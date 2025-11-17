Порошок стиральный — и тот халяльный: зачем исламскую маркировку ставят даже на несъедобные вещи

Узнали, как сода может быть халяльной Источник: «Башкирская содовая компания» / Vk.com

Посетители российских магазинов стали чаще замечать на прилавках товары с отметкой «Халяль». Когда она появилась на всем известной бело-желто-оранжевой пачке, то вызвала замешательство пользователей Рунета: «Это когда сода не из свинины?» Что на самом деле означает эта метка и зачем ею маркируют даже несъедобные вещи — в вопросе разбирались журналисты UFA1.RU.

Халяль — это всё, что разрешено по исламским канонам и произведено в соответствии с религиозными нормами. К примеру, мусульманам действительно запрещено есть свинину — так же, как и пить алкоголь. Мясо других животных, чтобы считаться халяльным (разрешенным к употреблению), должно производиться с соблюдением особых правил забоя.

Некоторые из этих правил на крупных производствах соблюдать сложно. К примеру, согласно одному из пунктов, забой должен сопровождаться молитвой. Сами можете представить, как эту норму исполняют в цеху забоя, через который проходят сотни голов скота за день.

Впрочем, другие нормы немногим отличаются от обычных, регламентированных на любом производстве требований, например соблюдение чистоты. К счастью, есть Роспотребнадзор, который следит за этим вне зависимости от того, халяль готовится или нет. Отдельно стоит обратить внимание на то, что халяль, согласно канонам, не может содержать консерванты, канцерогены и ГМО.

Порошок, значит, не из свинины? Источник: «Эколь» / Vk.com

Как в таком случае сода может быть халяльной или нехаляльной? Таким вопросом задаются многие критики идеи маркировать продукты и товары подобной меткой. По их мнению, это лишь маркетинговый прием для расширения потребительской аудитории. Судя по пояснению Башкирской содовой компании, отчасти так и есть.

«Поскольку при производстве пищевой соды не используется спирт и она состоит из природного сырья, до недавнего времени компания не считала необходимым маркировать ее как халяльный продукт. Но поскольку наши постоянные клиенты из восточных стран обратились с просьбой о предоставлении сертификата „Халяль“, он был получен в кратчайшие сроки», — заявили в БСК в 2014 году.

Получается, башкирскую соду признали халяльной еще более 10 лет назад. Введение соответствующей сертификации на предприятии объясняли выходом на «сложные и огромные» рынки мусульманских стран — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Сирию, Алжир, Марокко, Тунис и другие. Также в 2022 году предприятие объявило еще и о выпуске стирального порошка под отдельной линией «Халяль». Аттестацию проводил комитет Духовного управления мусульман республики Татарстан.

Фото со стенда башкирских порошков на форуме в Казани «Россия — Исламский мир» Источник: «Эколь» / Vk.com

«В рецептуру не входят вещества, противоречащие канонам ислама. В данном случае — животные жиры, используемые в мыльной основе большинства моющих средств», — объясняли в компании.

Еще один продукт, на который часто ставят маркировку, — мед. В 2023 году республиканский Минсельхоз объявил, что Башкирия стала первым регионом России, который получил сертификацию «Халяль» на мед по новым стандартам Роскачества. К слову, концептуально никаких особенных изменений в его производстве, как и в случае с содой, не понадобилось.

«Идет работа над тем, чтобы местные уникальные меды, которые, бесспорно, являются экологически чистыми, выходили на международные рынки с высокой покупательской способностью. К примеру, это страны арабского мира. И сертификация „Халяль“ является одним из основных условий, которая позволит башкирскому меду выйти на эти рынки или облегчит процесс», — объясняли в министерстве.

Кстати В октябре 2025 года Минсельхоз РБ заявил, что в регионе действует уже полноценная экосистема халяльной продукции от производства и контроля качества до логистики и продвижения на международном уровне, которая обеспечивается законодательной базой и поддержкой властей. По данным чиновников, в Башкирии уже более 40 предприятий в сфере агропромышленного комплекса производят халяльную продукцию и 20 получили соответствующий сертификат Роскачества.