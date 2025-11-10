«Мама, я в беде» и другие фразы, по которым можно вычислить мошенников

Не продолжайте разговор, если услышите кодовые слова Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники, используя дипфейки для получения кода от «Госуслуг», задействуют определенный набор фраз, знание которых позволит не стать жертвой обмана. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Дипфейк — это фотография или видеозапись, на которой голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети. Другими словами, это когда с помощью технологий создают реалистичные изображения, аудио и видео.

Какие слова вас должны насторожить:

«Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги»; «Это срочно, переведи на эту карту»; «У меня проблемы, помоги»; «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ».

«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — сказали ТАСС в МВД, напомнив, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.

В Банке России ранее собрали свой топ распространенных фраз кибермошенников. При телефонных звонках они говорят:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы»; «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»; «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»; «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»; «Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Отдельно выделили фразы для мессенджеров:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»; «Это ты на фото?»; «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него. Лучше заблокируйте автора сообщения, посоветовали в ЦБ.