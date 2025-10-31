Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце года. Сколько раз придется сходить на работу перед праздниками

Благодаря переносу выходных 31 декабря тоже стало выходным днем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последняя рабочая неделя в 2025 году продлится всего два дня — понедельник и вторник. Это следует из производственного календаря на текущий год.

31 декабря решили сделать нерабочим днем благодаря переносу выходных.

«Итак, получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней — понедельника и вторника, соответственно 29 и 30 декабря. Среда, 31 декабря, — предновогодний выходной день, и новый, 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — объяснил ТАСС председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ноябре будет 11 выходных Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Напомним, в новогодние праздники мы будем отдыхать целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решили «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.