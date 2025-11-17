НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Унижение от Трампа и лишение корон: скандалы конкурса «Мисс Вселенная». Видео

Унижение от Трампа и лишение корон: скандалы конкурса «Мисс Вселенная». Видео

Международный конкурс в 2025 году оказался под угрозой срыва

243
Источник:

Городские медиа

Конкурс «Мисс Вселенная», финал которого должен пройти 21 ноября в Таиланде, оказался под угрозой срыва из-за скандала. Вице-президент международного конкурса Нават Ицарагрисил прилюдно отчитал мисс Мексика Фатиму Бош из-за того, что она пропустила фотосессию спонсоров. Нават не давал девушке и слова вставить в свою защиту, вызвал охрану и предложил всем, кому не нравятся обязательные условия, покинуть конкурс.

Фатима терпеть не стала и вышла, а вслед за ней — еще несколько участниц.

«Он просто сказал мне „заткнись“ и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать», — рассказала мисс Мексика.

Нават, всхлипывая, со слезами на глазах пытался оправдаться, но так и не попросил прощения у Фатимы Бош и был максимально отстранен от работы на конкурсе.

За время существования «Мисс Вселенная» это далеко не первый инцидент. Девушек лишали короны за проступки, брызгали на платье из перцового баллончика, а мисс Франция приходилось доказывать, что она действительно женщина, но самые крупные скандалы пришлись на то время, когда конкурсом заправлял Дональд Трамп. О них смотрите в видео выше.

Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Мисс Вселенная Скандал Дональд Трамп Конкурс красоты
