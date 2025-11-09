НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Впервые подал сигнал: ученые получили послание с «инопланетного корабля»

Совсем скоро он приблизится к Земле

417
Неопознанный объект продолжает внушать недоверие. Ученым до сих пор непонятно, что он точно из себя представляет и несет ли какую-то опасность | Источник: NASAНеопознанный объект продолжает внушать недоверие. Ученым до сих пор непонятно, что он точно из себя представляет и несет ли какую-то опасность | Источник: NASA

Источник:

NASA

Космический объект 3I/ATLAS, который летит по направлению к Земле, впервые подал радиосигнал. Его поймали ученые из Южной Африки.

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — пишет издание The Astronomer’s Telegram.

Эту информацию ученые получили с помощью радиотелескопа MeerKAT. По данным профессора из Гарварда Ави Леба, космический аппарат «Юнона» имеет шанс поймать исходящий от объекта радиосигнал во время прохождения того мимо Юпитера.

Астрофизик в своем блоге отметил, что для выполнения маневра Оберта межзвездный объект 3I/ATLAS следует по необычной траектории. На сегодняшний день наблюдать за космическим кораблем с Земли невозможно, поэтому он вызывает много вопросов и загадок у исследователей. В частности, он неожиданно ускорился, изменил свойства и цвет — стал синим и «включил прожекторы».

Маневр Оберта в астронавтике — это прием, при котором космический корабль падает в гравитационный колодец, а затем использует свои двигатели для дальнейшего ускорения по мере падения, достигая дополнительной скорости.

В конце октября «инопланетный корабль» уже преодолел половину пути через Солнечную систему, но новый маршрут вновь поднял дискуссию о его происхождении. Ави Леб пояснил, что фундаментальный вопрос заключается в том, не является ли 3I/ATLAS подобием «троянского коня», который внешне напоминает обычную комету, но может нести внутри себя потенциальную опасность.

Пока 3I/ATLAS прятался за Солнцем за ним следили космические аппараты | Источник: NASAПока 3I/ATLAS прятался за Солнцем за ним следили космические аппараты | Источник: NASA

Источник:

У специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН другая гипотеза по поводу быстрого движения объекта. Они связывают его ускорение с дополнительным негравитационным воздействием на него облаков плазмы, которыми Солнце бомбардировало 3I/ATLAS по мере его приближения к перигелию.

Российские ученые полагают, что высокотемпературная солнечная плазма, нагретая до миллиона градусов, «могла повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела. Именно последние и формируют негравитационную реактивную тягу, приводящую к отличию полета комет от чисто баллистического движения вокруг Солнца обычных астероидов».

Природу происхождения загадочного объекта можно будет выяснить лишь в том случае, если он будет следовать чисто гравитационной траектории. По данным исследователя Леба, 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле уже 19 декабря 2025 года.

В NASA предполагают, что объект вылетел к нам, как минимум, 7 миллиардов лет назад. Стартовал в то время, когда и Солнечная система, и Земля еще не образовались.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Космос NASA РАН Астрономия Комета НЛО Космический корабль
Гость
1 час
Ну все нам конец
Гость
36 минут
они не знают что у нас есть орешник
