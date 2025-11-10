НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Какие дороги отремонтируют в 2026-м
«Умные решения» в недвижимости
Причина позднего материнства
Где лечиться этой осенью
Отзыв на путешествие по Африке
Приедет поезд Деда Мороза
Продают квартиру за 120 млн. Фото
Чем опасны капли для носа
Страна и мир «Мама, я в беде» и другие фразы, по которым можно вычислить мошенников

«Мама, я в беде» и другие фразы, по которым можно вычислить мошенников

Злоумышленники их используют как при звонках, так и в мессенджерах

129
Не продолжайте разговор, если услышите кодовые слова | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНе продолжайте разговор, если услышите кодовые слова | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Не продолжайте разговор, если услышите кодовые слова

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники, используя дипфейки для получения кода от «Госуслуг», задействуют определенный набор фраз, знание которых позволит не стать жертвой обмана. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Дипфейк — это фотография или видеозапись, на которой голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети. Другими словами, это когда с помощью технологий создают реалистичные изображения, аудио и видео.

Какие слова вас должны насторожить:

  1. «Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги»;

  2. «Это срочно, переведи на эту карту»;

  3. «У меня проблемы, помоги»;

  4. «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ».

«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — сказали ТАСС в МВД, напомнив, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.

В Банке России ранее собрали свой топ распространенных фраз кибермошенников. При телефонных звонках они говорят: 

  1. «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;

  2. «Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации»; 

  3. «Звоню по поводу удаленной работы»;

  4. «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»; 

  5. «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;

  6. «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»; 

  7. «Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Отдельно выделили фразы для мессенджеров: 

  1. «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;

  2.  «Это ты на фото?»;

  3.  «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него. Лучше заблокируйте автора сообщения, посоветовали в ЦБ. 

Также часто мошенники просит не сообщать никому об общении с ними. Таким образом они пытаются создать мнимое чувство безопасности и секретности у жертвы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Дипфейк МВД Госуслуги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Фразы по которым можно вычислить мошенников: Не будем повышать пенсионный возраст. Не будем изменять конституцию. Не будем увеличивать налоги. Не пойдём на третий срок. Ну и т. д.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление