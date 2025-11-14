НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Будет хаос просто колоссальный»: чем обернется блокировка карт после возвращения из-за границы. Тревожный прогноз

Вместе со связью могут встать машины

738
Депутат предрек проблемы, далеко выходящие за сферу использования телефона

Депутат предрек проблемы, далеко выходящие за сферу использования телефона

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Охлаждение» сим-карт после возвращения из-за рубежа может обернуться полнейшим хаосом. О потенциальных проблемах, которые спровоцирует временная блокировка, рассказал Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике.

С 10 ноября 2025 года в России стартовал тестовый режим работы мобильной связи — так называемый период охлаждения сим‑карт. После возвращения владельца из-за границы карту блокируют на 24 часа. Чтобы вернуть доступ к интернету и СМС, абоненту придется пройти авторизацию: оператор пришлет ссылку, а пользователю нужно будет ввести капчу.

Главные угрозы

Андрей Свинцов заявил, что мало кто понимает, какие последствия может принести новый режим работы сим-карт. Он озвучил несколько серьезных вызовов.

  1. Проблемы с ЖКУ.

    Свинцов отметил, что возможны трудности в сфере коммунальных услуг.

    «Все котлы отопления отключатся, все приборы учета. То есть у нас будет хаос просто колоссальный», — заявил парламентарий на пресс‑конференции «Национальной службы новостей».

  2. Блокировка автомобилей.

    Многие китайские машины управляются через сим‑карты, и их работа может быть парализована, отметил Свинцов.

    «Автомобили все китайские встанут. Это самая, наверное, масштабная проблема, которую я пока не понял, правительство об этом знает вообще или нет», — отметил депутат.

  3. Сбои на приграничных территориях.

    В регионах, где зона покрытия российских операторов пересекается с зарубежной, связь будет постоянно переключаться между сетями.

    «Я сам много езжу по стране. Например, Псковская область. Едешь вдоль границы, постоянно у тебя связь то российская, то заграничная. Дальний Восток, Хабаровск — полстраны у нас приграничные. То есть все вот эти приграничные полосы всё время будет лихорадить», — подчеркнул Свинцов.

  4. Рост мошенничества.

    Злоумышленники могут использовать нововведение для фишинговых атак. По сценарию депутата, мошенники будут размещаться в аэропортах и на вокзалах с оборудованием, имитирующим сотовые вышки. Людям будут приходить СМС с предупреждением о блокировке и просьбой пройти верификацию по подозрительной ссылке.

    «Тебе пришла эсэмэска. Ты, конечно, пойдешь верифицироваться. А выясняется, что это мошенническая ссылка, скам. Всё: у тебя какой-то вирус установили, скачали, украли, обманули, деньги вывели. Представьте масштаб», — описал риски Свинцов.

Пока неизвестно, как власти планируют минимизировать эти угрозы. Однако уже сейчас очевидно: «период охлаждения» сим‑карт может стать серьезным испытанием для пользователей и инфраструктуры.

К слову, проблема мошенничества в этой сфере уже озвучивалась. Мы описывали несколько схем, по которым могут обмануть россиян.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
5 часов
Зачем охлаждать мою единственную симку пенсионера.???Все сошли с ума.Полное идиотство.Я с аэропорта даже такси не вызову без неё,а если сниму- не оплачу…????Чья идея????Фамилию назовите.
Гость
5 часов
--------В стране бардак- иного и ждать никак
Читать все комментарии
Гость
