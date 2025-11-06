НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир

Глава Wildberries поставила точку в разделе имущества с бывшим мужем: что они решили

Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее бывший муж Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения в бракоразводном процессе. Об этом сообщила сама глава объединенной компании Wildberries и Russ в своем Telegram-канале.

«Сегодня наконец поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Татьяна Ким. 

Развод и раздел имущества шли не так гладко. Татьяна решила объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ, но это не понравилось Владиславу. Сначала Бакальчук объявил о рейдерском захвате компании. Мужчина даже обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть супругу в семью.

Однако сделка все-таки состоялась, и глава Wildberries подала документы на развод. Также она сменила фамилию на девичью и стала Татьяной Ким. 

По документам 99% Wildberries принадлежало Татьяне Ким, а Владислав Бакальчук владел лишь одним процентом. Тем не менее он подал встречные требования, настаивая на разделе совместно нажитого имущества, включая часть долей компании.

На этом проблемы не закончились. Осенью прошлого года в офисе Wildberries началась стрельба. В результате нападения пострадали десять человек, а двое погибли. Ким заявила, что во всём виноват ее бывший муж. Бакальчука задержали, но ему удалось доказать свою непричастность.

В феврале 2025 года суд официально расторг их брак. Все семеро детей остались с матерью, а Владислав Бакальчук обязался выплачивать алименты.

Весной 2025 года суд завершил имущественные споры и обязал Владислава выплатить Татьяне около 217 млн рублей, поскольку его доля в разделе оказалась превышенной по стоимости. 

