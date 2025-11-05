НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Страна и мир Россиянам предложили дать еще один выходной, но не для отдыха: в чем суть

Россиянам предложили дать еще один выходной, но не для отдыха: в чем суть

Взять день получится в любое время

169
Минтруда РФ и Минспорта РФ просят проработать этот вопрос и внести изменения в Трудовой кодекс | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUМинтруда РФ и Минспорта РФ просят проработать этот вопрос и внести изменения в Трудовой кодекс | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Минтруда РФ и Минспорта РФ просят проработать этот вопрос и внести изменения в Трудовой кодекс

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России предложили ввести еще один выходной, но он будет направлен на занятия спортом. Речь идет о том, чтобы освободить сотрудников от работы ради сдачи норм ГТО. С такой инициативой выступило Общественное движение «Здоровая Россия» и направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Общероссийское Общественное Движение „Здоровое Отечество“ обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ (ГТО), по аналогии с установленной статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов», — говорится в обращении.

Общественники убеждены, что эта мера поможет россиянам регулярно заниматься спортом. Также это повысит важность участия в программе ГТО для общества. Однако многие граждане, трудясь на предприятиях или в офисе не могут позволить себе пройти спортивные испытания во время рабочего времени, а выходные часто не совпадают с днями сдачей нормативов ГТО.

Авторы инициативы считают, что если россиянам предоставить оплачиваемый выходной для этого, то они смогут чаще посвящать себя такому процессу. Важно, что это будет без ущерба для работы. Минтруда РФ совместно с Минспорта РФ просят проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс.

«Со своей стороны Общероссийское движение „Здоровое Отечество“ готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО — через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов», — подчеркивается в обращении.

Общественники уверены, что комплекс, направленный на поддержку ГТО, получит широкий общественный отклик и станет важным шагом на пути к формированию здорового и активного населения, передают РИА Новости.

Как вам идея такого выходного?

Хотел(а) бы сдавать ГТО, но не получается из-за работы.
Я постоянно сдаю ГТО, но для этого часто приходится брать отгул.
Лучше поработаю в этот день.
Мне не до спорта, лучше останусь дома и отдохну.

А уже сегодня у россиян началась короткая рабочая неделя. Отработать придется всего три дня, но ближайшие длинные выходные не за горами. Подробнее о них мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Гость
16 минут
А чиновникам пиар и масло на хлеб.
Гость
14 минут
Глупенькими легче управлять!
Читать все комментарии
