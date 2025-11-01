ИИ оставит людей без работы и смартфонов — прогноз Илона Маска и Билла Гейтса на ближайшие годы

Буквально через пять лет смартфоны исчезнут из жизни многих людей. По крайней мере, так считает американский предприниматель и самый богатый человек на Земле Илон Маск. В ходе беседы с популярным телеведущим Джо Роганом он заявил, что к 2030 году человечество полностью откажется от привычных гаджетов.
По мнению Маска, их место займут устройства, целиком построенные на искусственном интеллекте. Вместо того чтобы листать ленту приложений, мы начнем взаимодействовать с продвинутым ИИ, который будет использовать для связи видеоанализ и радиомодули.
«По сути у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве», — пояснил предприниматель.
Любопытно, что прогнозы о радикальных изменениях в ближайшем будущем звучат и от других титанов IT-индустрии. Так, американский предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что к 2034 году нейросети заменят большинство профессий, и людям придется работать всего два дня в неделю. Такое предположение звучит оптимистично и пессимистично одновременно.
Хотели бы вы оказаться в таком будущем?