«Мама, я в беде» и другие фразы, по которым можно вычислить мошенников

Мошенники, используя дипфейки для получения кода от «Госуслуг», задействуют определенный набор фраз, знание которых позволит не стать жертвой обмана. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Дипфейк — это фотография или видеозапись, на которой голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети. Другими словами, это когда с помощью технологий создают реалистичные изображения, аудио и видео.
Какие слова вас должны насторожить:
«Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги»;
«Это срочно, переведи на эту карту»;
«У меня проблемы, помоги»;
«Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ».
«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — сказали ТАСС в МВД, напомнив, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.
В Банке России ранее собрали свой топ распространенных фраз кибермошенников. При телефонных звонках они говорят:
«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;
«Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации»;
«Звоню по поводу удаленной работы»;
«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;
«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
«Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
Отдельно выделили фразы для мессенджеров:
«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;
«Это ты на фото?»;
«Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него. Лучше заблокируйте автора сообщения, посоветовали в ЦБ.
Также часто мошенники просит не сообщать никому об общении с ними. Таким образом они пытаются создать мнимое чувство безопасности и секретности у жертвы.