Страна и мир Жители стран СНГ получили доступ к звонкам в МАХ

Жители стран СНГ получили доступ к звонкам в МАХ

Но для голосовых вызовов необходимо добавлять номера в списки контактов.

114
Приложение уже установили более 50&nbsp;млн раз | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПриложение уже установили более 50&nbsp;млн раз | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Приложение уже установили более 50 млн раз

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Жители десяти стран СНГ теперь смогут отправлять сообщения и звонить в МАХ. Помимо граждан России и Беларуси эта возможность появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

— Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей, — пояснили в пресс-службе VK.

Там также напомнили, что для регистрации в МАХ нужно скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации — включить ее можно в разделе профиля «Приватность».

