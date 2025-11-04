Призыв в армию будет идти круглый год: что нужно знать о новом законе

В отправке на службу ничего не изменится Источник: Сергей Николаев / Fontanka.ru

Призыв на службу в России теперь будет проходить в течение всего года. Президент России Владимир Путин подписал необходимые для этого поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Сейчас призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год — весной и осенью. Он включает в себя:

явку на медицинское освидетельствование;

профессиональный психологический отбор;

заседание призывной комиссии.

Теперь всё это призывники будут делать не только во время призывной кампании, а в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Новая норма начнет действовать уже с начала 2026 года.

А вот в отправке на службу ничего не изменится. Она останется прежней и будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Останется в силе и то, что призыв будет проходить на основании указов президента, в которых пропишут, в какие войска или воинские формирования и в каком количестве будут отправляться призывники.

Законопроект внесли на рассмотрение парламента 22 июля этого года. Его авторами стали председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Как они указывали в пояснительной записке, нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Среди других изменений призыва — более обширное использование электронных повесток. Срок их действия тоже четко прописали в законе: если призывник получил такую повестку, он обязан явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Подробнее о том, как вручают повестки по новым правилам и что будет, если ее проигнорировать, мы рассказали здесь.