — порой даже в пользу клиентов.

Проблемы с мобильным интернетом привели к тому, что горожане начали требовать компенсаций от мобильных операторов. Житель Волгограда Максим Конобеевских, например, вместе с отцом подал на мобильного оператора в суд , требуя компенсации в 50 000 рублей. В материале наших коллег из V1.RU Максим Конобеевских и руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников дают план действий на случай, если вы недовольны качеством предоставляемых ими услуг.

Кроме того, как уверяет Максим, даже если ничего не выйдет, отказ можно будет приобщить к материалам дела.

— Мы общались через чат-бот. Я получал ответ, что «да, интернета у вас нет, но это зависит не от нас». Мы пишем им претензии об отсутствии интернета уже с июля, наверное, и ни одного ответа я не получил до сих пор, — жаловался Максим. — Хотя по закону они должны ответить, и именно на бланке организации. А не сообщением бота.

При этом практически все пресс-службы представленных в Волгоградской области крупных мобильных операторов уклонились от комментариев как по поводу проблем с мобильным интернетом в регионе, так и по поводу предоставляемых абонентам компенсаций.

Шаг первый: собрать доказательства

Если восстановить попранную, на ваш взгляд, справедливость не получилось, то следующий шаг — собрать как можно больше доказательств того, что пользоваться мобильной сетью и мобильным интернетом вы действительно не можете . Сделать это, по словам Максима Конобеевских, можно двумя способами:

Вызвать представителя мобильного оператора для фиксации им факта отсутствия стабильной работы мобильного интернета. Собирать доказательства самостоятельно при помощи фото и видеофиксации.

Первый вариант будет в разы весомее, однако, исходя из практики Максима, вероятнее всего, доказывать факт нестабильной работы вам придется самостоятельно.

Как уточнил руководитель юридической компании Роман Гребенников, прежде всего нужно запечатлеть то, что, несмотря на действующий с организацией договор, воспользоваться услугой вы действительно не можете .

Вот как это делал Максим Конобеевских:

— Я открывал свой личный кабинет в приложении мобильного оператора (чтобы был виден мой номер), захожу в браузер и начинаю просматривать сайты, — рассказывает он. — Допустим, хочу открыть сайт V1.RU — он не открывается. Видно, что браузер показывает отсутствие соединения. Открываю приложения банков, другие сервисы, и всё это фиксирую на видео через камеру другого смартфона.

А вот какими методами это можете сделать вы:

запись работы приложения через специализированные приложения захвата экрана смартфона (часто они предустановлены);

скриншоты индикатора соединения (те самые полоски в шторке уведомлений) с видимыми на экране датой и временем;

запись работы сервисов по проверке скорости работы мобильного интернета.

Для того чтобы суд наверняка принял ваши доказательства, Роман Гребенников советует заверять их у нотариуса: это увеличивает шансы на то, что вы сможете довести дело до конца.

— Прежде всего здесь нужно зафиксировать факт нарушения, — рассказывает юрист. — Видеофиксация Максима Конобеевских — банальный выход, но, так или иначе, запись можно использовать в качестве доказательства. Если суд не примет ее, то придется нотариально заверять отсутствие интернета. В идеале должно фиксироваться максимальное количество нарушений.

Шаг второй: составить иск и подать его в суд

Как только соберете все доказательства нарушений, то можно приступать к составлению судебного иска. Делать это лучше вместе с юристом, но если вы не хотите тратиться, то, по словам Романа Гребенникова, собрать документ самому не составит труда:

— Упоминается ответчик, то есть мобильный оператор. Надо обязательно подготовить и взять с собой копию договора об оказании услуг с мобильным оператором. А далее с готовым заявлением обращаемся в районный суд, он, как правило, находится по месту нахождения ответчика (то есть организации). В рамках закона «О защите прав потребителей» иск также можно предъявить по месту жительства или месту пребывания истца.

А что, собственно, требовать?

В первую очередь, по словам Романа Гребенникова, в иске нужно опираться именно на договор с оператором, услуги по которому не предоставляются в полном объеме:

— У каждого свой тариф, поэтому надо подчеркнуть, что мобильный оператор не выполняет услуги, которые гарантировал , в соответствии с каждым отдельным тарифом. В иске лучше требовать материальную сумму возмещения, не уточняя про перерасчет или полную компенсацию.

Ниже — вопросы по теме, на которые также постарался ответить юрист Роман Гребенников.