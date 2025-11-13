Осторожно, умные колонки вас подслушивают: Роскачество предупредило об опасности разговоров рядом с устройством, даже если оно выключено

Вас могут подслушивать даже дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Специалисты Роскачества призвали пользователей быть осторожнее с умными колонками. По их словам, принцип работы этих устройств предполагает постоянный анализ звукового окружения, что создает потенциальные риски для приватности.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, его слова передает ТАСС.

Ключевым критерием безопасности при выборе колонки эксперт назвал наличие физической кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией прекращения прослушивания. В организации советуют отключать микрофон в те моменты, когда устройство не используется, например, в будние дни, если колонка нужна только по выходным.

При этом в Роскачестве уточнили, что было бы неверно утверждать, что колонка постоянно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает слово-активатор, а анализ звука происходит непосредственно на нем, и данные не покидают пределов устройства. Передаются в основном технические сведения для проверки подключения, а при обмене используется сложное шифрование.