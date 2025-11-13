«Попадает в самое сердечко». Туристка рассказала, что посмотреть в Бангкоке, чтобы влюбиться в него навсегда

Бангкок — город многогранный и многоликий, похожий на громадный парк аттракционов. Он пугает и завораживает, чаще веселит, но порой заставляет грустить. Там всегда есть чем заняться, есть что попробовать, и есть, о чем лучше забыть. Журналист «ИрСити» Алина Ринчино побывала в столице Таиланда и рассказала, что обязательно стоит посетить и как навсегда влюбиться в этот никогда не спящий азиатский мегаполис. Ее история — в нашем коротком видео.