Открытки на День народного единства: 30 поздравлений в картинках для родных и близких

4 ноября — День народного единства. История этого праздника уходит корнями в далекое прошлое и связана с именами земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Всё началось с того, что династия Рюриковичей, правивших в России вплоть до начала XVII века, прервалась. Старший сын Ивана Грозного Федор потомков не оставил, а младший Дмитрий погиб. В результате династический кризис перерос в национально-государственный — единое русское государство распалось. Восстановить государственную власть удалось благодаря всенародному ополчению под руководством Минина и Пожарского, которое 4 ноября 1612-го взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. Вскоре Земский собор избрал нового царя — молодого Михаила Романова, с которого началась новая династия.