Страна и мир Астероид или иностранный аппарат? NASA скрыло данные о свечении, которое заметили над Ярославлем

Астероид или иностранный аппарат? NASA скрыло данные о свечении, которое заметили над Ярославлем

Ученые допускают, что космическое тело может иметь искусственное происхождение

363
Ранним утром 27 октября над Ярославской и Московской областями в небе появилась яркая вспышка | Источник: Роман ВаракулинРанним утром 27 октября над Ярославской и Московской областями в небе появилась яркая вспышка | Источник: Роман Варакулин

Ранним утром 27 октября над Ярославской и Московской областями в небе появилась яркая вспышка

Источник:

Роман Варакулин

NASA закрыло в своих базах доступ к информации об астероиде 2025 US6, который мог быть причиной необычного зеленого свечения в небе над Москвой. Внимание на это обратили сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«До момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. Причины закрытия сведений в каталоге на данный момент не ясны», — написали ученые в своем Telegram-канале.

Необычное явление заметили жители Ярославской и Московской областей утром 27 октября. Зеленый объект с яркой вспышкой появился в небе около 6:30. Он быстро и бесшумно пролетел, после чего, искрясь, распался на части и пропал. Длилось это всего несколько секунд.

«Видел этот объект при выезде из города. Деулино проезжал (село в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. — Прим. ред.) И его же видели ребята с моей работы, с другой стороны Дмитрова», — делился один из очевидцев.

Кандидат физико-математических наук и научный сотрудник ИНАСАН Дмитрий Кононов объяснял MSK1.RU, что это мог быть болид — естественное тело небольшого размера.

«Крошечное тело, меньше 10 сантиметров, может быть. Маленький камушек упал, сгорел в атмосфере, вот и всё», — сообщил ученый.

Очевидцы предполагают, что это была комета или метеорит, но официальных подтверждений тому нет

Источник:

Anton, Одинцово чат / T.me

А начальник методико-просветительского отдела культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой Олеся Роменская предположила, что вспышка могла быть либо небольшим метеороидом, по оценкам, размерами от 10 до 30 сантиметров в диаметре, либо сгоранием небольшого космического мусора.

Метеороид — это камень в космосе, а метеорит — его обломок, достигший поверхности земли.

Сотрудники лаборатории дополнили свое сообщение. Они предположили, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B — китайский космический аппарат. Его вывод окололунную орбиту в 2024 году окончился неудачей, после чего спутник оказался на не вполне определенной траектории.

«Если будет всё же установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью речь может идти об этом аппарате. Также в этом случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно», — следует из сообщения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Небесное свечение Болид Астероид Космос NASA
