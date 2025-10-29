Власти объяснили, почему не могут запустить паром между Сочи и Турцией — разбор

Почему не могут запустить паромное сообщение между Сочи в Турцию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

29 октября из Сочи в Турцию должен был отправиться первый за 14 лет паром. Однако из-за надвигающегося шторма рейс перенесли на 5 ноября. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг», члена совета директоров, директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергея Туркменяна.

Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном, который обещали много лет, неожиданно стал камнем преткновения между бизнесом и властью. Подробнее — в разборе наших коллег из SOCHI1.RU.

Официальная позиция властей Краснодарского края категорична: запускать международное грузопассажирское паромное сообщение в порт Сочи сейчас нельзя. Речь идет не об отказе от морских проектов в целом, а о неготовности и серьезных рисках на текущем этапе. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал первый тестовый рейс «SEABRIDGE» «недопустимой ситуацией» и заявил, что он не был согласован с властями.

На что предприниматели выступили с открытым письмом к главе региона, в котором руководство Морской компании ООО «СВС Шиппинг» заявило, что запуск паромной линии был согласован со всеми службами и властями, в том числе с краевыми. И его ждет все бизнес-сообщество Сочи.

Что известно о запуске парома в Трабзон

Грузопассажирское паромное сообщение между Сочи и Трабзоном открылось в 1993 году. Из Турции по морю на российский курорт в том числе доставляли сельскохозяйственную продукцию. В 2008 году интенсивность перевозок стала постепенно сокращаться и полностью прекратилась в сентябре 2011 года. До 2014 года было предпринято несколько попыток возобновления навигации, однако требования безопасности при подготовке к Олимпиаде в Сочи не позволили это сделать.

В 2014–2015 годах также предлагалось возобновить грузопассажирское паромное сообщение на линии «Сочи — Трабзон». Соответствующие официальные письма с рекомендациями направляли в администрацию Сочи Министерство транспорта РФ и Ространснадзор. Тогда власти курорта посчитали нецелесообразным восстановление морского паромного сообщения в целях приема и обработки судов с накатными грузами.

Стало известно, когда отправится в рейс паром Сочи — Трабзон Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Главным аргументом стал тот факт, что инфраструктура новой круизной гавани Сочинского морского порта не способна принимать и обрабатывать грузы, она предназначена только для пассажирских и круизных перевозок. В качестве другого серьезного аргумента приводились технические характеристики прилегающих к порту автомобильных дорог Центрального района, которые не предназначены для интенсивного передвижения грузового транспорта: их выход неминуемо повлечет перегруженность улично-дорожной сети, скопление транспорта, аварийными заторовым ситуациям.

В администрации подчеркнули, что веским основанием для отсрочки реализации идеи запуска парома в прошедшие годы являлось, и остается сейчас, отсутствие в порту Сочи необходимых условий для осуществления контрольных и досмотровых процедур. Кроме того, все иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для захода в российские порты.

Отмечалось, что возобновление грузопассажирского паромного сообщения «Сочи — Трабзон» для поставки импортной плодоовощной и пищевой продукции и доставки грузов сельскохозяйственного назначения в Сочи не требуется. А в администрации Сочи предполагают, что именно поставка овощей и фруктов — конечная цель предпринимателей, хотя они это опровергают.

Курорт обеспечивает сельскохозяйственной продукцией Краснодарский край. Кроме этого, в Сочи есть все условия для развития собственного субтропического сельского хозяйства. В администрации посчитали, что ввоз турецких продуктов может нанести экономический ущерб российским производителям.

Администрация в Сочи объяснила, почему не стоит возобновлять паромное сообщение Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Попытки возобновить паромное сообщение между Сочи и Трабзоном предпринимались неоднократно и после 2015 года. Сообщения о запуске навигации появлялись в СМИ регулярно, их инициаторами были как турецкая, так и российская сторона. Но они так и остались попытками. Назывались разные причины: то не готово судно, то карантин из-за коронавируса, то геополитические потрясения.

Без согласования с властями

Весной 2025 года администрация Сочи провела очередное совещание, посвященное этому вопросу. В протоколе зафиксировали мнение представителей силовых структур и правоохранительных органов о недостаточной готовности портовой и городской инфраструктуры к приему иностранных грузопассажирских судов. Таможенники сказали прямо, прежде чем запускать паром, нужно оснастить морской пункт пропуска мобильным инспекционно-досмотровым комплексом.

Власти Сочи снова заявили о нецелесообразности запуска грузопассажирского парома. Приводим их аргументы:

Увеличение количества грузовых автомобилей на улично-дорожной сети Центрального района приведет к повышенной нагрузке на дорожное покрытие, что может вызвать его преждевременное разрушение. ​ Ширина и радиус закругления проезжей части в центре курорта не соответствуют требованиям для интенсивного движения грузового транспорта. Это создает риск аварий и угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Маршруты следования грузового транспорта проходят через густонаселенные районы города, что приведет к значительному шумовому загрязнению. Это вызовет негативную реакцию со стороны местных жителей и гостей города. АО «Морпорт» расположено в историческом центре Сочи, где в вечернее и ночное время наблюдается интенсивное пешеходное движение в пешеходной зоне торгового центра «Гранд Марина» и нового морского порта. Проезд грузового транспорта по данной территории ухудшит санитарное состояние и негативно скажется на имидже города.

Власти также подчеркивают, что официального согласования с силовыми структурами по вопросу устранения замечаний, касающихся неготовности портовой и городской инфраструктуры к приёму грузопассажирских судов, не получено. На морском таможенном пункте пропуска до сих пор нет мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

— Также планируемое открытие паромного сообщения между РФ и Турцией может существенно повысить уязвимость системы пограничного контроля Сочи и создать дополнительные риски, связанные с несанкционированным провозом опасных, запрещённых и потенциально вредоносных материалов, — говорится в ответе на запрос редакции.

В администрации Сочи подчеркивают, тестовый рейс парома «SEABRIDGE» из Трабзона 16 октября не был принят в порту Сочи, что, на их взгляд, подтвердило невозможность обеспечения необходимого уровня безопасности.