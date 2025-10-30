НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Круизный лайнер забыл пассажирку на острове у Австралии. Женщина умерла, пока ее искали

Круизный лайнер забыл пассажирку на острове у Австралии. Женщина умерла, пока ее искали

Отсутствие пассажирки заметили не сразу

292
После завершения круиза экипаж допросят | Источник: Coral Expeditions

После завершения круиза экипаж допросят

Источник:

Coral Expeditions

Тело женщины было обнаружено 26 октября неподалеку от пешеходной тропы на острове Лизард, входящем в состав Большого Барьерного рифа Австралии. По предварительной информации, погибшей оказалась пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer, который был вблизи острова днем ранее, сообщает CNN.

В ходе 60-дневного круиза стоимостью около 45 тысяч евро (или примерно 50 тысяч долларов США) путешественникам предлагалось посетить остров и заняться снорклингом и хайкингом. 80-летняя женщина не осилила поход на самую высокую точку острова и либо решила вернуться к причалу, либо отстала от группы, остановившись отдохнуть.

Отсутствие пассажирки сразу не было обнаружено, поскольку она путешествовала одна и ее никто не хватился. Корабль отплыл от острова на закате, но вернулся через несколько часов после того, как экипаж за ужином обнаружил пропажу женщины. Ее тело было обнаружено в ходе масштабной поисковой операции.

До того как тело было найдено, члены экипажа предполагали, что пассажирка могла упасть за борт, и задействовали в поисках вертолет.

Полиция описала смерть женщины как «внезапную и не вызывающую подозрений». Австралийское управление морской безопасности (AMSA) взялось за расследование трагического инцидента. Экипаж Coral Adventurer будет допрошен с целью установить причину смерти женщины, почему ее оставили, почему поиски затянулись и можно ли было ее спасти.

Круиз после задержки, вызванной поисками женщины, продолжился по плану. Допрос экипажа состоится, когда судно прибудет в Дарвин, 2 ноября.

Генеральный директор Coral Expeditions Марк Файфилд сообщил, что сотрудники связались с семьей женщины и предложили поддержку в связи с «трагической кончиной».

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем», — заявил Файфилд.

На борту судна не было ни врачей, ни медсестер, согласно информации The Independent.

Согласно информации на сайте компании, Coral Adventurer вмещает до 120 гостей и 46 членов экипажа. Он был специально построен для плавания в отдаленные районы австралийского побережья и оснащен небольшими лодками, используемыми для перевозки пассажиров на однодневные экскурсии.

Базирующаяся в Кэрнсе компания Coral Expeditions работает уже более 40 лет и предлагает круизы по Австралии и за ее пределами. Ее флот состоит из трех небольших судов: Coral Adventurer, Coral Geographer и Coral Discoverer.

Смерть 80-летней женщины, оставшейся на отдаленном тропическом острове после остановки круизного лайнера, разожгла споры о стандартах безопасности пассажиров на Большом Барьерном рифе.

Правила AMSA требуют от операторов коммерческих пассажирских судов наличия процедур для контроля за пассажирами, включая подсчет пассажиров, чтобы никто не остался без внимания.

Женя Авербах
корреспондент
Остров Австралия Лайнер Женщина
