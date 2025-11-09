НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Это другой мир»: жительница Ярославля рассказала, чем ее удивила Африка

«Это другой мир»: жительница Ярославля рассказала, чем ее удивила Африка

Елена Михеева поделилась впечатлениями от отдыха на экзотическом континенте

Жительница Ярославля провела отпуск в Африке

Жительница Ярославля провела отпуск в Африке

В последнее время Африка как страна для отдыха и туризма стала набирать всё большую популярность у россиян. Этой осенью там побывала кинолог из Ярославля Елена Михеева. Она рассказала, что ее удивило в путешествии.

«Другой мир»

«Я давно мечтала побывать в Африке. Это совсем другой континент, другая жизнь, другой мир. Было интересно познакомиться с местным бытом, традициями, культурой», — объяснила Елена.

Она специально выбрала для поездки конец сентября — октябрь, так как это самый комфортный сезон.

«Там в это время весна. Дождей нет. В ЮАР, куда мы сначала прилетели, было прохладно. Особенно рядом с Атлантическим океаном. Мы даже ходили в шапках и легких пуховиках. Но по мере продвижения от океана вглубь континента становилось всё жарче. В Ботсване, Зимбабве температура днем доходила уже до 38 градусов», — рассказала Елена.

Какие-то дополнительные прививки перед поездкой делать не пришлось. Ярославна отдыхала в южной части Африки. По ее словам, этот район считается достаточно безопасным: там нет малярийных комаров и не распространены экзотические инфекции.

Африка — это не только пустыня. Здесь очень много красивых мест

Африка — это не только пустыня. Здесь очень много красивых мест

Такие виды завораживают

Такие виды завораживают

Океан впечатляет

Океан впечатляет

Фантастические картинки

Фантастические картинки

Африка — это не только пустыня. Здесь очень много красивых мест

Сколько пришлось заплатить

Путь из России до места назначения занял около 15 часов. Сначала был перелет из Москвы в Эфиопию, потом из Эфиопии в ЮАР.

Елена выбрала необычный формат путешествия. Это был групповой автомобильный тур, участники которого передвигались на машинах. Многодневная экскурсия проходила по пяти странам. Стоимость тура составила 240 тысяч рублей на человека. Но Елена от такого формата осталась в восторге

«Я люблю ездить за рулем. Мы проехали около 5,5 тысячи километров. Было ощущение самостоятельного путешествия, когда ты можешь где-то притормозить, чтобы насладиться видами. И это очень круто!» — отзывается туристка.

Елена выбрала путешествие в формате автотура

Елена выбрала путешествие в формате автотура

Дикие животные в метре от тебя

По словам Елены, Африка очень разная.

«ЮАР очень цивилизованная. Там ощущение, что ты находишься в Европе. Но по мере продвижения вглубь континента — в Намибию, Ботсвану — проявляется настоящая Африка. Ботсвана — это вообще одна большая заповедная зона, где можно запросто по дороге в метре от себя встретить слона, жирафа или льва в их естественной среде обитания. Это что-то нереальное!» — поделилась впечатлениями путешественница.

Слон прогуливался рядом с туристами

Слон прогуливался рядом с туристами

Увидеть жирафа без клетки — мечта многих россиян

Увидеть жирафа без клетки — мечта многих россиян

Африканская обезьяна о чем-то задумалась

Африканская обезьяна о чем-то задумалась

Гепард в метре от тебя — фантастические ощущения

Гепард в метре от тебя — фантастические ощущения

Дикая кошка становится ручной во время обеда

Дикая кошка становится ручной во время обеда

Еще одни представители африканской фауны

Еще одни представители африканской фауны

Слон прогуливался рядом с туристами

Рация вместо сотового

Вопреки расхожему мнению, что в Африке царит антисанитария, бытовые условия для туристов оказались вполне комфортными.

«Мы останавливались в основном в кемпингах, реже в отелях. Везде всё было чисто. В кемпингах оборудованы теплые закрытые душевые, удобные уборные. Ни о каких дырках в полу речи не идет. Также везде есть кухонные зоны с грилем, обеденные зоны с большим столом, скамейками, освещением», — поделилась Елена.

В Африке можно покататься по пустыне на машине

В Африке можно покататься по пустыне на машине

В ЮАР с мобильной связью и интернетом проблем не было.

