Торговые войны и вооруженные конфликты: каким будет 2026 год? Прогноз-ребус от The Economist

Новая обложка выглядит очень тревожно

Британский журнал The Economist представил свой специальный ежегодный выпуск The World Ahead на 2026 год с обложкой-ребусом, в которой зашифрованы предсказания на следующий год. Традиционно иллюстрации вызвали большой интерес среди аналитиков, которые пытаются их разгадать.

«2026 год станет годом неопределенности», — прокомментировал новый выпуск The World Ahead его редактор Том Стэндидж.

Для составления обложки редакция журнала привлекает ведущих экспертов из разных областей, чтобы проанализировать ключевые политические, экономические и культурные тренды и спрогнозировать их развитие в следующем году.

Новая обложка выполнена в контрастной красно-голубой гамме и содержит множество тревожных символов. На иллюстрации можно заметить танки, роботов, военные ракеты и дроны, скрещенные мечи и взрывы. Разберем подробнее, что же нас ждет в новом году по версии авторов журнала.

Юбилей США и политика Трампа

Центральной фигурой обложки стал праздничный торт с цифрами 250, что отсылает к 250-летию основания Америки. При этом из торта вырывается сжатый кулак в наручниках и несколько ракет. Это может говорить о политической поляризации внутри США.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД Александра Артамонова, это намек на то, что демократы видят в Трампе главного ограничителя свободы, пишет KP.RU.

Простреленный корабль можно рассматривать как продолжение торговых войн

Редактор выпуска Том Стэндидж указывает еще и на промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре: «Избиратели вынесут свой вердикт о будущем Америки на промежуточных выборах в ноябре. Но даже если демократы получат большинство в палате представителей, правление Трампа, основанное на запугивании, пошлинах и указах, продолжится».

Меняющийся миропорядок

В центре композиции также расположены мировые лидеры, разделенные скрещенными мечами. С одной стороны — Дональд Трамп, с другой — Владимир Путин и, вероятно, глава Китая Си Цзиньпин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

На обложке есть намек на экономический кризис в виде разрушенного знака доллара и графика с обвалами

The Econimist предупреждает, что «старый глобальный порядок будет дрейфовать и разрушаться дальше», но при этом можно ожидать и новых соглашений в таких областях, как оборона, торговля и климат.

Военные конфликты

Среди иллюстраций есть множество изображений танков, роботов, которые могут использоваться в военных целях, ракет и взрывов. Также можно заметить изображение президента Украины Владимира Зеленского с биноклем в руках, рядом с которым едет танк.

Военные символы окантовывают всю композицию Источник: The Economist Помимо военной техники, есть также космическая, что говорит о продолжении освоения космоса

The Econimist предполагает, что конфликт на Украине не закончится в следующем году. Кроме того, авторы выпуска предупреждают о возможном продолжении военных столкновений в Судане и Мьянме и указывают на хрупкий мир в Газе.

«По мере того как граница между войной и миром становится всё более размытой, напряженность будет расти в Арктике, на орбите, на морском дне и в киберпространстве», — пишет Том Стэндидж.

Также в журнале указывается и на то, что 2026-й может стать сложным годом для Европы, которой придется увеличить расходы на оборону, ускорить экономический рост и справиться с огромным дефицитом бюджета, сохранить отношения с США.

Опасения по поводу ИИ

Изображение мозга с чипами и большое количество роботов, предположительно, означает страх человечества перед бесконтрольным развитием искусственного интеллекта.

«Обеспокоенность влиянием ИИ на рабочие места, особенно выпускников вузов, будет усиливаться», — отмечает Стэндидж.

Развитие медицины

Символы вакцин и различных пилюль на обложке можно интерпретировать как предвестников новой медицинской эпохи. В частности, The Econimist указывает на появление и широкое распространение качественных и дешевых препаратов для похудения.

На этом фрагменте в общей композиции заметен орнамент футбольного мяча

Смешанная климатическая картина

Среди иллюстраций есть изображения тающих кубиков льда, которые обозначают глобальное потепление. При этом журнал подчеркивает, что инвестиции в возобновляемую энергию в Латинской Америке, Африке и Азии внушают надежду. Авторы выпуска отмечают, что северные страны отстают в вопросе климатического кризиса, но решение может прийти из Южного полушария.

