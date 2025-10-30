Круизный лайнер забыл пассажирку на острове у Австралии. Женщина умерла, пока ее искали

После завершения круиза экипаж допросят Источник: Coral Expeditions

Тело женщины было обнаружено 26 октября неподалеку от пешеходной тропы на острове Лизард, входящем в состав Большого Барьерного рифа Австралии. По предварительной информации, погибшей оказалась пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer, который был вблизи острова днем ранее, сообщает CNN.

В ходе 60-дневного круиза стоимостью около 45 тысяч евро (или примерно 50 тысяч долларов США) путешественникам предлагалось посетить остров и заняться снорклингом и хайкингом. 80-летняя женщина не осилила поход на самую высокую точку острова и либо решила вернуться к причалу, либо отстала от группы, остановившись отдохнуть.

Отсутствие пассажирки сразу не было обнаружено, поскольку она путешествовала одна и ее никто не хватился. Корабль отплыл от острова на закате, но вернулся через несколько часов после того, как экипаж за ужином обнаружил пропажу женщины. Ее тело было обнаружено в ходе масштабной поисковой операции.

До того как тело было найдено, члены экипажа предполагали, что пассажирка могла упасть за борт, и задействовали в поисках вертолет.

Полиция описала смерть женщины как «внезапную и не вызывающую подозрений». Австралийское управление морской безопасности (AMSA) взялось за расследование трагического инцидента. Экипаж Coral Adventurer будет допрошен с целью установить причину смерти женщины, почему ее оставили, почему поиски затянулись и можно ли было ее спасти.

Круиз после задержки, вызванной поисками женщины, продолжился по плану. Допрос экипажа состоится, когда судно прибудет в Дарвин, 2 ноября.

Генеральный директор Coral Expeditions Марк Файфилд сообщил, что сотрудники связались с семьей женщины и предложили поддержку в связи с «трагической кончиной».

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем», — заявил Файфилд.

На борту судна не было ни врачей, ни медсестер, согласно информации The Independent.

Согласно информации на сайте компании, Coral Adventurer вмещает до 120 гостей и 46 членов экипажа. Он был специально построен для плавания в отдаленные районы австралийского побережья и оснащен небольшими лодками, используемыми для перевозки пассажиров на однодневные экскурсии.

Базирующаяся в Кэрнсе компания Coral Expeditions работает уже более 40 лет и предлагает круизы по Австралии и за ее пределами. Ее флот состоит из трех небольших судов: Coral Adventurer, Coral Geographer и Coral Discoverer.

Смерть 80-летней женщины, оставшейся на отдаленном тропическом острове после остановки круизного лайнера, разожгла споры о стандартах безопасности пассажиров на Большом Барьерном рифе.