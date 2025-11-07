Окно в Европу закрывается: россиянам будет практически невозможно получить визы

О поездках в Европу можно не думать Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Еврокомиссия ввела новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Отныне граждане России смогут получить только однократные визы, строго привязанные к конкретным датам поездки, тогда как ранее доступные многократные визы перестанут выдавать. Параллельно ужесточаются проверки: все визовые заявки от россиян будут рассматриваться с повышенным вниманием, что может увеличить сроки обработки документов и вероятность отказов.

При этом Еврокомиссия всё же предусмотрела исключения для отдельных категорий российских граждан. В первую очередь, это близкие родственники жителей стран ЕС и россиян, легально проживающих в Европе, — супруги, дети и родители. При соблюдении условий они смогут оформить годовые мультивизы. Для этого за последние два года они должны получить и правильно использовать как минимум три шенгенские визы.

Ещё одно исключение касается профессионалов, чья работа связана с трансграничными перевозками. Моряки, дальнобойщики, водители автобусов и железнодорожные сотрудники смогут претендовать на девятимесячные мультивизы, если за предыдущие два года у них было не меньше двух правильно использованных виз.

Эти меры стали продолжением постепенного ужесточения визовой политики ЕС в отношении России на фоне текущей геополитической ситуации. С 2022 года многие страны Евросоюза ввели ограничения на выдачу виз российским туристам, рассказала MSK1.RU руководитель отдела продаж турагентства Voyage boutique Мария Шавнева.

— Среди основных изменений — повышение визового сбора с 35 до 80 евро, а затем до 90 евро, увеличение срока рассмотрения заявлений с 10 дней до 30 дней, а в некоторых случаях — до 60 дней, а также требование предоставления дополнительных документов, — говорит Шавнева.