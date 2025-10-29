Депутаты придумали, как помочь россиянам лучше отдыхать по воскресеньям. Идея вызывает споры

Ремонт часто бывает шумным и мешающим Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили запретить делать шумный ремонт по воскресеньям (и в общероссийские праздничные дни). С идеей выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев.

Они описывали предложение в письме, которое направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Документ попал в распоряжении ТАСС.

Сегодня каждый регион сам определяет часы, в которые запрещено шуметь. В итоге во многих городах жителям разрешено вести ремонт и стройку по воскресеньям — что мешает соседям. По мнению депутатов, такой шум лишает людей единственного полноценного выходного дня.

«Поскольку принятие единого федерального закона о тишине затруднено (вопрос обеспечения тишины отнесен к компетенции региональных властей), считаем необходимым внести изменения в СанПиН 1.2.3685-21, дополнив его нормой о запрете проведения шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские нерабочие праздничные дни», — цитирует ТАСС письмо.

Депутаты уверены, что такое изменение санитарно-гигиенических нормативов фактически установит общефедеральный ориентир. Таким образом все жители России окажутся равны в своем праве на полноценный отдых.