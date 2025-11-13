Пустыня Гоби, марсианские каньоны, Чингисхан и кладбище динозавров. Как путешественник проехал по Монголии на внедорожнике

Монголия поразила туриста богатым культурным наследием Источник: Алексей Котельников

В октябре житель Барнаула, опытный путешественник Алексей Котельников решился на масштабное приключение — автопробег через половину России до Монголии. Чтобы в полной мере ощутить красоту сибирской природы, он проложил свой маршрут через живописную республику Тыва.

По прибытии в Монголию туриста ждали не только завораживающие пейзажи бескрайних степей и песчаных дюн. Страна поразила его своим богатым культурным наследием: от музеев, хранящих древние традиции, до грандиозной конной статуи Чингисхана. Особое впечатление произвела пустыня Гоби, известная уникальными находками — останками динозавров. Своими яркими впечатлениями и открытиями Алексей Котельников поделился с NGS22.RU.

Город-миллионник на фоне бескрайних степей

Путешествие оказалось непростым: более 8 тысяч километров, значительная часть которых пролегала по труднопроходимому бездорожью. Только путь через Хакасию и Тыву до Монголии занял целую неделю.

— Переход Цаган-Толгой (Россия) — Арц-Суур (Монголия) оказался весьма необычным. Это пограничный пункт на грунтовой дороге, словно затерянный в бескрайней степи. В будний день здесь царила полная тишина, туристов почти не было, тем более что погода испортилась: пошел мелкий дождь, температура понизилась. Лишь изредка встречались машины местных жителей, возвращавшихся с ярмарки. Мы приехали уже под вечер после тщательного досмотра на таможне, там нас знатно потрясли, — вспоминает турист.

На таможне туриста ждал тщательный досмотр Источник: Алексей Котельников

Путешественник продолжил свой путь по дорогам Северной Монголии, двигаясь вдоль границы с Тывой, а затем и вдоль границы с Бурятией до столицы Монголии — Улан-Батора. Город встретил жуткими пробками.

— Уже на въезде в Улан-Батор провели три часа. Описать встречу со столицей можно было одним словом — пробка. Вокруг стояли современные Toyota, в основном праворульные внедорожники, за рулем которых часто можно было увидеть красивых монголок. Из открытых окон выглядывали любопытные лица водителей, бабушек и ребятишек, заглядывающих в наш крузер. Даже взрослые махали руками. Удивительно, но в этой бесконечной пробке царило умиротворение. Мы улыбались в ответ своим соседям по потоку, — рассказывает путешественник.

Преодолев первые километры, смогли найти объезд вдоль заводских окраин, превратившийся в «круиз» мимо ТЭЦ и спальных районов.

В столице Монголии жуткие пробки Источник: Алексей Котельников

— Причина пробок оказалась банальной: город, как и Барнаул, пересекают река и железная дорога, а современных развязок не хватает. Многие считают движение в столице хаотичным, для нас оно оказалось просто стоячим, — уточнил Котельников.

В итоге уже после заката путешественники добрались до центра города и отправились на поиски жилья.

— Улан-Батор — это 1,5-миллионная столица со всеми атрибутами урбанизма: деловой центр с высотками, торговые центры, европейские кафе, национальная кухня, множество магазинов, музеи и широкие благоустроенные улицы. Настоящий город-миллионник, особенно удивительный на фоне бескрайних степей и пустынь самой малонаселенной страны планеты, — отметил турист.

Монгольская кухня — это настоящий рай для любителей мяса Источник: Алексей Котельников

Алексея поразило разнообразие кухонь мира, представленных в Улан-Баторе.

— Казалось бы, небольшой город, затерянный в степях, но в плане кулинарии он ни в чем не уступает крупным мегаполисам. Страна динамично развивается и уже давно не является бедной. Монгольская кухня — это настоящий рай для любителей мяса, но для вегетарианцев она станет полным разочарованием, — добавил Котельников.

Алексей также отметил серьезные проблемы с наличием сыра и молочных продуктов в Монголии.

— Фрукты в основном импортируются из Китая. При этом крупы, мука, сахар и консервы в большинстве своем российского производства, причем многие из них — от алтайских производителей, что вызвало у приятное чувство узнавания, — рассказал турист.

Вопреки распространенному мнению, Алексей развеял миф о том, что в Монголии можно почувствовать себя миллионером.

— Цены на большинство товаров и услуг вполне сопоставимы с российскими. Единственное исключение — мясо и традиционные монгольские манты (бузы), которые оказались значительно дешевле. Автомобили в Монголии также стоят меньше, но эта разница нивелируется при растаможке в России, — отметил турист.

9 этажей и 8 тысяч экспонатов

Одно из ярчайших впечатлений в поездке — посещение музея Чингисхана, находясь в котором, Алексей почувствовал присутствие этого великого завоевателя. Туристу удалось исследовать восемь из девяти этажей, где представлены богатая история и культура монгольского народа, начиная с эпохи до империи Чингисхана и заканчивая современностью.

— Музей «Чингисхан» по праву входит в десятку лучших музеев Азии, располагая внушительной коллекцией из около 8 тысяч оригинальных экспонатов. Современные музейные технологии в сочетании с историческими артефактами создают полное погружение в ушедшие эпохи, — рассказывает турист.

Каждый из восьми залов музея оставил неизгладимое впечатление. По его словам, все экспонаты настолько органично вплетены в исторический контекст, что посетитель чувствует себя частью этой великой истории.

— Создается ощущение, будто читаешь продолжение захватывающей книги. После такого погружения в атмосферу величия кажется, что Чингисхан жив. Его присутствие ощущается в каждой комнате, а 5,5-метровый портрет на кашемире, встречающий гостей, лишь усиливает это впечатление. Для полного знакомства с экспозицией музея требуется значительное количество времени, — подчеркивает турист.

Музей «Чингисхан» по праву входит в десятку лучших музеев Азии Источник: Алексей Котельников

Туриста особенно поразил «Большой зал почета Чингисхана.

— В центре зала сияет золотая статуя Чингисхана, созданная флорентийскими мастерами. Потолок зала символизирует монгольскую юрту, а убранство имитирует церемониальную палату для монгольских царей и аристократов. Особые правила посещения зала подчеркивают его значимость: посетители должны находиться в зале, повернувшись лицом к вождю, не поворачиваясь спиной и не отводя взгляд. Бдительная сотрудница музея сопровождает каждого гостя, следя за соблюдением этих правил, — добавил турист.

Крупнейшая конная статуя в мире

Также туриста впечатлила статуя Чингисхана, которую установили в 2008 году в 54 километрах от Улан-Батора.

— Это одна из крупнейших конных статуй в мире. Главная изюминка для многочисленных посетителей — возможность подняться на смотровую площадку внутри коня. Хотя есть и лифт, очередь к нему может быть очень длинной, мы предпочли подняться по ступеням, извивающимся по ногам и крупу коня, — вспоминает турист.

По его словам, на смотровой площадке одновременно находилось около пятнадцати человек, создавая атмосферу настоящего аттракциона: подъем по узким лестницам, а затем выбор удачной позиции для селфи — себя, друзей, коня или окружающих пейзажей.

Это одна из крупнейших конных статуй в мире Источник: Алексей Котельников

— Пейзажи вокруг, как и принято описывать в традиционных рассказах, бескрайние: степь да степь. Согласно легендам, именно здесь Тэмуджин (собственное имя Чингисхана) нашел золотую плеть — символ власти. Эта находка помогла ему выбраться из нищеты и собрать свою империю. Поэтому, увековечивая его имя, статую установили именно на этом месте. Памятник строился три года, на его создание ушло 250 тонн стали, а позже его даже немного позолотили, — добавил путешественник.

Алексей добавил, что в день его визита у подножия памятника было многолюдно, что создавало динамичный поток посетителей.

— После спуска внутрь основное время можно было посвятить осмотру экспозиций, расположенных в основании монумента. Среди уникальных экспонатов — гигантский кожаный сапог кочевника, украшенный вышивкой, и внушительная плеть, оба внесенные в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, посетители могли примерить национальные костюмы, заглянуть в традиционные юрты, а также посмотреть познавательный фильм. Для семей с детьми, которых в выходной день было немало, предусмотрены разнообразные залы на трех этажах, сувенирные лавки и даже кафе — редкое дополнение для подобного рода монументов, — уточнил Котельников.

«Гоби — это просто мечта»

После посещения статуи Чингисхана Алексей продолжил свой путь вглубь Монголии, приближаясь к главной цели путешествия — пустыне Гоби.

— Наша самая дальняя точка — город Даланзадгад, отсюда географически начинается наше возвращение домой. Почему мы выбрали один из южных городов Монголии? Просто потому, что это ворота в Гоби, а Гоби — это просто мечта, — рассказывает путешественник.

Алексей не ожидал многого от города с населением около 20 тысяч человек, однако Даланзадгад приятно удивил.

Даланзадгад называют столицей монгольских динозавров Источник: Алексей Котельников

— Оказалось, что благодаря постоянному потоку туристов, желающих посетить Гоби, устроить фотосессии в песчаных барханах Хонгорын Элс и каньоне Хэрмен-Цав, правительство Монголии сделало ставку на превращение Даланзадгада в мощный туристический центр, — отметил он.

Даланзадгад называют столицей монгольских динозавров, ведь именно в его окрестностях было найдено наибольшее количество останков древних ящеров.

— В музее представлено около 4 тысяч экспонатов, демонстрирующих флору, фауну и геологические особенности пустыни. Особый интерес вызвали динозавры, их скелеты идеально сохранились в полный рост. Хотя самый крупный динозавр, найденный в Гоби, живший 75 миллионов лет назад и весивший 25 тонн, экспонируется в Центральном музее Улан-Батора, — уточнил турист.

Всего в 100 км от города в пустыне Гоби находится палеонтологическая сокровищница — каньон Баянзаг, или «Огненные скалы», который путешественник не мог оставить без внимания.

— Эти ландшафты, созданные природой, больше напоминают марсианские пейзажи, а их история хранит следы древних обитателей, живших десятки миллионов лет назад. Это настоящее кладбище динозавров. Именно здесь в 1922 году впервые были обнаружены прекрасно сохранившиеся окаменелости динозавров и их яиц, — рассказывает Котельников.

Эти места обладают головокружительной природной красотой Источник: Алексей Котельников

Кроме того, он успел посмотреть каньон Хэрмен-Цав, где ранее также были обнаружены многочисленные останки динозавров.

— Здесь уже не встретишь юрт кочевников, лишь изредка дорогу перед машинами пересекали группы верблюдов. Однажды стал свидетелем появления огромного стада. Удивительно, как эти величественные животные выживают в суровых условиях Гоби, где практически нет ни травы, ни воды, а лишь бескрайние камни. Тем не менее верблюды, казалось, прекрасно себя чувствовали и выглядели довольными, — отметил турист.

Как признается сам путешественник, эти места обладают головокружительной природной красотой и мало исследованы туристами и там можно почувствовать себя настоящим первооткрывателем.