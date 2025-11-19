Пенсионные удостоверения стали электронными: как их получить и что будет со старыми документами

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
У пенсионеров появилась возможность получить электронное удостоверение помимо привычного пластикового. Об этом сообщили в пресс-центре Социального фонда России (СФР). Расскажем подробнее, что это за документ, как его оформить и кому он нужен. 

Что такое электронное удостоверение 

Электронное удостоверение — это уникальный QR-код с помощью которого пенсионер может подтвердить свой статус и льготы, не нося с собой обычный пластиковый или бумажный документ. 

В электронном удостоверении будет вся информация о пенсионере, которая есть в электронной системе СФР:

  1. Имя, фамилия, отчество гражданина.

  2. Страховой номер индивидуального лицевого счета.

  3. Вид пенсии и срок, на который она установлена.

  4. Фото владельца удостоверения.

«Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным», — говорится в сообщении. 

Как получить электронное удостоверение

Цифровое пенсионное стало доступно с 1 октября. Его получают автоматически. Найти документ можно в личном кабинете на «Госуслугах». Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

Как им пользоваться 

Предъявлять QR-код можно будет не только в госучреждениях, но везде, где есть льготы для пенсионеров. Показать электронное удостоверение можно: 

  • в общественном транспорте для подтверждения льготного проезда;

  • при оплате налогов;

  • при оплате коммунальных услуг;

  • при покупке льготных билетов в театры, музеи, выставки;

  • при приобретении лекарств;

  • при посещении магазинов, банков;

  • при санаторно-курортном лечении и других оздоровительных программах;

  • при получении социальных выплат и субсидий.

Зачем это нужно 

Глава Соцфонда Сергей Чирков отметил, что это нововведение является частью системной работы фонда по созданию единых цифровых профилей для льготных категорий граждан. 

«Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях», — подчеркнул Сергей Чирков. 

Подобная программа уже работает. Речь идет о едином реестре многодетных семей, в который занесены данные более 2,8 млн семей. 

«Это позволяет не только учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок, но и выдавать электронные удостоверения через „Госуслуги“», — добавил Чирков. 

Что будет с обычными пенсионными 

Уже выданные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Получить такой документ по-прежнему можно в клиентской службе фонда или МФЦ.

Электронное удостоверение пенсионера стало альтернативой привычному пластиковому, сказал председатель Социального фонда. Обладателю QR-кода больше не нужно носить его с собой. Однако ранее в фонде заявляли, что это не полноценная замена привычного документа, а лишь дополнение. 