«Мы купили местную симку примерно за 700 рублей. В кемпингах и отелях был Wi-Fi. Но за пределами ЮАР — в Намибии, Ботсване, Зимбабве — связи не было. В машинах у нас были рации. И мы общались с помощью них», — рассказала путешественница.

А это долина смерти в Намибии — пересохший оазис, где сохранились вековые деревья

А это долина смерти в Намибии — пересохший оазис, где сохранились вековые деревья

Весь товар магазина — два вида йогуртов

Елена отметила, что люди в Африке живут в основном довольно скромно. ЮАР богаче, там много многоэтажек, магазинов, отличные дороги. Но в соседних странах чаще встречаются маленькие, бедные дома.

«Много трущоб. В деревнях лачуги делают буквально из того, что попало под руку: ветки, металлические листы. Не представляю, как они живут в такую жару в домах из металлических листов», — поделилась Елена.

Российских путешественников удивил один из магазинов в Зимбабве.

«Там два вида йогуртов были расставлены на всех полках. То есть выбора продуктов нет. Есть рыночек, где торгуют одеждой, сувенирами. Интересно, что у одного продавца нет одежды разного размерного ряда. Если тебе понравилась какая-то вещь, то нужный размер надо искать по всему рынку. Зато можно торговаться и буквально вполовину сбить изначальную цену вещи», — рассказала Елена.

На африканском рынке можно торговаться

На африканском рынке можно торговаться

«Не принято демонстрировать заботу»

При этом туристка отметила, что местные жители по большей части очень дружелюбные, доброжелательные.

«Есть, конечно, и момент воровства. У одной из машин в нашей группе разбили стекло в попытке что-то украсть. Так что нужен глаз да глаз. Но это встречается во многих странах», — добавила ярославна.

Впечатление на Елену произвело посещение одного их местных племен.

«Это племя за счет приема туристов обеспечивает себе выживание. Для них это работа. Первый ребенок в семье остается в племени для поддержания традиций. Второй и последующие уже могут ходить обучаться в школу. С одной стороны, очень интересно изучать их жизнь. С другой, понимаешь, что это крайняя бедность. Малыши там постоянно сопливые, так как разуты и раздеты, а ночами достаточно холодно. У них не принято демонстрировать ласку, заботу по отношению к детям. И, когда берешь малыша на руки, они прямо прижимаются, обнимают и потом не хотят уходить с рук. От этого слёзы наворачиваются. Мы привезли им конфет. Они, как галчата, окружили и щебетали от радости. Взрослые женщины в племени занимаются хозяйством, развлекают туристов. Мужчины в основном в сторонке отдыхают», — поделилась Елена.

Эти детишки живут в племени, сохранившем свои традиции

Эти детишки живут в племени, сохранившем свои традиции

Малышей не балуют заботой и лаской

Малышей не балуют заботой и лаской

Племя живет за счет туристов

Племя живет за счет туристов

Эти детишки живут в племени, сохранившем свои традиции

Впечатлили устрицы

Из местных блюд ярославна оценила мясо и устрицы.

«В ЮАР очень вкусно готовят мясо и рыбу. Нет огромного количества специй, из-за которых терялся бы вкус самого продукта. Я сама не пью, но народ также хвалит местное вино», — рассказала путешественница.

Также Елена отметила, что порции в Африке просто огромные.

«Мы всегда брали одну порцию на двоих. Но даже половину этой порции я не доедала. При этом цены в ресторанах довольно приемлемые. Вот эта огромная порция на двоих стоит около 18 долларов», — рассказала Елена.

Из экзотики ярославна попробовала мясо крокодила, улиток и устриц.

«Мясо крокодила мы брали в ресторане. Но там как раз было много специй. Поэтому вкус был не сильно понятен. На курицу похоже. Улитки вкусные. А еще в Африке я первый раз решилась попробовать устриц. Сначала в ресторане. Потом, когда мы ездили смотреть на китов, нас угостили свежевыловленными устрицами — вот это было по-настоящему вкусно! Капитан при нас открывал эти устрицы и давал нам. Я никогда не думала, что мне понравится. Потому что до этого от одного взгляда на них мне становилось плохо», — рассказала Елена.

Африка покорила сердце ярославны

Африка покорила сердце ярославны

В целом, по словам ярославны, отдых получился очень запоминающимся.

«Африка покорила мое сердце», — призналась Елена.

Напомним, недавно в Африке также побывала ведущая из Ярославля Елена Летучая.

А вы хотели бы побывать в Африке?

Да
Нет
Еще не решил (-а)
