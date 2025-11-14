«Будет хаос просто колоссальный»: чем обернется блокировка карт после возвращения из-за границы. Тревожный прогноз

«Все котлы отопления отключатся, все приборы учета. То есть у нас будет хаос просто колоссальный», — заявил парламентарий на пресс‑конференции «Национальной службы новостей».

«Автомобили все китайские встанут. Это самая, наверное, масштабная проблема, которую я пока не понял, правительство об этом знает вообще или нет», — отметил депутат.

Многие китайские машины управляются через сим‑карты, и их работа может быть парализована, отметил Свинцов.

«Я сам много езжу по стране. Например, Псковская область. Едешь вдоль границы, постоянно у тебя связь то российская, то заграничная. Дальний Восток, Хабаровск — полстраны у нас приграничные. То есть все вот эти приграничные полосы всё время будет лихорадить», — подчеркнул Свинцов.

В регионах, где зона покрытия российских операторов пересекается с зарубежной, связь будет постоянно переключаться между сетями.

Рост мошенничества.

Злоумышленники могут использовать нововведение для фишинговых атак. По сценарию депутата, мошенники будут размещаться в аэропортах и на вокзалах с оборудованием, имитирующим сотовые вышки. Людям будут приходить СМС с предупреждением о блокировке и просьбой пройти верификацию по подозрительной ссылке.

«Тебе пришла эсэмэска. Ты, конечно, пойдешь верифицироваться. А выясняется, что это мошенническая ссылка, скам. Всё: у тебя какой-то вирус установили, скачали, украли, обманули, деньги вывели. Представьте масштаб», — описал риски Свинцов.