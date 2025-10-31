НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 751мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
Атака БПЛА
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
«Умные решения» в недвижимости
Раскупили билеты на концерт Булановой
Почему не работает интернет
Эвакуировали колледж
Погода на выходные
Скандал из-за качества питания в школах
Страна и мир Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце года. Сколько раз придется сходить на работу перед праздниками

Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце года. Сколько раз придется сходить на работу перед праздниками

На Новый год будем отдыхать целых 12 дней

308
Благодаря переносу выходных 31 декабря тоже стало выходным днем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлагодаря переносу выходных 31 декабря тоже стало выходным днем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благодаря переносу выходных 31 декабря тоже стало выходным днем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Последняя рабочая неделя в 2025 году продлится всего два дня — понедельник и вторник. Это следует из производственного календаря на текущий год.

31 декабря решили сделать нерабочим днем благодаря переносу выходных.

«Итак, получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней — понедельника и вторника, соответственно 29 и 30 декабря. Среда, 31 декабря, — предновогодний выходной день, и новый, 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — объяснил ТАСС председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В ноябре будет 11 выходных

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Напомним, в новогодние праздники мы будем отдыхать целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решили «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.

Кстати, на этой неделе придется поработать подольше — еще и субботу, 1 ноября. Зато потом будет три выходных в честь Дня народного единства.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Работа Выходные Праздник Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Какие там ещё праздники? В этом государстве, одни выходные остались, праздновать нечего.
Гость
23 минуты
Цены на всё растут, а нас только отдыхать и праздновать отправляют. Отдыхать, не работать. Только потом по счетам платить будет нечем...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление