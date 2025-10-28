Пришли сделать КТ, а заболели гепатитом: врачи случайно заразили опасным вирусом больше 150 россиян. Новости 28 октября

Причины заражения до сих пор продолжают устанавливать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 октября.

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в турецком городе Сындыргы. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD).

Очаг землетрясения находился на глубине почти 6 км. В результате бедствия обрушились три здания и магазин. По информации главы МВД Турции Али Ерликая, все находившиеся там люди были эвакуированы, никто не пострадал.

«В результате землетрясения пострадали 26 человек, все они уже выписаны из больниц. Жертв нет. Зафиксированы 12 афтершоков магнитудой выше 4», — сообщил министр на брифинге.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что толчки ощущались и в соседних провинциях. Он сообщил, что на пострадавшей территории работают специалисты.

Какой должна быть зарплата для максимальной пенсии

Получать максимальные накопления на пенсию могут те, кто зарабатывает за год работы 10 пенсионных баллов. Это возможно у тех россиян, чья зарплата превышает 230 тысяч рублей. Каждый заработанный балл в 2025 году стоит 145,69 рубля, а к выходу на пенсию его стоимость будет лишь расти.

Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата. Это и есть итоговый размер страховой пенсии гражданина.

Те, кто зарабатывают больше 230 тысяч, например, 300 тысяч рублей в месяц, получат те же 10 ИПК. Все дело в том, что это максимальная сумма.

«Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 — это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год», — рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова РИА Новостям.

Как изменятся выплаты после повышения МРОТ

С 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Это коснется не только тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке», но и повышения других выплат. Подробнее об этом рассказал профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Эксперт подчеркнул, что зарплата, привязанная к МРОТ, вырастет автоматически.

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — пояснил юрист агентству «Прайм».

Увеличится не только зарплата, но и другие выплаты. Об этом мы рассказали в отдельном материале.

Водителям пригрозили новым штрафом

В этом году в стране вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», согласно которому все номера автомобилей должны иметь изображение флага РФ. Флаг размещается в правом нижнем углу.

Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств. Поэтому водителей, у которых на автомобильных номерах нет флага России, будут штрафовать на 500 рублей.

Однако новая мера не коснется автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены еще в 2024 году или ранее, как положено, и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением. Водителя не привлекут к ответственности за управление автомобилем с установленными на нем нестандартными знаками, передает ТАСС.

В Госдуме назвали сумму маткапитала при рождении первого ребенка

В этом году на первого ребенка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если он родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. В следующем году маткапитал на первенца вырастет.

«Согласно проекту бюджета (Социального фонда РФ — ред.), при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — сказала РИА Новостям первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В 2027 году размер маткапитала на первого ребенка может составить 766 693,3 рублей, а в 2028 году — 797 361,03 рублей, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Умер актер, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Сегодня скончался актер Роман Попов, известный зрителям по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» (16+), а также по выступлениям в Comedy Club. Звезда семь лет боролся с раком мозга. О смерти актера стало известно от наших коллег из Starhit.ru.

О своем диагнозе Попов впервые узнал еще в 2018 году. Артист даже прошел курс лечения, и болезнь отступила, но в этом году случился рецидив.

Вместе с женой актер прошел полное обследование, в ходе которого выяснилось, что опухоль разрослась. Семья начала срочный сбор на лечение. Артисту помогали поклонники.

Летом он рассказывал про свое состояние и признавался, как ему просто хочется жить и работать, но приходилось проходить химиотерапию.

Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным. Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. Его направили на рассмотрение 22 июля два парламентария — Андрей Картаполов и Андрей Красов. Как они указывали в пояснительной записке, нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Призывники в течение года будут проходить медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. Новые меры начнут работать уже с 1 января 2026 года.

Отправка на службу останется без изменений — два раза в год:

весенний призыв с 1 апреля по 15 июля;

осенний призыв с 1 октября по 31 декабря.

Призыв будет осуществляться на основании указов президента.

Что будет с ключевой ставкой и ростом цен в 2026 году

Весь 2026 год ключевую ставку ждет снижение. С таким прогнозом выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Если ключевую ставку будут снижать аккуратно и медленно, то инфляция придет в норму быстрее. По прогнозу главы ЦБ, рост цен опустится к целевому уровню в 4% уже во второй половине 2026 года. Но инфляционные ожидания пока остаются высокими, и в ближайшие месяцы они могут сохраняться на этом уровне из-за разных факторов.

«Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, российская экономика сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Больше всего экономике может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.

Россиян предлагают освободить от важного налога

Россияне не должны платить налог за единственное жилье, купленное в ипотеку, уверены депутаты Госдумы. Один из них, Леонид Слуцкий, внес в Госдуму законопроект, который нацелен изменить текущую ситуацию в пользу людей.

Изменения хотят внести в налоговый кодекс РФ. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что налоговые ставки на жилую недвижимость составляют от 0,1 до 0,3% от ее кадастровой стоимости.

«Так, даже при кадастровой стоимости квартиры в 1 млн рублей налог на нее может составлять 30 тыс. рублей, что является существенным обременением для лиц, оплачивающих ипотеку, процентная ставка по которой может превышать 25% годовых», — говорится в документе.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года, передает ТАСС.

Во Вьетнам можно будет поехать на поезде

Россия и Вьетнам договорились создать железнодорожное сообщение между странами с проходом через территории Китая и Монголии. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук после встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

«Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию. Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран», — рассказал политик ТАСС.

По его словам, для более эффективного взаимодействия ведется работа по улучшению связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама. Оверчук считает взаимодействие с Вьетнамом приоритетным для России, так как государство является нашим «давним другом и надежным партнером».

Вспышка гепатита на Камчатке

На Камчатке пациенты онкологического диспансера заразились гепатитом B и C, причем совершенно случайно. По данным следствия, это произошло во время обследования, безопасность проведения которого врачи не обеспечили. Сейчас число больных составляет уже 167 человек, сообщил губернатор Владимир Солодов.

О заражении гепатитом не менее 50 пациентов краевого онкодиспансера местные Минздрав и главк Следственного комитета сообщали в январе 2025 года. Тогда выяснилось, что все заболевшие делали КТ с контрастированием, именно в кабинете КТ был очаг заражения. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по сообщению Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сказал Солодов на ежегодной пресс-конференции, его цитируют РИА Новости.

Губернатор отметил, что в онкодиспансере сложилась крайне болезненная ситуация. После выявления очага заражения отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, а руководитель диспансера и его заместитель подверглись дисциплинарным мерам.

«Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — добавил губернатор.