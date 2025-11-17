НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

облачно, без осадков

ощущается как -8

6 м/c,

южн.

 749мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
Экопроекты российских компаний
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Предупареждение о снегопаде
«Умные решения»
Причина пробки на Московском
Компании, которые создают будущее области
Штрафы студентам-медикам
Проверь свои знания по географии
Кто претендует на новые пособия для семей
Страна и мир Порошок стиральный — и тот халяльный: зачем исламскую маркировку ставят даже на несъедобные вещи

Порошок стиральный — и тот халяльный: зачем исламскую маркировку ставят даже на несъедобные вещи

Если с продуктами, которые могут содержать свинину, всё понятно, то зачем метка нужна на соде или меде?

233
Узнали, как сода может быть халяльной | Источник: «Башкирская содовая компания» / Vk.comУзнали, как сода может быть халяльной | Источник: «Башкирская содовая компания» / Vk.com

Узнали, как сода может быть халяльной

Источник:

«Башкирская содовая компания» / Vk.com

Посетители российских магазинов стали чаще замечать на прилавках товары с отметкой «Халяль». Когда она появилась на всем известной бело-желто-оранжевой пачке, то вызвала замешательство пользователей Рунета: «Это когда сода не из свинины?» Что на самом деле означает эта метка и зачем ею маркируют даже несъедобные вещи — в вопросе разбирались журналисты UFA1.RU.

Халяль — это всё, что разрешено по исламским канонам и произведено в соответствии с религиозными нормами. К примеру, мусульманам действительно запрещено есть свинину — так же, как и пить алкоголь. Мясо других животных, чтобы считаться халяльным (разрешенным к употреблению), должно производиться с соблюдением особых правил забоя.

Некоторые из этих правил на крупных производствах соблюдать сложно. К примеру, согласно одному из пунктов, забой должен сопровождаться молитвой. Сами можете представить, как эту норму исполняют в цеху забоя, через который проходят сотни голов скота за день.

Впрочем, другие нормы немногим отличаются от обычных, регламентированных на любом производстве требований, например соблюдение чистоты. К счастью, есть Роспотребнадзор, который следит за этим вне зависимости от того, халяль готовится или нет. Отдельно стоит обратить внимание на то, что халяль, согласно канонам, не может содержать консерванты, канцерогены и ГМО.

Порошок, значит, не из свинины? | Источник: «Эколь» / Vk.comПорошок, значит, не из свинины? | Источник: «Эколь» / Vk.com

Порошок, значит, не из свинины?

Источник:

«Эколь» / Vk.com

Как в таком случае сода может быть халяльной или нехаляльной? Таким вопросом задаются многие критики идеи маркировать продукты и товары подобной меткой. По их мнению, это лишь маркетинговый прием для расширения потребительской аудитории. Судя по пояснению Башкирской содовой компании, отчасти так и есть.

«Поскольку при производстве пищевой соды не используется спирт и она состоит из природного сырья, до недавнего времени компания не считала необходимым маркировать ее как халяльный продукт. Но поскольку наши постоянные клиенты из восточных стран обратились с просьбой о предоставлении сертификата „Халяль“, он был получен в кратчайшие сроки», — заявили в БСК в 2014 году.

Получается, башкирскую соду признали халяльной еще более 10 лет назад. Введение соответствующей сертификации на предприятии объясняли выходом на «сложные и огромные» рынки мусульманских стран — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Сирию, Алжир, Марокко, Тунис и другие. Также в 2022 году предприятие объявило еще и о выпуске стирального порошка под отдельной линией «Халяль». Аттестацию проводил комитет Духовного управления мусульман республики Татарстан.

Фото со стенда башкирских порошков на форуме в Казани «Россия&nbsp;— Исламский мир» | Источник: «Эколь» / Vk.comФото со стенда башкирских порошков на форуме в Казани «Россия&nbsp;— Исламский мир» | Источник: «Эколь» / Vk.com

Фото со стенда башкирских порошков на форуме в Казани «Россия — Исламский мир»

Источник:

«Эколь» / Vk.com

«В рецептуру не входят вещества, противоречащие канонам ислама. В данном случае — животные жиры, используемые в мыльной основе большинства моющих средств», — объясняли в компании.

Еще один продукт, на который часто ставят маркировку, — мед. В 2023 году республиканский Минсельхоз объявил, что Башкирия стала первым регионом России, который получил сертификацию «Халяль» на мед по новым стандартам Роскачества. К слову, концептуально никаких особенных изменений в его производстве, как и в случае с содой, не понадобилось.

«Идет работа над тем, чтобы местные уникальные меды, которые, бесспорно, являются экологически чистыми, выходили на международные рынки с высокой покупательской способностью. К примеру, это страны арабского мира. И сертификация „Халяль“ является одним из основных условий, которая позволит башкирскому меду выйти на эти рынки или облегчит процесс», — объясняли в министерстве.

Кстати

В октябре 2025 года Минсельхоз РБ заявил, что в регионе действует уже полноценная экосистема халяльной продукции от производства и контроля качества до логистики и продвижения на международном уровне, которая обеспечивается законодательной базой и поддержкой властей. По данным чиновников, в Башкирии уже более 40 предприятий в сфере агропромышленного комплекса производят халяльную продукцию и 20 получили соответствующий сертификат Роскачества.

Пользуетесь халяльной продукцией?

Да
Нет
Даже не обращаю на это внимания
ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Сода Халяль Еда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
50 минут
ну так и власть вся им принадлежит Ельцин был последним время хана
Гость
43 минуты
а попы всё о любви к власти и самопожертвовании нам выдалбливают, о том что надо быть покорными бедными и ничего не желать менять
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление