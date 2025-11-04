НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Открытки на День народного единства: 30 поздравлений в картинках для родных и близких

Открытки на День народного единства: 30 поздравлений в картинках для родных и близких

Выбирайте ту, что понравится больше всего

У праздника богатая история

У праздника богатая история

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

4 ноября — День народного единства. История этого праздника уходит корнями в далекое прошлое и связана с именами земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Всё началось с того, что династия Рюриковичей, правивших в России вплоть до начала XVII века, прервалась. Старший сын Ивана Грозного Федор потомков не оставил, а младший Дмитрий погиб. В результате династический кризис перерос в национально-государственный — единое русское государство распалось. Восстановить государственную власть удалось благодаря всенародному ополчению под руководством Минина и Пожарского, которое 4 ноября 1612-го взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. Вскоре Земский собор избрал нового царя — молодого Михаила Романова, с которого началась новая династия.

В честь праздника мы подготовили красивые открытки. Выбирайте понравившуюся и отправляйте родным и близким (для этого под каждой иллюстрацией есть специальная кнопка).

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

